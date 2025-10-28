مادورو فاش کرد که ونزوئلا سه حمله تروریستی سیا را خنثی کرده و نقشه اخیر آمریکا، انفجار یک کشتی جنگی خودشان برای ایجاد بهانه درگیری نظامی بوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - نیکولاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا در برنامه تلویزیونی «با مادورو +» تاکید کرد که تحریک برنامه‌ریزی شده توسط سازمان جاسوسی آمریکا موسوم به سیا در آب‌های ونزوئلا و در نزدیکی ترینیداد و توباگو، «عبارت بود از منفجر کردن یکی از کشتی‌های خودشان برای یافتن بهانه‌ای برای یک درگیری نظامی».

مادورو گفت: «بین عصر شنبه و صبح یکشنبه (گذشته)، گروهی از مزدوران که احتمالا توسط سیا آموزش دیده و تامین مالی شده بودند، دستگیر شدند. این امر به ما اجازه داد تا نقشه تحریک‌آمیز از طریق یک انفجار انتحاری را کشف کنیم که سیا قصد داشت آن را علیه کشتی‌های جنگی خود که در نزدیکی سواحل ونزوئلا در منطقه ترینیداد و توباگو مستقر هستند، اجرا کند.»

مادورو افزود: «ما روز گذشته دولت ترینیداد و توباگو را از این موضوع مطلع کردیم. دولت علنا دریافت این اطلاعات را تایید کرد و آنها می‌دانند که این اطلاعات صحیح است.»

رئیس جمهور ونزوئلا، عملیات ادعایی آمریکا را به تحریکاتی تشبیه کرد که به عنوان بهانه‌ای برای جنگ با کوبا و ویتنام استفاده شد. به گفته وی، در واکنش به اقدامات دولت ترینیداد و توباگو و سازمان سیا، اعتراضات گسترده‌ای در شرق ونزوئلا شکل گرفته است.

مادورو ادامه داد: «این همان چیزی بود که با این کشتی در منطقه ترینیداد و توباگو برنامه‌ریزی شده بود، جایی که متاسفانه نخست وزیر (کاملا پرساد بیزسار) به دلیل ضعف‌های شخصی، فیزیکی، ذهنی و اخلاقی خود، به عنوان شریک جنگ عمل می‌کند.»

مادورو همچنین اشاره کرد که دولت آمریکا به دخالت سیا در عملیات‌های علیه ونزوئلا اعتراف کرده و گفت که دولت او تاکنون مانع از وقوع ۳ حمله تروریستی شده است.

پیش از این، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در جمع خبرنگاران گزارش نیویورک تایمز مبنی بر اینکه کاخ سفید به سازمان سیا اجازه داده است تا «عملیات مخفی» در ونزوئلا با هدف بی‌ثبات کردن آن انجام دهد را تایید کرد. دولت ونزوئلا بیانیه ترامپ را محکوم کرد و آن را «نقض جدی قوانین بین‌المللی» خواند.
 
منبع: اسپوتنیک
برچسب ها: دریای کارائیب ، ونزوئلا و آمریکا
