باشگاه خبرنگاران جوان - احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست هماندیشی با روسای کانونهای بازنشستگان آموزش و پرورش سراسر کشور از اجرای طرح «سلامت اجتماعی محلهمحور» با محوریت محلات در ۲۵۰۰ مدرسه سراسر کشور خبر داد گفت: این طرح با همکاری وزارت آموزش و پرورش و سازمان تأمین اجتماعی از اواسط آذر ماه امسال آغاز خواهد شد.
وی هدف از اجرای این طرح را ارتقای سلامت عمومی و پیشگیری از بیماریها از طریق غربالگری هفتگی و برنامههای ورزشی عنوان کرد.
میدری تأکید کرد: این طرح با استفاده از ظرفیتهای موجود در مدارس و محلات، خدمات سلامتمحور و ورزش را به آحاد جامعه ارائه میکند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی معتقد است: غربالگری هفتگی، همراه با برنامههای ورزشی، به کاهش هزینههای درمانی و تشخیص بهموقع بیماریها کمک خواهد کرد.
میدری همچنین بر ضرورت پیشگیری از بیماریها از طریق ورزش برای بازنشستگان تأکید کرد و گفت: در حال برنامهریزی برای استفاده از امکانات ورزشی وزارت کار و سالنهای شهرداری هستیم تا با هزینه کم، خدمات سلامتمحور به بازنشستگان ارائه شود.
وی افزود: با بهرهگیری از امکانات موجود مانند سالنهای ورزشی شهرداریها، استخرهای مجموعههای ورزشی کارگری و فضاهای عمومی، میتوان خدمات سلامت را با هزینهای کم به مردم ارائه داد؛ این طرح نهتنها به بهبود سلامت جسمی و روانی کمک میکند، بلکه با استفاده از ظرفیت بازنشستگان و ایجاد فضاهای اجتماعی مانند خانههای امید، به تقویت همبستگی اجتماعی منجر خواهد شد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: این طرح بهعنوان یک سرمایه ملی، با مشارکت نهادهای مختلف از جمله بانک رفاه و سازمان تأمین اجتماعی و وزارت آموزش و پرورش در راستای خدمترسانی به تمامی اقشار جامعه، بهویژه بازنشستگان و گروههای کمدرآمد، اجرا میشود.
وی بر لزوم تدوین سازوکار نظارت نمایندگان کانونهای بازنشستگی بر نحوه فعالیت صندوقهای بازنشستگی تاکید کرد و گفت: صندوق بازنشستگی میتواند از تجربه و دانش بازنشستگان در اداره امور بهرهمند شوند.
میدری مبنای تصمیمگیریها را اصول کارشناسی و حذف ساختارهای موازی در دولت چهاردهم دانست و گفت: ادغام صندوقهای بازنشستگی فولاد و کشوری با هدف کاهش هزینهها و ارتقای بهرهوری انجام شده است.
وی توضیح داد: در بسیاری از کشورها با استفاده از یک شماره سهرقمی، خدمات پلیس، اورژانس و آتشنشانی ارائه میشود. اما در ایران دستگاههای موازی متعددی وجود دارند که هزینههای اضافی ایجاد میکنند. به همین دلیل، پیشنهاد حذف هیئتمدیره و هیئت نظارت صندوق فولاد مطرح شده تا هزینهها کاهش یابد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر اهمیت مشورت با کانونهای بازنشستگان اظهار کرد: مشورت با کانونها در مراحل مختلف تصمیمگیریهای کلان در دستور کار قرار دارد و آماده هستیم تا با برگزاری جلسات با سایر مسئولان و نمایندگان بازنشستگان، مسائل را مستقیماً مورد بررسی قرار دهیم.
میدری یکی از مهمترین دغدغههای بازنشستگان را معوقات درمانی و وضعیت بیمه تکمیلی دانست و ادامه داد: استفاده از ظرفیت پرستاران بازنشسته در سیستم ارجاع نیز میتواند هزینههای درمانی را بهطور قابلتوجهی کاهش دهد.
وی افزود: بخشهای ویژه بیمارستانهای دولتی نیز به شبکه خدمات اضافه شدهاند تا ارائه خدمات درمانی گسترش یابد.
میدری در این باره توضیح داد: دانشجویان پزشکی اجازه ارائه خدمات در بخش ویژه بیمارستانهای دولتی را ندارند و این امر به طور مستقیم زیر نظر استاد متخصص یا فوق تخصص انجام میشود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر گسترش خانههای امید بهعنوان مراکز اجتماعی تأکید کرد و افزود: این مراکز اجتماعی میتوانند فضایی برای ورزش، آبدرمانی و فعالیتهای اجتماعی فراهم کنند. در شهرهایی مانند مراغه، این طرح با موفقیت اجرا شده و میتواند بهعنوان الگویی برای سایر مناطق مورد استفاده قرار گیرد.
وی همچنین بر توسعه طرح کالابرگ الکترونیکی تأکید کرد و گفت: وزارت کار پیشنهاد جدیدی مطرح کرده است که طرح کالابرگ در ایران برای حمایت از معیشت مردم و تثبیت قیمت محصولات کشاورزی توسعه یابد تا از نوسانات قیمت جلوگیری شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود راهبرد خروج از بنگاهداری و حرکت به سمت سهام داری غیر مدیریتی را مهمترین راهکار اصلاح نظام بنگاهداری در صندوقهای بازنشستگی عنوان کرد.
پرداخت هزینههای بیمه تکمیلی بازنشستگان کاملاً الکترونیکی شد
«علاءالدین ازوجی» سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری و فولاد در این نشست با تشریح آخرین اقدامات صندوق در حوزه خدمات بیمهای، رفاهی و مشارکت بازنشستگان در تصمیمسازیها، از اجرای طرح حذف محدودیت ثبت سقف بیمه تکمیلی، افزایش سهم سفرهای یارانهای و ارائه بستههای جدید رفاهی و معیشتی خبر داد.
وی افزود: با هماهنگی انجامشده با شرکت بیمهگر تکمیلی، از امروز تمامی پرداختها و ثبت اسناد بیمه تکمیلی بهصورت غیرحضوری و آنلاین انجام میشود و نیازی به مراجعه حضوری بازنشستگان به شعب نیست.
سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری و فولاد ادامه داد: «سامانه داناپ» شرکت بیمه دانا بهگونهای بهروزرسانی شده که تمامی فاکتورها بدون محدودیت ثبت سقف هزینه قابل بارگذاری است و پرداختها بهصورت خودکار انجام خواهد شد.
سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری همچنین درباره توسعه خدمات در خانههای امید نیز اظهار کرد: اکنون ۵۹ خانه امید فعال در کشور داریم، اما برای تبدیل آنها به مراکز واقعی خدمات بازنشستگی، لازم است بخش عمدهای از فعالیتهایشان به خدمات آموزشی، سلامت، ورزشی و الکترونیکی اختصاص یابد. در این مسیر از تجربه استانهای موفق مانند اصفهان و کرمانشاه بهره خواهیم گرفت تا این مراکز به هاب خدمت رسانی به بازنشستگان تبدیل شوند.
وی از بررسی طرح فراگیر آموزش متناسب با دوره بازنشستگی به خصوص سبک زندگی بازنشستگی و سالمندی در آینده خبر داد و گفت: با همکاری سازمانهای تخصصی، آموزشهای لازم در زمینه سبک زندگی سالم، مهارتهای اجتماعی سراسر کشور اجرا خواهد شد که برنامهها و جزئیات آن اطلاع رسانی خواهد شد.
وی همچنین با بیان این که «بسته رفاهی جدید در حال تدوین است» یادآور شد: افزایش قدرت خرید از طریق طرحهای تخفیفی و وامهای کمبهره و بسته تفریحی و رفاهی که در آن تخفیفها و یارانه سفر پیشبینی شده است.
سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری با اشاره به تداوم پرداخت وامهای ضروری و ازدواج فرزندان بازنشستگان نیز گفت: تا پایان امسال، ۳۵۰ هزار نفر از بازنشستگان وام از بانک صادرات دریافت میکنند و بانک رفاه نیز برای افزایش ظرفیت پرداختها اعلام آمادگی کرده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت بازنشستگان در تصمیمسازی و فعالیتهای اقتصادی صندوق گفت: سه نفر از کل کشور براساس انتخاب کانونهای بازنشستگی معرفی میشوند، تا در قالب هیأت مشاوران مدیریتی به مدیرعامل صندوق در تصمیمگیریها مشورت دهند.
روسای کانون هانهای بازنشستگان آموزش و پرورش سراسر کشور نیز به لزوم توجه دولت بر اجرای قانون ماده ۸۵ و ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری تأکید کردند.
در این نشست، بر لزوم تدوین بستههای رفاهی برای بازنشستگان به ویژه در استانهای کم برخوردارد، بهبود خدمات بیمه تکمیلی مشارکت بازنشستگان در اداره امور صندوق و توسعه فعالیت مراکز خانههای امید در استانها و. تاکید شد.
منبع: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی