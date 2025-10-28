باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمدباقر مشکاتی _ ،سیره تاریخی و زندگی حضرت زینب(س) در سه مرحله معنا می‌یابد و روشن می شود : تربیت در مکتب اهل‌بیت که او را در فضای تربیت علوی و فاطمی و اخلاق نبوی پروراند و بنیان معرفت قرآنی را در وجودش نهادینه کرد ؛ حضوری فعال در نهضت عاشورا و حوادث شام، که در آن حجاب با عقلانیت و خطابه همراه شد و نظام ستم را رسوا کرد؛ حضور فعال در حماسه کربلا حجاب را در اوج فشار سیاسی و اجتماعی حفظ و به ابزار مقاومت تبدیل نمود و عرفان و معنویت را در جمله‌ی «ما رأیتُ إلا جمیلاً» متجلی ساخت .

در نگاه زینبی، حجاب و عفاف دو روی یک حقیقت‌اند: صیانت از کرامت و پیش‌شرط حضور اجتماعی. زن زینبی، کناره‌گیر نیست؛ حاضر است، سخن می‌گوید، تحلیل می‌کند و هدایت می‌نماید . در منظومه زینبی، عفاف و حجاب نه محدودیت‌اند و نه عقب‌نشینی از مسئولیت، بلکه سرچشمه ی قدرتِ بیان، اراده و هدایت اجتماعی‌اند.

گفت‌وگو با نسل جوان و پرورش عفاف فعال

دختر امروز در جست‌وجوی کرامت و عزت نفس، نیازمند گفتاری صمیمانه و منطقی است. به الگوهای واقعی و زنده نیاز دارند؛ الگوهایی که میان زیبایی زنانگی و کرامت، آزادی و مسئولیت خانودگی و اجتماعی پیوند منطقی برقرار کنند.

تبیین و ترویج حجاب بدون درک این خواسته‌ها، به فاصله فرهنگی می‌انجامد. برخی از برنامه‌های معمول تبلیغی از همین‌جاست که ناکارآمد می‌شوند، زیرا گفت‌وگوی معرفتی و صمیمانه با ذهن جوان را نادیده می‌گیرند.

جوان امروز با واژه‌های کلیشه ای و پرتکرار ارتباط نمی‌گیرد، بلکه با روایت‌های زنده از بانوان مؤمن فعال تحت تأثیر قرار می‌گیرد. از این رو، حضرت زینب(س) الگویی به‌روز و واقع‌بین است؛ زنی «عفاف فعال» را معنا می کند چراکه که حتی در اوج بحران، به‌جای انفعال، عقل و ایمان را به « حرکت » درمی‌آورد و منفعل نمی شود.

در این جهت، حجاب باید از حوزه ‌ی فردی به حوزه ‌ی کرامت اجتماعی تغییر معنا دهد، زیرا زینب کبری ( س ) نماد حجابی است که برای جامعه اسلامی عزت می‌سازد .

نهادهای فرهنگی باید این منطق را به زبان نسل جوان ترجمه کنند؛ با هنر، رسانه، پادکست، فیلم کوتاه، و روایت‌های زنده از زنان فع ال مؤمن . گفت‌وگوی آزاد، حلقه‌های نقد و اندیشه با موضوعاتی مانند آزادی و مسئولیت زن در نگاه زینبی. لازم است در این فضا، پرسش‌های دختران شنیده ‌شود و پاسخ‌ها نه از موضع تحکم ، بلکه با منطق و مهر داده ‌شوند. «تربیت خانواده‌محور » نیز باید عفاف درونی را پرورش دهد، چراکه طهارت روحی، پایه ی اعتماد اجتماعی است .

حضرت زینب (س) در تاریخ نه فقط زن مؤمن، بلکه معمار یک نهضت زنانه است؛ در ورای نگاه برده‌داری بنی‌امیه ، معنای تازه‌ای از انسان آفرید و مکتب مقاومت را پایه گذاشت.

در این مدرسه، حجاب و حیا پر چم هویت‌اند، نشانه فهم و آزادگی . این بانوی حماسه و حجاب، ا الگویی از حضور مؤمنانه در متن جامعه است. حجاب در نگاه او عَلَم مقاومت است؛ نشانه انسان آزاد و صاحب کرامت . اگر این مفهوم با زبان هنر و گفت‌وگوی خلاق فرهنگی بازگو شود، حجاب از مفهوم « انقیاد و محدودیت» به « اقتدار و کرامت» تبدیل خواهد شد .

رویکردهای عملی برای ترویج الگوی عفاف زینبی

در این مسیر، گفت‌وگوی عقلانی و عاطفی با دختران ایران زمین ضروری است. حلقه‌های نقد و اندیشه با محورهایی چون آزادی و مسئولیت زن در نگاه زینبی، به جای بیان دستور ی ، باید ایجاد شوند. پاسخ‌ها وقتی تأثیرگذارند که از موضع محبت و استدلال داده شوند، نه از باب تحمیل . همچنین نهادهای فرهنگی و آموزشی لازم است « تربیت خانواده‌محور » را تقویت کنند تا دختر ایرانی در کنار یادگیری حجاب و عفاف، اعتماد به نفس، مهارت گفت‌وگو و حضور فرهنگی را نیز بیاموزد.

عفاف درونی، یعنی صداقت و طهارت نیت، روح حجاب بیرونی است و اعتماد نسلی بر همین اساس شکل می‌گیرد . در این راستا برای نهادهای فرهنگی و فعالان حوزه بانوان، بازآفرینی الگو ی فاطمی و زینبی در سطح عمل ضروری است. مهم‌ترین رویکرد‌های کاربردی در این زمینه عبارتند از:

۱. تقویت عفاف فعال؛ تمرکز بر رفتار مؤمنانه در زندگی روزمره از خانه تا جامعه، از گفتار تا نگاه، جوهره‌ی مفهوم «عفاف فعال» را شکل می‌دهد. ارائه‌ی الگوی بانوی عفیفه‌ فهیم و کنش گر در فضا‌های تربیتی، علمی و اجتماعی بایسته است تا حجاب با حفظ ارزش‌ها، از انفعال به کنش تبدیل شود. اگر چنین شد الگوی زینبی تنها در تحلیل تاریخی نمی‌ماند، بلکه جهت‌گیری عملی نیز دارد.

۲. بازسازی زبان ارتباط با جوانان؛ استفاده از بیان مهربان، گفتار استدلالی و داستانی، نه زبان شعار‌ی و دستور ی، رمز گفتمان موثر حجاب است.

فعال فرهنگی با گفتمان جدید باید زبان نسل جوان را بشناسد، بر پایه‌ی محبت و عقلانیت سخن بگوید، و از شعار فاصله گیرد. معرفی زنان موفقی که در مسیر علم یا هنر با روحیه زینبی زندگی کرده‌اند، مصادیق ملموس این الگو را برای جوانان آشکار می‌سازد. تربیت معرفتی و احساسی نیز باید توأمان باشد؛ جلسات روایت عاشورایی، شب‌های زینبی، یا جشنواره‌های دانشجویی که از تلفیق عقل و احساس سخن می‌گویند، از راه‌های مؤثر پیوند ایمان و درک اجتماعی خواهد بود.

۳. زیبایی‌شناسی معنوی حجاب؛ با ترویج طراحی فرهنگی، مد بانوی عفیفه و محجبه و نمایش هنر معنوی ایمان و زیبایی در هم آمیزند. حجاب را باید در قالب زیبایی‌شناسی معنوی نشان داد: آمیختگی زیبایی و ایمان، در طراحی، هنر و نماد‌های فرهنگی که احساس جوان را با کرامت و ارزش‌های معنوی جمع کند.

۴. روایت‌های زینبی در هنر و رسانه؛ جشنواره‌ها، شب‌های گفت‌وگویی، مجموعه‌های مستند که عقل و احساس و «انگیزش» را در یک میدان تربیت کنند. تربیت معرفتی و احساسی نیز باید توأمان باشد؛ راه مؤثر پیوند ایمان و درک اجتماعی خواهند بود.

۵. شناساندن الگو‌های معاصر زینبی؛ معرفی زنان موفقی که در مسیر تربیت، علم یا هنر با روحیه زینبی زندگی کرده‌اند، مصادیق ملموس این الگو را برای جوانان آشکار می‌سازد. زنان مؤمنِ با «حجاب و عفاف فعال» در علم، تربیت و آموزش، خدمت و هنر که بتوانند الگوی حقیقی برای نسل نو از دختران ایرانی باشند.

این رویکرد‌ها کمک می‌کنند الگوی زینبی از سطح تحلیل نظری به تجربه‌ زیسته وارد شود و ذهن نسل جوان با اندیشه و حضور و اقدام، نه فقط شنیدن، آن را درک کند.

حجاب زینبی؛ پرچم کرامت در مسیر آینده

در جمع بندی نهایی گفتنی است؛ حضرت زینب کبری (س) نه فقط شخصیت تاریخی، بلکه منطق تربیتیِ زن مسلمان ایرانی است: زنی که اندیشه دارد، ایمان دارد، و کرامتش در علم، حضور و زیبایی عملکرد اجتماعی اش جلوه‌گر است.

ایشان عرفان را با عقل، مقاومت را با محبت، و حجاب را با عزت پیوند داد تا آزادی را در مسئولیت الهی معنا کند. این منطق باید پایه تربیت خانوادگی و فرهنگی بانوان شود. نویسندگان، مربیان و نهاد‌های فرهنگی مسئول‌اند حجاب را به موازات قانون با گفتمان ایجابی «عفاف فعال» تبیین و ترویج کنند. در این نگاه، حجاب صرفا در پشت دیوار خانه نیست؛ پرچم هویت و کرامت زن مؤمن ایرانی است. همان پرچمی که حضرت زینب (س) در شام ظلم ت برافراشت، و تا امروز چراغ عزت و آگاهی زن مسلمان باقی مانده است.

کارشناس دینی