باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت در حاشیه همایش سرمایه‌گذاری سلامت و نمایشگاه جهانی سلامت در ریاض با فهد عبدالرحمان الجلاجل وزیر بهداشت عربستان سعودی دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

طرفین در این دیدار ضمن ابراز خرسندی از روند رو به رشد تعاملات بین دو کشور در حوزه سلامت، بر توسعه همکاری‌های مشترک در زمینه‌های علمی، دانشگاهی، تحقیقاتی و آموزشی از جمله تبادل استاد و دانشجو، برگزاری کنگره‌ها و کنفرانس‌های تخصصی مشترک، و تقویت ارتباط میان دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران و عربستان تأکید کردند.

گسترش سرمایه‌گذاری‌های مشترک در بخش دارو، تجهیزات پزشکی و زیرساخت‌های سلامت و بهره‌گیری متقابل از تجربیات و توانمندی‌های موجود در این حوزه‌ها از دیگر موضوعات موردتاکید وزرای بهداشت ایران و عربستان سعودی بود.

وزرای بهداشت ایران و عربستان همچنین ضمن مرور پیش‌نویس یادداشت تفاهم همکاری در حوزه سلامت، بر تسریع در نهایی‌سازی این سند مهم تأکید کردند.

ظفرقندی در این دیدار ضمن تاکید بر اهمیت گسترش دیپلماسی سلامت و علم، از همتای سعودی خود برای سفر رسمی به تهران و ادامه گفت‌و‌گو‌های دوجانبه در راستای تعمیق همکاری‌های سلامت محور دعوت کرد.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جمهوری اسلامی ایران در راس هیاتی از مدیران ارشد حوزه دارو و تجهیزات پزشکی کشور برای شرکت در هشتمین دوره نمایشگاه جهانی سلامت (Global Health Exhibition ۲۰۲۵) که در ریاض برگزار می‌شود، به عربستان سعودی سفر کرده است.

منبع: وزارت بهداشت