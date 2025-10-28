یک متخصص داروسازی با هشدار نسبت به مصرف بی‌رویه مکمل‌های ویتامین C گفت: دریافت بیش از دو گرم از این ویتامین در روز می‌تواند موجب عوارض گوارشی و افزایش خطر تشکیل سنگ کلیوی اگزالاتی شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسین صادق‌پور  عضو هیات علمی گروه شیمی دارویی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، با اشاره به اهمیت ویتامین C در سلامت بدن گفت: کمبود شدید این ویتامین منجر به بیماری اسکوروی می‌شود که علائمی، چون خونریزی لثه، ریزش دندان‌ها، ضعف، خستگی و تأخیر در ترمیم زخم‌ها دارد.

وی افزود: اگرچه بیماری اسکوروی امروزه نادر است، اما کمبود خفیف ویتامین C می‌تواند باعث تضعیف سیستم ایمنی و افزایش احتمال ابتلا به عفونت‌ها شود.

صادق‌پور ادامه داد: در شرایطی که مصرف روزانه میوه و سبزیجات کافی نباشد، استفاده از مکمل‌های ویتامین C می‌تواند مفید باشد، اما باید توجه داشت که مصرف بیش از دو گرم از این ویتامین در روز، ممکن است منجر به بروز عوارضی مانند اسهال، دل‌درد، تهوع و افزایش احتمال تشکیل سنگ کلیوی اگزالاتی، به‌ویژه در افراد مستعد، شود.

تأثیر ویتامین C بر سرماخوردگی

این عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز درباره تأثیر ویتامین C بر سرماخوردگی نیز گفت: مطالعات نشان می‌دهد که این ویتامین از بروز سرماخوردگی پیشگیری نمی‌کند، اما می‌تواند شدت علائم و مدت بیماری را کاهش دهد؛ این اثر به‌ویژه در افراد تحت استرس شدید و ورزشکاران قابل توجه است.

وی با اشاره به اینکه مصرف منظم ویتامین C در طول سال اهمیت بیشتری از مصرف مقطعی در زمان بیماری دارد، تصریح کرد: افرادی که دخانیات مصرف می‌کنند، سالمندان، بیماران مبتلا به بیماری‌های مزمن، افرادی با رژیم غذایی فقیر از نظر میوه و سبزیجات و کسانی که الکل یا دارو‌های خاص مصرف می‌کنند، بیشتر در معرض خطر کمبود این ویتامین هستند.

مصرف میوه‌ها و سبزیجات تازه بهترین و ایمن‌ترین راه تأمین ویتامین C

صادق‌پور در پایان گفت: بهترین و ایمن‌ترین راه تأمین ویتامین C، مصرف میوه‌ها و سبزیجات تازه است؛ مکمل‌ها باید تنها زمانی استفاده شوند که رژیم غذایی کافی نباشد یا شرایط خاص وجود داشته باشد؛ رعایت تعادل در مصرف این ویتامین از بروز عوارض ناشی از کمبود یا مصرف بیش از حد جلوگیری کرده و به ارتقای سلامت عمومی کمک می‌کند.

منبع: وزارت بهداشت

