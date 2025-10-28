باشگاه خبرنگاران جوان - جعفر تشکریهاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای شهر تهران، در تذکر پیش از دستور سیصد و شصت و ششمین جلسه شورای شهر تهران و در واکنش به تذکر یکی از اعضای شورای شهر گفت:صحبتهای آقای صادقی به گونهای بود که بنده علاقمند شدم تذکر بدهم و صحبتهای ایشان را کامل کنم باید تاکید کنم شأن شورا نظارتی است.
او افزود:اینکه تصور کنیم در یک حزب هستیم و اینجا آمدهایم تا فقط از هم حمایت کنیم، قطعاً در شأن هیچیک از اعضای شورا نیست. هنر ما باید این باشد که درد مردم را بفهمیم، فریاد درد مردم را سر دهیم و گرهگشای زندگی آنان باشیم.
تشکریهاشمی تأکید کرد: هرچه تعریف کنیم، اگر پشت آن عملکردی نباشد، جز قرار دادن خود در معرض بیاعتمادی بیشتر مردم، نتیجه دیگری نخواهد داشت. نمیدانم مخاطب سخنان آقای صادقی چه کسانی بودند، اما شورا شأن نهاد بالادستی برای شهرداری دارد و باید گامبهگام مسائل را بررسی کند.
وی در ادامه به موضوع مناسبسازی شهر برای افراد دارای معلولیت اشاره کرد و گفت:معاون شهردار تهران اعلام کرد یک میلیون متر از معابر تهران مناسبسازی شده است و این یعنی ۲۵ درصد شهر مناسبسازی شده، اما اگر مردم آن را ببینند، خوشحال خواهند شد و اگر هزار جمله بگوییم و مردم آن را در عمل نبینند، باز هم خوب نیست.
رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران از اعضای شورا و مسئولان خواست تا از نمایشگاه «همام» دیدن کنند و افزود:از همه میخواهم از نمایشگاه همام دیدن کنند تا ببینند کسانی که با ناتوانی جسمی مواجهاند چگونه بر محدودیتهای خود غلبه کرده و کارهای بزرگی انجام دادهاند. ما باید به فکر مسائل خاص معلولان باشیم. آنها در ترافیک، درمان و دارو با مشکلاتی مواجهاند. بیماران پروانهای برای دسترسی به داروهای خود ابراز نگرانی کردهاند. در بحث نگهداری، درمان و اشتغال، معلولان با مسائل خاصی روبهرو هستند و امیدوارم مدیران کشور با حضور در این نمایشگاه، درد و دل آنان را بشنوند.
تشکریهاشمی ادامه داد: طبق قانون، سه درصد از استخدامها باید از میان معلولان و جانبازان عزیز باشد. انتظار داریم شهرداری نیز در جذبهای خود این قانون را رعایت کند. بسیاری از این معلولان و جانبازان دارای تحصیلات عالیه هستند و میتوانند به مجموعه شهرداری کمک کنند.
وی خطاب به شهرداری تهران گفت:از معاونت فرهنگی و روابط عمومی میخواهم هدایایی که به مناسبتهای مختلف به افراد داده میشود را از تولیدات این دوستان خریداری کنند تا کسبوکار و فعالیت آنان نیز توسعه یابد.
رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای شهر تهران در ادامه با انتقاد از برخی موانع شهری بیان کرد: هزینههای بسیار کردهایم و موانع فیزیکیای را در پیاده راهها قرار دادهایم که حتی افراد عادی نیز نمیتوانند از آن عبور کنند. این موانع، نهتنها به معلولان بلکه به افراد سالم هم آسیب میزند و در واقع، هزینه برای کاری بیخاصیت بوده است.
تشکریهاشمی با اشاره به مشکل ساختمانهای قدیمی اضافه کرد:بسیاری از ساختمانهای قدیمی فاقد آسانسور یا بالابر هستند. در حالی که ما در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون، برای ساختمانهایی که این امکانات را نداشته باشند حکم قلع و قمع صادر میکنیم.
او ضعف روشنایی پیادهروها را یکی از مشکلات دیگر شهر دانست و گفت: روشنایی پیادهروهای ما بسیار ضعیف است و موانع فیزیکی متعددی در آنها وجود دارد. پیشنهاد و تقاضای من این است که هم شورای شهر و هم شهردار تهران، مشاور امور معلولان داشته باشند تا هم صدای آنان شنیده شود و هم بتوان در ارتباطی مستقیم تصمیمات مناسبتری گرفت.
تشکریهاشمی خاطرنشان کرد: استودیوی مردمی تحت عنوان “استودیو صدای شهر” در تهران داریم که ۲۰ سال است فعالیت میکند، اما نزدیک به ۱۹ ماه از امضای قرارداد آن با شهرداری گذشته در این استودیو هر پنج دقیقه صدای مردم پخش میشد تا مشکلات آنان به گوش مسئولان برسد، اما متأسفانه قرارداد آن امضا نشده است. ما میدانیم که با خبرگزاریها، رسانهها و اینفلوئنسرها چگونه قرارداد میبندند، اما این رادیو هم صدای مردم شهر تهران است و باید با آن قرارداد بسته شود.