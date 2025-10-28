عصر پنجم آبان‌ماه ۱۴۰۴، ایستگاه هواشناسی زرآباد با ثبت دمای ۳۹.۴ درجه سلسیوس، عنوان گرم‌ترین نقطه کشور را به خود اختصاص داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - عصر پنجم آبان‌ماه ۱۴۰۴، ایستگاه هواشناسی زرآباد با ثبت دمای ۳۹.۴ درجه سلسیوس، عنوان گرم‌ترین نقطه کشور را به خود اختصاص داد.

 پس از آن، ایستگاه‌های قصرقند با ۳۸.۸ و نیکشهر با ۳۷.۷ درجه سانتی‌گراد در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.

محسن حیدری، مدیرکل هواشناسی استان، در تشریح شرایط جوی جنوب استان گفت: منطقه مکران با وجود گرمای این روزها، در فصول پاییز و زمستان به یکی از دل‌انگیزترین و محبوب‌ترین مقاصد گردشگری کشور تبدیل می‌شود. سواحل طلایی، آب‌وهوای معتدل و چشم‌انداز‌های بکر طبیعی، هر ساله گردشگران فراوانی را از سراسر ایران به این منطقه جذب می‌کند.

وی ادامه داد: در حالی‌که شهر‌هایی مانند اردبیل، سنندج و ... هوایی سرد و پاییزی را تجربه می‌کنند و دمای شهرکرد حتی به زیر صفر درجه رسیده است، در جنوب استان، به‌ویژه زرآباد، دمای هوا به بیش از ۳۹ درجه سانتی‌گراد افزایش یافته و اختلاف دمای این مناطق با یکدیگر به بیش از ۴۰ درجه می‌رسد.

وی افزود: چابهار، تنها بندر اقیانوسی ایران، به‌دلیل موقعیت جغرافیایی ویژه خود در مجاورت اقیانوس هند و قرارگیری در نزدیکی مدار رأس‌السرطان، از نوسانات شدید دمایی در امان است. همین ویژگی موجب شده است این شهر در تابستان یکی از خنک‌ترین و در زمستان گرم‌ترین بنادر جنوبی کشور باشد.

به گفته مدیرکل هواشناسی استان، پدیده‌های جوی نظیر باد‌های موسمی اقیانوسی و رطوبت بالا، نقش مؤثری در شکل‌گیری اقلیم منحصر‌به‌فرد و چهارفصل منطقه مکران دارند؛ اقلیمی که این سرزمین را به «بهشت گردشگران در فصول سرد ایران» بدل کرده است.

طلایی‌ترین سواحل ایران در گرم‌ترین نقطه کشور؛ مکران مقصد محبوب فصول سرد
