باشگاه خبرنگاران جوان - عصر پنجم آبانماه ۱۴۰۴، ایستگاه هواشناسی زرآباد با ثبت دمای ۳۹.۴ درجه سلسیوس، عنوان گرمترین نقطه کشور را به خود اختصاص داد.
پس از آن، ایستگاههای قصرقند با ۳۸.۸ و نیکشهر با ۳۷.۷ درجه سانتیگراد در رتبههای بعدی قرار گرفتند.
محسن حیدری، مدیرکل هواشناسی استان، در تشریح شرایط جوی جنوب استان گفت: منطقه مکران با وجود گرمای این روزها، در فصول پاییز و زمستان به یکی از دلانگیزترین و محبوبترین مقاصد گردشگری کشور تبدیل میشود. سواحل طلایی، آبوهوای معتدل و چشماندازهای بکر طبیعی، هر ساله گردشگران فراوانی را از سراسر ایران به این منطقه جذب میکند.
وی ادامه داد: در حالیکه شهرهایی مانند اردبیل، سنندج و ... هوایی سرد و پاییزی را تجربه میکنند و دمای شهرکرد حتی به زیر صفر درجه رسیده است، در جنوب استان، بهویژه زرآباد، دمای هوا به بیش از ۳۹ درجه سانتیگراد افزایش یافته و اختلاف دمای این مناطق با یکدیگر به بیش از ۴۰ درجه میرسد.
وی افزود: چابهار، تنها بندر اقیانوسی ایران، بهدلیل موقعیت جغرافیایی ویژه خود در مجاورت اقیانوس هند و قرارگیری در نزدیکی مدار رأسالسرطان، از نوسانات شدید دمایی در امان است. همین ویژگی موجب شده است این شهر در تابستان یکی از خنکترین و در زمستان گرمترین بنادر جنوبی کشور باشد.
به گفته مدیرکل هواشناسی استان، پدیدههای جوی نظیر بادهای موسمی اقیانوسی و رطوبت بالا، نقش مؤثری در شکلگیری اقلیم منحصربهفرد و چهارفصل منطقه مکران دارند؛ اقلیمی که این سرزمین را به «بهشت گردشگران در فصول سرد ایران» بدل کرده است.
منبع: هواشناسی سیستان وبلوچستان