باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - امروز سهشنبه، دلار آمریکا در بحبوحه انتظار برای مجموعهای از نشستهای بانکهای مرکزی، که به احتمال زیاد منجر به کاهش نرخ بهره در آمریکا خواهد شد، عقبنشینی کرد. این در حالی است که سرمایهگذاران با احتیاط، سفر دورهای دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، به آسیا را دنبال میکنند و امیدوارند او با چین به توافق تجاری دست یابد.
عقبنشینی دلار ناشی از انتظار برای نتایج مذاکرات تجاری و کاهش ۲۵ واحد پایه نرخ بهره از سوی فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) است. همچنین، شاخص دلار، که عملکرد پول آمریکا را در برابر ۶ ارز اصلی دیگر میسنجد، ۰.۱۹ درصد کاهش یافت و به ۹۸.۵۸ رسید، پس از آنکه در جلسه قبلی ۰.۱۵ درصد افت کرده بود.
در مقابل، ین ژاپن با افزایش بیش از ۰.۶ درصدی، به ۱۵۱.۸۵۵ در برابر هر دلار رسید. این صعود پیش از نشست بانک مرکزی ژاپن در این هفته رخ داد؛ جایی که انتظار میرود نرخ بهره را ثابت نگه دارد، اما تمرکز بر روی این خواهد بود که آیا نشانهای از زمانبندی افزایش نرخ بهره بعدی ارائه خواهد دهد یا خیر.
اظهارات اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، باعث تقویت بیشتر ین شد؛ او در دیدار با ساتسوکی کاتایاما، وزیر دارایی ژاپن، خواستار «سیاست پولی سالم» شد که این جدیدترین انتقاد وی به کُندی روند افزایش نرخ بهره توسط بانک ژاپن محسوب میشود.
سرمایهگذاران همچنین دیدار ترامپ با ساناى تاکایچی، نخست وزیر جدید ژاپن، در توکیو را ارزیابی میکنند؛ ترامپ روز سهشنبه در این دیدار از تعهد وی برای تسریع تقویت ارتش استقبال کرد و دو توافقنامه در مورد تجارت و فلزات نادر امضا نمود.
یورو نیز امروز سهشنبه به بالاترین سطح خود در یک هفته گذشته رسید و در برابر دلار ۱.۱۶۶۸ معامله شد. در همین حال، پوند استرلینگ در آخرین معاملات ۱.۳۳۶۸ دلار ثبت شد که حاکی از افزایش ۰.۲۵ درصدی در طول روز است.
به همین ترتیب، دلار استرالیا با افزایش ۰.۱۱ درصدی به ۰.۶۵۶۳ دلار آمریکا (بالاترین سطح در دو هفته) رسید و دلار نیوزیلند نیز به ۰.۵۷۸۲ دلار صعود کرد.
منبع: المیادین