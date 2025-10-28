در سایه مذاکرات تجاری آمریکا و چین، قیمت طلا روند نزولی خود را ادامه داد به زیر ۴۰۰۰ دلار رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - طلا پس از یک کاهش شدید، در محدوده کمی کمتر از ۴۰۰۰ دلار در هر اونس معامله میشود. این افت قیمت در پی پیشرفت مذاکرات تجاری آمریکا و چین رخ داده که تقاضا برای داراییهای امن مانند طلا را کاهش داده است.
قیمت طلا روز سهشنبه با اندکی کاهش در حدود ۳۹۷۳ دلار قرار گرفت. این در حالی است که در روز گذشته، قیمت ۲/۳ درصد افت کرده بود. دلیل این کاهش، اعلام توافق مذاکرهکنندگان واشنگتن و پکن در مورد مسائلی از جمله تعرفهها و کنترل صادرات بود. نرمی قیمت طلا علیرغم کاهش ارزش دلار آمریکا رخ داد که پس از گفتوگوی اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا با ساتسوکی کاتایاما، وزیر دارایی ژاپن در مورد نرخ ارز مشاهده شد.
طلا از دوشنبه گذشته که به رکورد بیش از ۴۳۸۰ دلار در هر اونس رسیده بود، بهطور قطعی عقبنشینی کرده است. با این حال، قیمت طلا در مقایسه با ابتدای سال هنوز بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته که دلیل آن، خرید بانکهای مرکزی و معاملات کاهش ارزش پول است. در این استراتژی، سرمایهگذاران برای محافظت از خود در برابر کسری بودجه سرسامآور، از خرید بدهی و ارزهای دولتی اجتناب میکنند و این موضوع به نفع طلا بوده و سرمایهگذاران خرد را نیز جذب کرده است.
«کریس وستون»، رئیس تحقیقات گروه پپرستون در این باره گفت: «اگرچه طلا کفهای قیمتی پایینتری ثبت میکند و حجم معاملات آتی در روزهای نزولی بالا باقی میماند، اما پیشبینی نقطه کف بازار کار دشواری است. در حال حاضر، منطقیتر این است که بگذاریم دیگران کار سخت را انجام دهند و پس از این افت، بهطور تاکتیکی در صعودهای بعدی خرید کنیم.»
افزایش سریع قیمت طلا و همچنین عقبنشینی اخیر آن، از موضوعات داغ در کنفرانس فلزات گرانبهای انجمن بازار طلای لندن بوده است. «جان رید»، استراتژیست بازار در شورای جهانی طلا دوشنبه شب در این گردهمایی که بزرگترین گردهمایی سالانه این صنعت محسوب میشود، اعلام کرد که تقاضای بانکهای مرکزی دیگر به قدرت گذشته نیست و یک اصلاح قیمت عمیقتر ممکن است از سوی معاملهگران حرفهای مورد استقبال قرار گیرد.
با این وجود، این افت قیمت ممکن است فرصتی برای بانکهای مرکزی جهت افزایش خریدهای خود باشد. بر اساس اعلام یک مقام رسمی در گردهمایی کیوتو، بانک مرکزی کره جنوبی که آخرین بار بیش از یک دهه قبل طلا خریداری کرده، در حال بررسی خریدهای بیشتر در میانمدت و بلندمدت است.
تحلیلگران سیتیگروپ از جمله مکس لیتون در یادداشتی روز دوشنبه اعلام کردند که تمایل آمریکا به انجام معامله با چین، همراه با تغییر روند قیمت طلا و احتمال پایان تعطیلی دولت آمریکا، احتمالاً در هفتههای آینده قیمت این فلز را بیشتر کاهش خواهد داد. این بانک پیشبینی کرده که قیمت طلا در سه ماه آینده به ۳۸۰۰ دلار در هر اونس برسد.
قیمت طلای تحویل فوری امروز با ۰.۲ درصد کاهش به ۳۹۷۲.۶۹ دلار در هر اونس در ساعت ۱۳:۱۹ به وقت سنگاپور رسید. شاخص بلومبرگ برای دلار نیز ۰.۲ درصد کاهش یافت.
همچنین قیمت نقره پس از کاهش ۷.۳ درصدی روز دوشنبه، بار دیگر افت کرد. پلاتین اندکی کاهش یافت در حالی که پالادیوم رشد کرد.
در آمریکا، بهطور گسترده انتظار میرود که تصمیمگیران سیاسی فدرال رزرو در جلسه دو روزه خود که چهارشنبه به پایان میرسد، نرخ بهره را ۲۵ واحد پایه کاهش دهند. نرخ بهره پایینتر معمولاً به نفع طلا است، زیرا این فلز سود پرداخت نمیکند.
بازار همچنین در حال ارزیابی فهرست پنج نامزد نهایی برای جانشینی جروم پاول، رئیس فدرال رزرو است که قرار است در ماه مه سال آینده سمت خود را ترک کند. اسکات بسنت، وزیر خزانهداری تأیید کرد که دایره انتخاب به اعضای فعلی هیئت مدیره فدرال رزرو، کریستوفر والر و میشل بومن، و نیز کوین وارش، عضو سابق هیئت مدیره فدرال رزرو، کوین هاست، مدیر شورای ملی اقتصادی کاخ سفید و ریک ریدر، مدیر اجرایی بلکراک محدود شده است.
منبع: بلومبرگ