باشگاه خبرنگاران جوان - نشست خبری مشترک اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه و عباس مسجدی رئیس پزشکی قانونی کشور امروز (سه شنبه ۶ آبان ماه) برگزار شد.

سخنگوی دستگاه قضا با تبریک سالگرد ولادت حضرت زینب (س) و روز پرستار بیان کرد: رهبر معظم انقلاب برای پرستاران واژه فرشته رحمت را انتخاب کردند و این نشان دهنده ارزش کار پرستاری در جامعه است. همان پرستارانی که الحق در صحنه‌های مختلفی همچون فاع مقدس و دوران کرونا پا به پای پزشکان، مددکاران و دیگر کادر درمان زحمات زیادی کشیدند و خوش درخشیدند.

جهانگیر با اشاره به دیدار ورزشکاران با رهبر معظم انقلاب گفت: به جرات می‌توان گفت در کشور کسی به اندازه رهبر انقلاب به صورت همه جانبه حامی جوانان با استعداد نیست.

سخنگوی قوه قضاییه با تأکید بر اهمیت توجه به جوانان و استفاده از استعداد‌های شایان آنها اظهار کرد: در صورت توجه به این جوانان و استفاده از استعداد‌های شایان آنها، آینده کشور درخشان خواهد بود. صحنه‌های جنگ تحمیلی و به‌ویژه این نبرد قهرمانانه ۱۲ روزه علیه نظام که توسط رژیم صهیونیستی اتفاق افتاد، نشان داد که جوانان غیور ما که در مرز‌ها حضور داشتند، امروز در صحنه‌های علمی نیز توانسته‌اند دشمن را به خاک مذلت بکشانند و به یک آتش‌بس تحمیلی وادار کنند.

وی افزود: مقام معظم رهبری فرمودند که امروز با همت جوانان ما در رشته‌های مختلف علمی، اعم از نانو، هسته‌ای و سایر صنایع گوناگون و پیشرفت‌های عظیم پزشکی، ایران و ایرانی حرفی برای گفتن دارد و می‌تواند ان‌شاءالله دست برتر را در حوزه دانشی داشته باشد.

جهانگیر ادامه داد: نکته دیگری که از فرمایشات مقام معظم رهبری در دیدار با قهرمانان استفاده می‌کنیم، این است که اقتدار و عزت امروز ما در سایه قدرت مستقل و بومی است که ناشی از همت مردان و زنان این جامعه بوده است. یکی از مصادیق قدرت موشکی است، به تعبیر مقام معظم رهبری، ایرانیان موشک را از جایی خریداری نکردند، بلکه دست‌ساخته و دارای شناسنامه جوان ایرانی است.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: واقعیت این است که همین مسئله موجب عصبانیت دشمن شده و نمی‌خواهند این الگو به سایر کشور‌های مظلوم و ستم‌دیده نیز گسترش پیدا کند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: امروز امنیت ایران را ایرانی تامین کرده و این امنیت نه اجاره‌ای و نه اجازه‌ای است بلکه امنیت مالکانه و مستقلانه است که باعث افتخار هر مرد و زن ایرانی است.

وی افزود: امروز دشمنان ما در مواجه نظامی با ایران شکست خوردند و در سال‌های گذشته هم این شکست رو تجربه کرده بودند لذا تلاش می‌کنند که با تحریم‌های همه جانبه و ظالمانه علیه ملت ایران یک جنگ ادراکی و شناختی را به راه بیندازند و به نوعی ذهن مردم و مسئولین مشغول کنند که ما ناتوان از اداره کشور هستیم و از این طریق بتوانند مردم را ناامید و مایوس کنند.

جهانگیر بیان کرد: برای خراب کردن نقشه دشمن و مأیوس کردن دشمنان، همه ما در جامعه خود موظفیم که امید اجتماعی را در دستور کار قرار دهیم، امید اجتماعی در حقیقت همان نیرو و انرژی مثبت و تحول‌آفرینی است که می‌تواند انگیزه‌ها را برای حرکت و پیشرفت و مقابله با طرح‌های دشمنان مضاف کند.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: مسئله امید اجتماعی آنقدر مهم است که رهبر حکیم انقلاب در بیانیه گام دوم انقلاب با گوشزد کردن این موضوع امید اجتماعی را به عنوان نخستین و مهم‌ترین اقدام در تحقق گام دوم انقلاب دانستند و فرمودند که «نخستین توصیه من امید و نگاه خوشبینانه به آینده است. بدون این کلید اساسی همه قفل‌ها هیچ گامی نمی‌توان برداشت آنچه می‌گویم یک امید صادق و متکی به واقعیت‌های عینی است اینجانب همواره از امید کاذب و فریبنده دوری جستم، اما خود و همه را از ناامیدی بیجا و ترس کاذب بر حذر می‌دارم».

وی تاکید کرد: در طول این ۴۰ سال و اکنون مانند همیشه سیاست تبلیغی و رسانه دشمن و فعال‌ترین برنامه‌های آنها مایوس‌سازی مردم و حتی مسئولان و مدیران ما از آینده است. خبر‌های دروغ، تحلیل‌های دروغ، تحلیل‌های مغرضانه، وارونه نشان دادن واقعیت ها، پنهان کردن جلوه‌های امید بخش، بزرگ کردن نقص‌های کوچک و کوچک نشان دادن و انکار محسنات بزرگ محسنات بزرگ برنامه همیشگی هزاران رسانه صوتی و تصویری و اینترنتی دشمنان ملت ایران است.

جهانگیر گفت: درباره امید اجتماعی همه نهاد‌ها و دستگاه‌ها وظیفه دارند به میدان بیایند و کارهایشان را به مردم اطلاع دهند و باید کار‌های خوبشان را سرعت ببخشند تا بتوانند امید اجتماعی را ارتقا بخشند.

وی افزود: قوه قضاییه نیز در این رابطه به سهم خود به میدان آمده تا نقش مفیدی را در رابطه با امید اجتماعی ایفا کند. به عنوان مثال در معاونت اجتماعی قوه برنامه‌های متعددی در راستای امید آفرینی دنبال می‌شود و یکی از آنها برنامه گلریران اجتماعی با شعار هر شهروند، یک خیر اجتماعی است که قبل از جنگ ۱۲ در استان‌های مختلف شروع شده و یکشنبه در البرز طرح گلریزان را با حضور پرشور خیرین داشتیم که در این مراسم خیران میلیارد‌ها تومان برای کاهش آسیب‌های اجتماعی و برای پیشگیری از جرایم هدیه کردند.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: توسعه استفاده از مشارکت‌های مردمی برای کاهش جرایم در دستورکار قوه قضاییه قرار گرفته است و جلسات آن با حضور سمن‌هایی که در عرصه‌های مختلف موفق بودند به صورت مستمر برگزار می‌شود. نقش سمن‌ها را برای حضور در صحنه‌های مختلف انقلاب و اجتماع و مبارزه با جرایم نقش پررنگی می‌دانیم.

وی افزود: برخی رسانه‌های داخلی و خارجی تلاش می‌کنند وانمود و القا کنند دستگاه قضایی تحت تاثیر شرایط سیاسی و فضا سازی قرار می‌گیرد و لذا ورودش به موضوعات ورود خاصی است، اما سیاست ابلاغی که توسط رهبر انقلاب به دستگاه قضایی شده است و در ماموریت‌هایی که قانون اساسی به قوه قضاییه محول کرده، همه اینها ما را به این سمت برده که عدلیه تابع قانون باشد و هرگز تحت فشار یا فضاسازی قرار نگیرد. قوه قضاییه به هیچ عنوان اهل سیاسی کاری نیست.

سخنگوی قوه قضاییه گفت:اصحاب رسانه در ورود به مسائل مختلف لازم است چارچوب‌های قانونی را رعایت کنند و در اطلاع‌رسانی حریم‌های اخلاقی، قانونی و شرعی را رعایت کنند، این موضوع بار‌ها توسط قوه قضاییه تذکر داده شده و همچنان هم تذکر داده می‌شود. اگر کسی به این تذکرات توجه نکند، طبق قانون تحت پیگرد قرار خواهد گرفت.

وی گفت: در آستانه ۱۳ آبان ماه هستیم؛ روزی که رویداد‌های بزرگی در تاریخ این کشور رقم خورده است. از یک طرف، سخنرانی تاریخی حضرت امام (ره) علیه پذیرش کاپیتولاسیون که در رژیم شکنجه‌گر پهلوی رخ داد که امروز تلاش می‌کند خود را حامی مردم نشان دهد، اما حافظه تاریخی ملت کاملاً بیدار است و می‌داند که این رژیم، با وجود ظاهری صلح‌جویانه، در عمل شکنجه‌گر بود و همدست اسرائیل و آمریکا در جهت حذف آزادگان این ملت و وابستگی کشور به بیگانگان تلاش می‌کرد. امام (ره) با سخنرانی تاریخی خود علیه پذیرش کاپیتولاسیون که در واقع به نوعی به وابستگی کشور به بیگانگان منجر می‌شد و همه حقوق ملت را تحت شعاع قرار می‌داد، نقش پررنگی در بیداری ملت عزیز ایران پیش از انقلاب ایفا کرد.

جهانگیر افزود: حادثه تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در ۱۳ آبان سال ۵۸ توسط دانش‌آموزان و دانشجویان پیرو خط امام رخ داد. این اقدام از آنجا اتفاق افتاد که آمریکایی‌ها، به عنوان قدرتی استعماری، در طول تاریخ تلاش کرده بودند هرگونه ندای آزادی و آزادی‌خواهی ملت ایران را سرکوب کنند. آنها تلاش داشتند حتی اگر نتوانستند جلوی پیروزی انقلاب را بگیرند با هر وسیله‌ای، از جمله جاسوسی، ترور، جنایت و جنگ، منافع ملت ایران را تهدید کنند و تصمیمات ملت را به زور خود تحمیل کنند؛ که با فهم به‌موقع و درک عمیق دانش‌آموزان و دانشجویان پیرو خط امام که از مکتب ایشان رشد یافته بودند، اشغال لانه جاسوسی را شاهد بودیم. امام (ره) این اشغال را به عنوان انقلاب دوم نامید و نشان داد که آمریکایی‌ها تا چه حد با ملت ایران مقابله می‌کنند و همواره به دنبال منافع خود هستند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت:به مناسبت میلاد پیامبر اکرم حضرت محمد (ص) و امام جعفر صادق (ع)، رهبر معظم انقلاب موافقت کردند مجازات جمع کثیری از محکومان و زندانیان کاهش یابد. یکی از نکاتی که مرتب از سوی بخش‌های مختلف جامعه مطرح می‌شود، تعداد مشمولین این امر است که با توجه به معیاری بودن و اینکه دارای شرایط و زمان بندی است، این فرایند تا پایان آذر ماه ادامه خواهد داشت و آمار دقیق و نهایی افراد مشمول عفو در پایان آذر ماه اعلام خواهد شد. برآورد اولیه تحقق یافته و امیدواریم با اضافه شدن موارد بیشتر، تعداد بیشتری نیز مشمول این عفو قرار گیرند. تاکنون ۱۱۵ نفر از محکومان امنیتی در تهران مشمول عفو رهبری شده‌اند.

وی گفت: سازمان پزشکی قانونی با تکیه بر اصول عدالت و رعایت قانون، فعالیت‌های ارزشمندی را برای مردم انجام می‌دهد. کار‌های اداری، تخصصی و پژوهشی این سازمان بسیار فنی و دقیق است و در سال‌های اخیر، گزارشاتی که ریاست سازمان پزشکی قانونی در جمع خبرنگاران و مسئولین عالی قضایی ارائه کرده است، نشان‌دهنده پیشرفت و درخشانی این سازمان است، این سازمان به عنوان یکی از پیشروترین نهاد‌های خدمت‌رسان قوه قضاییه شناخته می‌شود و نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که همواره از منظر رضایتمندی افکار عمومی در میان دستگاه‌های برتر بوده است. این رضایت مردم، ارزشمندی زیادی دارد و نشان‌دهنده تلاش برای کسب رضایت خداوند است. امیدواریم این جلسه مشترک فرصتی باشد تا خدمات، زحمات و ارزش‌های این سازمان را بشنویم و قدردان تلاش‌های عزیزانی باشیم که در این عرصه خدمت می‌کنند.

منبع: میزان