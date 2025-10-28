منابع اسرائیلی ادعا کردند جسدی که شامگاه دوشنبه تحویل ارتش اسرائیل شد، در واقع بخش‌هایی از جسد اسیری است که پیش‌تر به آنها تحویل داده شده بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - منابع اسرائیلی ادعا کردند جسدی که روز گذشته (دوشنبه) از نوار غزه منتقل شد، در واقع بخش‌هایی از جسد اسیری بوده که رژیم تروریستی اسرائیل قبلا آن را تحویل گرفته بود.

این منابع عنوان کردند که رژیم تروریستی اسرائیل در حال برنامه‌ریزی برای اتخاذ اقدامات تنبیهی علیه غزه به دلیل نقض توافق توسط «حماس» است. این درحالی است که اسرای صهیونیست به دلیل بمباران شدید غزه توسط ارتش اسرائیل زیر آوار مانده و تکه تکه شده‌اند.

شامگاه دوشنبه، «حماس» جسد یک اسیر اسرائیلی را به صلیب سرخ تحویل داد و صلیب سرخ نیز آن را به ارتش رژیم تروریستی اسرائیل در داخل نوار غزه منتقل کرد. پس از آن، جسد برای انجام آزمایش‌های شناسایی به موسسه پزشکی قانونی صهیونیستی انتقال داده شد.

در همین حال، اجساد ۱۳ اسیر اسرائیلی همچنان در نوار غزه باقی مانده‌اند، در حالی که عملیات جست‌و‌جو در رفح و خان یونس تاکنون نتیجه قابل توجهی در پی نداشته است.

خلیل الحیه، نایب رئیس دفتر سیاسی جنبش «حماس» در غزه، اعلام کرد که این جنبش به زودی عملیات جست‌و‌جو در «مناطق جدیدی» را آغاز خواهد کرد. او بر اصرار حماس برای پایان دادن به این پرونده انسانی به گونه‌ای که منافع مردم فلسطین را تأمین کند و تفاهمات موجود با واسطه‌ها را حفظ نماید، تأکید کرد.

منبع: آر تی

رژیم صهیونیستی: حضور نیرو‌های ترکیه در غزه را نخواهیم پذیرفت
۸ شهید در حملات اسرائیل به غزه در ۴۸ ساعت گذشته
اعتراف مقام انگلیسی: ماهم مثل اسرائیل غیرنظامیان را بمباران می‌کنیم!
Germany
ناشناس
۱۲:۱۲ ۰۶ آبان ۱۴۰۴
اینکه فکنی اسرائیل اجازه میده حماس وجود داشته باشه / سخت در اشتباهید
هر وقت تمام اجساد تحویل شد / فاتحه حماس خونده میشه
۰
۰
