عضو کمیسیون اجتماعی مجلس می‌گوید به مردم عزیز و بزرگ شهرستان بابل تاکید می‌کنم و اطمینان می‌دهم که شهرستان بابل جزئی از مناطق آزاد است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - احمد فاطمی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره شایعه خروج شهرستان بابل از مناطق آزاد استان مازندران گفت: اخیراً شایعاتی در فضای مجازی در سطح استان مازندران منتشر شد مبنی بر اینکه شهرستان بابل از فهرست مناطق آزاد استان مازندران حذف شده است، اما دیشب با آقای دکتر مسرور، دبیر محترم شورای عالی مناطق آزاد کشور صحبت داشتم و این خبر به شدت تکذیب می‌شود.

نماینده مردم بابل در مجلس اظهار کرد: منطقه آزاد در استان مازندران در قالب سه لکه پیش‌بینی شده است که منطقه امیرآباد، منطقه نوشهر و بخش‌هایی از بابلسر است.

رئیس کمیته رفاه کمیسیون اجتماعی مجلس بیان کرد: استاندار مازندران نیز اعلام کرده است که کل استان مازندران در قالب منطقه آزاد است و به مردم عزیز و بزرگ شهرستان بابل تاکید می‌‎کنم و اطمینان می‌دهم که شهرستان بابل جزئی از مناطق آزاد است.

عضو مجمع نمایندگان استان مازندران گفت: با برنامه‌ریزی‌ها و تمهیداتی که اندیشیده شده و هماهنگی‌های اولیه‌ای که صورت گرفته با دبیر محترم منطقه آزاد مازندران بتوانیم مکانی مناسب در شهرستان بابل برای ایجاد «بندر خشک» داشته باشیم.

فاطمی تصریح کرد: ضمن تأکید مجدد، خبر خروج شهرستان بابل از محدوده منطقه آزاد به‌طور کامل تکذیب می‌شود و این شهرستان همچون سایر شهرستان‌های مازندران جزئی از منطقه آزاد خواهد بود.

