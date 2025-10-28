استادان دانشگاه فردوسی: سیاست بلاتکلیفی در حوزه مهاجرین باید پایان یابد + فیلم

در نشست تخصصی بررسی مسائل مهاجرین افغانستانی در ایران، اساتید دانشگاه فردوسی نبود سیاست مشخص برای ادغام اجتماعی مهاجران، تغییر الگوهای مهاجرت و تمایل نیمی از نسل سوم به ترک ایران را نقد و بررسی کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ علیرضا شریفی، نشست تخصصی بررسی مسائل مهاجرین افغانستانی در ایران با حضور جمعی از اساتید دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

در این نشست، دکتر مهدی نجف‌زاده با اشاره به نقش مهاجرین افغانستانی در دوران پس از جنگ تحمیلی و بازسازی ایران گفت:افغانستانی‌ها در دوران دشوار پس از دفاع مقدس همراهی مؤثری با ایران داشتند؛ اما در سیاست‌های رسمی کشور هیچ‌گاه مسیر مشخصی برای ادغام اجتماعی آنان تعریف نشده است. سیاست بلاتکلیفی سال‌هاست ادامه دارد و این موضوع، گره‌های روابط بین دو جامعه را پیچیده‌تر کرده است.

دکتر حسین اکبری نیز با بیان تغییر الگوهای مهاجرت افزود: طبق پژوهش‌های انجام‌شده ، ۵۰ درصد مهاجرین نسل سوم قصد خروج از ایران و مهاجرت به کشورهای ثالث را دارند؛ ۴۰ درصد تمایل اولیه به ماندن در ایران دارند اما هنوز در تصمیم خود مرددند؛ و تنها ۱۰ درصد تصمیم قطعی برای ماندن در ایران را اعلام کرده‌اند

وی تأکید کرد بخش قابل توجهی از مهاجرین افغانستانی، مهاجران عبوری هستند که ایران را مسیر دسترسی به اروپا می‌دانند.

به گفته او، ضعف در داده‌های دقیق و نبود مطالعات جامع درباره مهاجرین، منجر به تصمیم‌گیری‌های نادرست و سوءبرداشت‌های اجتماعی شده است.

وی همچنین هشدار داد:

«ایران با چالش جمعیتی مواجه است و بهترین ظرفیت برای جبران این خلأ، استفاده صحیح از جامعه افغانستانی است که بیشترین اشتراکات فرهنگی و هویتی را با ایرانیان دارد.»

طبق اطلاعات ارائه‌شده:

• ۱۱٪ نسل سوم مهاجرین خود را ایرانی می‌دانند

• ۳۶٪ افغانستانی

• ۳۶.۵٪ دارای هویت دوگانه ایرانی – افغانستانی

• ۱۱٪ در تعیین هویت دچار تردیدند

• ۵٪ خود را فاقد هویت مشخص توصیف کرده‌اند

دکتر حمیدرضا دانش‌ناری نیز در این نشست گفت: «برای تحلیل درست، نرخ جرایم مهاجرین باید نسبت به جمعیت واقعی آنان سنجیده شود. رسانه‌ها متأسفانه در پوشش اخبار جنایی، جرایم مهاجرین افغانستانی را ارزش خبری بالا محسوب می‌کنند و این بزرگ‌نمایی رسانه‌ای نوعی عوام‌گرایی کیفری است که به بی‌عدالتی در افکار عمومی منجر می‌شود.»

در پایان، اساتید دانشگاه از دستگاه‌های تصمیم‌ساز و اجرایی خواستند سیاست‌گذاری در حوزه مهاجرین بر اساس داده‌های علمی و الگوهای جدید مهاجرت صورت گیرد.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: مهاجرین افغانستانی ، نخبگان افغانستانی ، دانشگاه فردوسی مشهد
خبرهای مرتبط
همایش نخبگان افغانستانی در تهران برگزار می شود
همایش نخبگان افغانستانی در ایران + فیلم
همایش رهروان زینبی مهاجرین افغانستانی + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
مرتضی
۱۲:۲۱ ۰۶ آبان ۱۴۰۴
باید مثل کشورهای دیگه سامان دهی شوند این ها هم انسان های خوبی استن باید اقامت براشون داده شود
۰
۰
پاسخ دادن
خوشحالی غیرعادی نخست وزیر ژاپن هنگام سخنرانی ترامپ+ فیلم
انتخابات آینده عراق: از همراهی تهران تا فشار واشنگتن
جهان به سوی جنگ سرد جدید
تداوم روند نزولی قیمت طلا در سایه مذاکرات تجاری چین و آمریکا
مادورو: نقشه سیا انفجار کشتی آمریکا برای ایجاد درگیری بود!
کاهش ارزش دلار آمریکا در جهان
شکست مذاکرات آتش‌بس افغانستان و پاکستان در استانبول
نتانیاهو به بهانه تحولات امنیتی خواستار محاکمه غیرعلنی شد
فاجعه گرسنگی در سودان؛ ۷۰۰ هزار کودک در خطر مرگ
توافق تهران و کابل برای بازنگری نشانگرهای مرزی و احیای گفت‌وگوهای حقوقی
آخرین اخبار
ترامپ و رئیس جمهور ازبکستان هفته آینده دیدار خواهند کرد
گزارش ۲۷۹ مورد اقدام به خودکشی توسط سربازان اسرائیلی
مشاهده یک پهپاد، فرودگاهی در اسپانیا را تعطیل کرد
حماس: اسرائیل عمدا مانع جستجوی اجساد اسرای خود می‌شود
افغانستان: هر حمله پاکستان، درسی برای دیگران خواهد بود
لاوروف: هیچ مذاکره‌ای برای تمدید پیمان استارت نو در جریان نیست
سقوط یک هواپیمای سبک در کنیا ۱۱ کشته برجای گذاشت
جستجوی اجساد اسرائیلی، نادیده گرفتن ۱۰ هزار فلسطینی زیر آوار!
سخنگوی حماس: پایبند آتش‌بس هستیم و بازیابی اجساد را تسریع می‌کنیم
واکنش کرملین به اعزام نیرو‌های خارجی به اوکراین: آنها را نابود می‌کنیم
فاجعه گرسنگی در سودان؛ ۷۰۰ هزار کودک در خطر مرگ
قهرمانی تیم موی‌تای افغانستان در ایران با کسب دو کمربند طلا و مقام سوم جهان
تشکیل ائتلاف ۲۰ کشور اروپایی برای تسهیل اخراج پناهجویان به افغانستان
لوکاشنکو: اتهام حمله به اروپا مزخرف است
ورود و خروج بیش از ۲۳۰۰ خارجی از افغانستان در یک ماه
فاجعه در کشاورزی غزه؛ تولید زیتون ۹۲ درصد کاهش یافت
مخالفانی سرسخت برای نزدیکی ایران و افغانستان وجود دارند
زمیر به ادامه نسل کشی در غزه تهدید کرد
السودانی: تعامل با ایران باید با احترام و مستقیم باشد
روسیه طرح مکرون برای اعزام ۲ هزار سرباز به اوکراین را فاش کرد
ترامپ: «دوست دارم» دوباره با کیم جونگ اون دیدار کنم، اما پاسخی دریافت نکرده‌ام
خوشحالی غیرعادی نخست وزیر ژاپن هنگام سخنرانی ترامپ+ فیلم
آمادگی زلنسکی برای مذاکرات صلح هرجایی غیر از روسیه و بلاروس
سفر سرپرست وزارت بهداشت طالبان به عربستان برای توسعه همکاری‌های سلامت
شکست گفت‌وگوهای طالبان و پاکستان در استانبول
توافق تهران و کابل برای بازنگری نشانگرهای مرزی و احیای گفت‌وگوهای حقوقی
نتانیاهو به بهانه تحولات امنیتی خواستار محاکمه غیرعلنی شد
شکست مذاکرات آتش‌بس افغانستان و پاکستان در استانبول
انتخابات آینده عراق: از همراهی تهران تا فشار واشنگتن
استادان دانشگاه فردوسی: سیاست بلاتکلیفی در حوزه مهاجرین باید پایان یابد + فیلم