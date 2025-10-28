با همکاری موزه سینما و ششمین جشنواره بین‌المللی فیلم و عکس «پنج» آثار منتخب این رویداد به مدت یک هفته اکران می‌شوند.  

باشگاه خبرنگاران جوان - فیلم‌های منتخب ششمین جشنواره بین‌المللی فیلم و عکس «پنج» از کشورهایی همچون ژاپن، ترکیه، رومانی، روسیه، چین و... قرار است از ۱۰ آبان به مدت یک هفته در دو سانس از ساعت ۱۶ الی ۱۸ و ۱۸ الی ۲۰ در سالن فردوس موزه سینما اکران شوند. 

پس از اکران هر فیلم نشست نقد و بررسی آثار با حضور برخی فیلمسازان و هنرمندان انجام می‌شود. 

حضور در اکران فیلم‌ها و جلسات نقد و بررسی برای عموم علاقه‌مندان به سینما رایگان است.

موسس و دبیر جشنواره مهدی شادی‌زاده است و اعضای اصلی شورای سیاست‌گذاری عبارتند از: مدیر شورا ستاره اسکندری، علیرضا شادی‌زاده، ندا زنگنه، نیلوفر علیها، بهداد نجفی، آیدا اورنگ، مهدی شادی‌زاده، مدیر روابط عمومی: ندا زنگنه، دبیر اجرایی: بهداد نجفی، مدیر هنری: آیدا اورنگ، طراح گرافیک: سمیرا جوشقانی، مدیر روابط بین الملل: محمدهادی مشکی.

