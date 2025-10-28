باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - شبکه الجزیره به نقل از روزنامه «هاآرتص» گزارش داد که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم تروریستی اسرائیل درخواست کرده است که جلسه محاکمه او پشت در‌های بسته و به صورت غیرعلنی برگزار شود.

به گزارش هاآرتص، نتانیاهو در آغاز این جلسه ادعا کرد که «تحولات امنیتی وجود دارد که نمی‌توان علنا درباره آنها صحبت کرد.» پس از این درخواست، قضات دادگاه از حاضران خواستند که سالن محاکمه نتانیاهو را ترک کنند و بدین ترتیب، جلسه به صورت غیرعلنی ادامه پیدا کرد.

نتانیاهو در آستانه انتخابات ۲۰۲۶ رژیم صهیونیستی تلاش می‌کند با به راه انداختن کارزاهای مختلف محاکمه خود را متوقف کند. در همین راستا، هفته گذشته اطرافیان او از وزرای کابینه رژیم صهیونیستی خواستند نامه‌ای به «اسحاق هرتزوگ»، رئیس رژیم صهیونیستی بنویسند و از او توقف محاکمه نتانیاهو را درخواست کنند.

در همین حال، منابع صهیونیستی به نقل از خانواده‌های اسیران اسرائیلی گزارش دادند که نتانیاهو از رئیس‌جمهور آمریکا خواسته بود که در سفر دو هفته پیش خود به اراضی اشغالی و سخنرانی در کنست این موضوع را به رئیس رژیم صهیونیستی پیشنهاد دهد.

منبع: کانال تلگرامی الجزیره