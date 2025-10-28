نتانیاهو درخواست کرده است که جلسه محاکمه‌اش به دلیل وجود تحولات امنیتی که نمی‌توان علنا درباره آنها صحبت کرد، پشت در‌های بسته برگزار شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - شبکه الجزیره به نقل از روزنامه «هاآرتص» گزارش داد که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم تروریستی اسرائیل درخواست کرده است که جلسه محاکمه او پشت در‌های بسته و به صورت غیرعلنی برگزار شود.

به گزارش هاآرتص، نتانیاهو در آغاز این جلسه ادعا کرد که «تحولات امنیتی وجود دارد که نمی‌توان علنا درباره آنها صحبت کرد.» پس از این درخواست، قضات دادگاه از حاضران خواستند که سالن محاکمه نتانیاهو را ترک کنند و بدین ترتیب، جلسه به صورت غیرعلنی ادامه پیدا کرد.

نتانیاهو در آستانه انتخابات ۲۰۲۶ رژیم صهیونیستی تلاش می‌کند با به راه انداختن کارزاهای مختلف محاکمه خود را متوقف کند. در همین راستا، هفته گذشته اطرافیان او از وزرای کابینه رژیم صهیونیستی خواستند نامه‌ای به «اسحاق هرتزوگ»، رئیس رژیم صهیونیستی بنویسند و از او توقف محاکمه نتانیاهو را درخواست کنند.

در همین حال، منابع صهیونیستی به نقل از خانواده‌های اسیران اسرائیلی گزارش دادند که نتانیاهو از رئیس‌جمهور آمریکا خواسته بود که در سفر دو هفته پیش خود به اراضی اشغالی و سخنرانی در کنست این موضوع را به رئیس رژیم صهیونیستی پیشنهاد دهد.

منبع: کانال تلگرامی الجزیره

برچسب ها: نخست وزیر اسرائیل ، بنیامین نتانیاهو
خبرهای مرتبط
نظرسنجی: اکثر اسرائیلی‌ها مخالف انتخاب مجدد نتانیاهو هستند
نتانیاهو تسلیم آمریکا شد: توقف طرح حاکمیت بر کرانه باختری
نتانیاهو: اسرائیل تعیین می‌کند که کدام نیرو‌های بین‌المللی قابل قبول هستند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
خوشحالی غیرعادی نخست وزیر ژاپن هنگام سخنرانی ترامپ+ فیلم
انتخابات آینده عراق: از همراهی تهران تا فشار واشنگتن
جهان به سوی جنگ سرد جدید
تداوم روند نزولی قیمت طلا در سایه مذاکرات تجاری چین و آمریکا
مادورو: نقشه سیا انفجار کشتی آمریکا برای ایجاد درگیری بود!
کاهش ارزش دلار آمریکا در جهان
شکست مذاکرات آتش‌بس افغانستان و پاکستان در استانبول
نتانیاهو به بهانه تحولات امنیتی خواستار محاکمه غیرعلنی شد
فاجعه گرسنگی در سودان؛ ۷۰۰ هزار کودک در خطر مرگ
توافق تهران و کابل برای بازنگری نشانگرهای مرزی و احیای گفت‌وگوهای حقوقی
آخرین اخبار
ترامپ و رئیس جمهور ازبکستان هفته آینده دیدار خواهند کرد
گزارش ۲۷۹ مورد اقدام به خودکشی توسط سربازان اسرائیلی
مشاهده یک پهپاد، فرودگاهی در اسپانیا را تعطیل کرد
حماس: اسرائیل عمدا مانع جستجوی اجساد اسرای خود می‌شود
افغانستان: هر حمله پاکستان، درسی برای دیگران خواهد بود
لاوروف: هیچ مذاکره‌ای برای تمدید پیمان استارت نو در جریان نیست
سقوط یک هواپیمای سبک در کنیا ۱۱ کشته برجای گذاشت
جستجوی اجساد اسرائیلی، نادیده گرفتن ۱۰ هزار فلسطینی زیر آوار!
سخنگوی حماس: پایبند آتش‌بس هستیم و بازیابی اجساد را تسریع می‌کنیم
واکنش کرملین به اعزام نیرو‌های خارجی به اوکراین: آنها را نابود می‌کنیم
فاجعه گرسنگی در سودان؛ ۷۰۰ هزار کودک در خطر مرگ
قهرمانی تیم موی‌تای افغانستان در ایران با کسب دو کمربند طلا و مقام سوم جهان
تشکیل ائتلاف ۲۰ کشور اروپایی برای تسهیل اخراج پناهجویان به افغانستان
لوکاشنکو: اتهام حمله به اروپا مزخرف است
ورود و خروج بیش از ۲۳۰۰ خارجی از افغانستان در یک ماه
فاجعه در کشاورزی غزه؛ تولید زیتون ۹۲ درصد کاهش یافت
مخالفانی سرسخت برای نزدیکی ایران و افغانستان وجود دارند
زمیر به ادامه نسل کشی در غزه تهدید کرد
السودانی: تعامل با ایران باید با احترام و مستقیم باشد
روسیه طرح مکرون برای اعزام ۲ هزار سرباز به اوکراین را فاش کرد
ترامپ: «دوست دارم» دوباره با کیم جونگ اون دیدار کنم، اما پاسخی دریافت نکرده‌ام
خوشحالی غیرعادی نخست وزیر ژاپن هنگام سخنرانی ترامپ+ فیلم
آمادگی زلنسکی برای مذاکرات صلح هرجایی غیر از روسیه و بلاروس
سفر سرپرست وزارت بهداشت طالبان به عربستان برای توسعه همکاری‌های سلامت
شکست گفت‌وگوهای طالبان و پاکستان در استانبول
توافق تهران و کابل برای بازنگری نشانگرهای مرزی و احیای گفت‌وگوهای حقوقی
نتانیاهو به بهانه تحولات امنیتی خواستار محاکمه غیرعلنی شد
شکست مذاکرات آتش‌بس افغانستان و پاکستان در استانبول
انتخابات آینده عراق: از همراهی تهران تا فشار واشنگتن
استادان دانشگاه فردوسی: سیاست بلاتکلیفی در حوزه مهاجرین باید پایان یابد + فیلم