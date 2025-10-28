رئیس پلیس آگاهی مازندران از دستگیری زوج کلاهبرداری که با ارائه رسید ساز جعلی، اقدام به بیش از ۱۰۰ فقره کلاهبرداری به ارزش ۳۰ میلیارد ریال در سراسر کشور کرده بودند، خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - سرهنگ کارگاه علی قیصری رئیس پلیس آگاهی مازندران گفت: در پی خبر واصله تعدادی افراد سودجو پس از خرید لوازم و وسایل خانگی از جمله کولر، برنج، تلفن همراه و ... از کسبه و شهروندان با روش کلاهبرداری با ارائه رسید جعلی در سطح شهرستان‌های استان مازندران، بررسی موضوع در دستور کار کارآگاهان اداره عملیات ویژه پلیس آگاهی قرار گرفت.

او افزود: تحقیقات مقدماتی، اقدامات فنی، تخصصی و پیگیری موضوع به جهت شناسایی متهم یا متهمان از سوی مقام قضائی صادر که کارآگاهان اداره عملیات ویژه نسبت به اجرای دستور قضایی اقدامات لازم معمول و متهم اصلی که ساکن استان تهران بوده را شناسایی کردند.

رئیس پلیس آگاهی مازندران گفت: کارآگاهان اداره عملیات ویژه با انجام نیابت قضایی به استان تهران مراجعه و پس از شناسایی متهم، نامبرده در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر و با هماهنگی قضایی نسبت به انتقال وی به این استان اقدام کردند.

او با بیان اینکه متهم در تحقیقات انجام شده از سال ۱۴۰۱ تاکنون به بیش از ۱۰۰ فقره کلاهبرداری با ارائه رسید جعلی به ارزش ۳۰ میلیارد ریال اعتراف داشت، افزود: تاکنون ۲۴ شاکی در سطح این استان و استان‌های تهران، گلستان و سمنان شناسایی که از تعدادی شکات تحقیق که بیان داشتند: متهم اموالی از قبیل کولر، برنج، گوشی تلفن همراه، دستگاه پلی استیشن، ساعت مچی، زعفران و ... را بصورت حضوری و یا سایت دیوار خریداری و با ارائه رسید جعلی و ارائه کپی کارت ملی اقدام به کلاهبرداری کرده و در بعضی از مواقع همسر و فرزند خردسالش همراه وی بودند شناسایی و دستگیر شد، این اموال را با استفاده از خودروی‌های شرکت اسنپ و یا تاکسی شهری انتقال می‌داد.

سرهنگ قیصری با اشاره به اینکه که متهم در سایر استان‌ها با این شیوه و شگرد اقدام به کلاهبرداری کرده بود، افزود: پرونده به جهت شناسایی دیگر شکات تحت رسیدگی بوده که در صورت داشتن سوابق مشابه مراتب در اسرع وقت به اداره عملیات ویژه این پلیس با شماره ۲۱۸۲۴۶۵۰ – ۰۱۱ اعلام تا پیگیری‌های لازم انجام شود.