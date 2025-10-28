مدیرعامل شستا گفت: درآمد شستا معادل ۲ تا ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا سعیدی، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت:  ارزش محصولات تولیدی گروه شستا به ۱,۴۶۱ همت رسیده است که این امر، جایگاه این مجموعه را در میان بزرگ‌ترین تولیدکنندگان کشور تثبیت می‌کند. 

وی گفت: درآمد شستا معادل ۲ تا ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص داده و شستا را به یکی از بازیگران اصلی جریان اقتصادی تبدیل کرده است.

سعیدی در مورد فعالیت در حوزه تجارت خارجی گفت: مجموعه‌های زیرمجموعه این شرکت مسئول انجام معادل ۵ درصد از صادرات غیرنفتی ایران هستند.

مدیرعامل شستا گفت: ارزش مجموع پروژه‌های در حال اجرای شستا، حدود ۱۱۴ همت است که نقش تعیین‌کننده در رشد تولید ناخالص داخلی، اشتغال‌زایی و توسعه صنعتی کشور دارند.

وی گفت: شستا مسئول تولید ۴۱ نوع محصول در کشور است و سهم‌های عمده تولید در حوزه‌هایی نظیر سیمان، محصولات پتروشیمی، فرآورده‌های نفتی از جمله بنزین و تولید و توزیع دارو متمرکز است.

وی در خصوص دیگر محصولات سبد تولیدی شستا گفت: علاوه بر این، محصولات صنعتی نظیر مس، کلر و سولفات سدیم نیز هر کدام سهمی بین ۲۳ تا ۲۷ درصد در سبد تولیدی شستا دارند.

سعیدی اظهار کرد: گستره فعالیت شستا از حوزه‌های حمل‌ونقل دریایی، نفت صادراتی، کریستال‌سازی و دوده صنعتی تا صنایع داروسازی، پتروشیمی و سیمان امتداد یافته و این تنوع، شستا را به یک گروه چندبخشی با نقش ملی در تولید و صادرات غیرنفتی تبدیل کرده است.

مدیرعامل شستا درباره برنامه‌های کلان این هلدینگ اظهار کرد: محور تحول شستا در نقشه اهداف استراتژیک بر ۶ رکن کلیدی استوار است که شامل افزایش بازدهی سرمایه‌گذاری‌ها، افزایش شفافیت و انضباط مالی، کاهش ریسک عملیاتی و اقتصادی، ارتقای سطح بین‌المللی، افزایش بهره‌وری و اثربخشی در مجموعه‌های زیرمجموعه و بهبود تصویر سازمانی نزد ذی‌نفعان می‌شود.

وی گفت: ترکیب این اهداف نشان‌دهنده چرخش شستا به سمت حکمرانی اقتصادی مبتنی بر بهره‌وری و شفافیت مالی است که مسیر حرکت این مجموعه را از ساختار دارایی‌محور به سمت ارزش‌محور هدایت می‌کند.

مدیرعامل شستا اظهار کرد: عده‌ای فکر می‌کنند شستا مسئول کاریابی و محرومیت زدایی است در صورتی که این کارکرد ما نیست و شستا از ۱۷۶ شرکت، ۴۰۲ همت درآمد داشته که از این مقدار ۳۲/۵ درصد سود خالص شستا است اما به غلط می‌گویند شستا زیان‌ده است.

وی گفت: زبان مشترک مردم با شستا شفافیت است و یکی از تاکیدات وزیر کار، شفافیت در انتصابات و همه امور مجموعه است و ما این مسیر را در همه هلدینگ‌ها طی می‌کنیم.

برچسب ها: شستا ، تولید ناخالصی داخلی کشورها
خبرهای مرتبط
آمادگی بهزیستی برای واگذاری امور مهدهای کودک به یک نهاد مشخص
مدیر شستا مطرح کرد؛
با رفتاری شفاف شستا را اداره می‌کنیم/ مدیران مبارز با فساد تحت حمایت ما هستند
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر:
۷۰ درصد زندانیان درگیر مواد مخدرند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ناگفته‌های پرونده سوپراستار/ گفت‏‌وگو با شاکی پرونده «پژمان جمشیدی»
بخشش قاتل مادر و پسر به حرمت میلاد حضرت زینب (س)
تصادف مرگبار در بزرگراه حکیم/ دو جوان فوت کردند
ثبت ۲۰۰ هزار تخلف رانندگی توسط دوربین‌های «رادارگان» در تهران
ترافیک صبحگاهی در ۲ بزرگراه شهید حکیم و سلیمانی پرحجم و سنگین است
اعلام زمان برگزاری آزمون جذب عمومی تصدی منصب قضا سال ۱۴۰۴
تهران از ابتدای سال ۹۸ روز هوای آلوده داشته است
تأکید معاون سیاسی فرمانداری تهران بر نقش محوری احزاب در انتخابات شورای شهر
رفع مشکل شماره‌گذاری ۹۴۴۱ دستگاه خودروی نیسان با پیگیری دادستانی تهران
اجرای طرح «سلامت اجتماعی محله‌محور» در ۲۵۰۰ مدرسه سراسر کشور
آخرین اخبار
سهم ۳ درصدی شستا در تولید ناخالصی کشور/ شستا زیان‌ده نیست
همایش توسعه سلامت اجتماعی شهروندان تهران برگزار می شود
پرداخت هزینه‌های بیمه تکمیلی بازنشستگان الکترونیکی شد
توضیحات سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با پرونده پژمان جمشیدی/ تشریح اقدامات دستگاه قضایی در مورد بانک آینده
اجرای بیش از ۳۰ هزار طرح اشتغال‌زایی در مناطق محروم توسط ستاد اجرایی فرمان امام
شأن شورای شهر نظارت است، نه حمایت حزبی
بیش از ۵ هزار دانش آموز معلول از خدمات حمل‌ونقل رایگان بهره‌مند هستند
نقد عملکرد مدیریت شهری باید مستند باشد، نه سیاه‌نمایی
تشکیل بنیاد تعاون در قوه قضاییه
اجرای طرح «سلامت اجتماعی محله‌محور» در ۲۵۰۰ مدرسه سراسر کشور
تأکید معاون سیاسی فرمانداری تهران بر نقش محوری احزاب در انتخابات شورای شهر
فرماندار تهران: ایجاد اشتغال و حمایت از مشاغل خانگی، گام مؤثر در افزایش رضایتمندی مردم است
رفع مشکل شماره‌گذاری ۹۴۴۱ دستگاه خودروی نیسان با پیگیری دادستانی تهران
ناگفته‌های پرونده سوپراستار/ گفت‏‌وگو با شاکی پرونده «پژمان جمشیدی»
ترافیک صبحگاهی در ۲ بزرگراه شهید حکیم و سلیمانی پرحجم و سنگین است
ثبت ۲۰۰ هزار تخلف رانندگی توسط دوربین‌های «رادارگان» در تهران
تهران از ابتدای سال ۹۸ روز هوای آلوده داشته است
اعلام زمان برگزاری آزمون جذب عمومی تصدی منصب قضا سال ۱۴۰۴
بخشش قاتل مادر و پسر به حرمت میلاد حضرت زینب (س)
تصادف مرگبار در بزرگراه حکیم/ دو جوان فوت کردند
اعلام جزئیات پیش ثبت‌نام اولویت‌های حج از ۶ آبان ماه
رئیس قوه قضاییه: پرستاران در پیشبرد امور قضایی در تنگنا نمانند
عزم تهران و مسکو برای تقویت مناسبات فرهنگی و تجاری
ساماندهی تردد موتورسیکلت سواران در هسته مرکزی شهر، شامل چه مناطقی است؟ + فیلم
تأکید معاون عمرانی فرمانداری تهران بر ساماندهی دوربین‌های ثبت تخلف
۷۰ درصد آثار هنرمندان معلول به فروش رسیده است
بیش از ۴۷۰ هزار مهاجر غیرمجاز در طرح بازگشت داوطلبانه شرکت کردند
هنر ایرانی ابزار خلق عشق، اخلاق و ثروت است
ضرورت تقویت مشارکت‌های سیاسی و اجتماعی در استان تهران/ خانه احزاب نمونه‌ای از وفاق ملی است
انصاری: عدالت اقلیمی با دسترسی برابر به منابع محقق می‌شود