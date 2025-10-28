مدیرعامل شستا گفت: درآمد شستا معادل ۲ تا ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا سعیدی، مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری تأمین اجتماعی (شستا) در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: ارزش محصولات تولیدی گروه شستا به ۱,۴۶۱ همت رسیده است که این امر، جایگاه این مجموعه را در میان بزرگترین تولیدکنندگان کشور تثبیت میکند.
وی گفت: درآمد شستا معادل ۲ تا ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص داده و شستا را به یکی از بازیگران اصلی جریان اقتصادی تبدیل کرده است.
سعیدی در مورد فعالیت در حوزه تجارت خارجی گفت: مجموعههای زیرمجموعه این شرکت مسئول انجام معادل ۵ درصد از صادرات غیرنفتی ایران هستند.
مدیرعامل شستا گفت: ارزش مجموع پروژههای در حال اجرای شستا، حدود ۱۱۴ همت است که نقش تعیینکننده در رشد تولید ناخالص داخلی، اشتغالزایی و توسعه صنعتی کشور دارند.
وی گفت: شستا مسئول تولید ۴۱ نوع محصول در کشور است و سهمهای عمده تولید در حوزههایی نظیر سیمان، محصولات پتروشیمی، فرآوردههای نفتی از جمله بنزین و تولید و توزیع دارو متمرکز است.
وی در خصوص دیگر محصولات سبد تولیدی شستا گفت: علاوه بر این، محصولات صنعتی نظیر مس، کلر و سولفات سدیم نیز هر کدام سهمی بین ۲۳ تا ۲۷ درصد در سبد تولیدی شستا دارند.
سعیدی اظهار کرد: گستره فعالیت شستا از حوزههای حملونقل دریایی، نفت صادراتی، کریستالسازی و دوده صنعتی تا صنایع داروسازی، پتروشیمی و سیمان امتداد یافته و این تنوع، شستا را به یک گروه چندبخشی با نقش ملی در تولید و صادرات غیرنفتی تبدیل کرده است.
مدیرعامل شستا درباره برنامههای کلان این هلدینگ اظهار کرد: محور تحول شستا در نقشه اهداف استراتژیک بر ۶ رکن کلیدی استوار است که شامل افزایش بازدهی سرمایهگذاریها، افزایش شفافیت و انضباط مالی، کاهش ریسک عملیاتی و اقتصادی، ارتقای سطح بینالمللی، افزایش بهرهوری و اثربخشی در مجموعههای زیرمجموعه و بهبود تصویر سازمانی نزد ذینفعان میشود.
وی گفت: ترکیب این اهداف نشاندهنده چرخش شستا به سمت حکمرانی اقتصادی مبتنی بر بهرهوری و شفافیت مالی است که مسیر حرکت این مجموعه را از ساختار داراییمحور به سمت ارزشمحور هدایت میکند.
مدیرعامل شستا اظهار کرد: عدهای فکر میکنند شستا مسئول کاریابی و محرومیت زدایی است در صورتی که این کارکرد ما نیست و شستا از ۱۷۶ شرکت، ۴۰۲ همت درآمد داشته که از این مقدار ۳۲/۵ درصد سود خالص شستا است اما به غلط میگویند شستا زیانده است.
وی گفت: زبان مشترک مردم با شستا شفافیت است و یکی از تاکیدات وزیر کار، شفافیت در انتصابات و همه امور مجموعه است و ما این مسیر را در همه هلدینگها طی میکنیم.