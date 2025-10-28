ساعی: سلامت تکواندوکاران مهمتر از هر مدالی است/ قبول دارم نتایج خوبی نگرفتیم

باشگاه خبرنگاران جوان - هادی ساعی امروز سه‌شنبه در خصوص دیدار نهایی وزن ۶۳- کیلوگرم مسابقات تکواندو قهرمانی جهان، اظهار کرد: برایم به عنوان رئیس فدراسیون سلامتی ورزشکاران مهم‌تر از هر موفقیتی است. به همین دلیل کادر فنی معتقد بود که اگر آسیب حاجی‌موسایی جدی است، اجازه دهند پزشکان سالن موضوع را بررسی کنند. با این وجود وی پس از ضربه حریف برای ادامه مبارزه بلند شد، اما نتوانست سرپا بایستد و دوباره به زمین افتاد که دکتر «فرانک» پزشک آلمانی که مسئولیت پزشکی کل مسابقات را برعهده داشت معقتد بود ادامه مسابقه برای او مقدور نیست و با برانکارد به اتاق پزشکان منتقل شد.

وی ادامه داد: به اتاق پزشک رفتم که متوجه شدم در تنفس به مشکل برخورده و دقایقی بیهوش شده، که خدا را شکر با تمهیدات پزشکان حاضر در مسابقات، پس از دقایقی به حالت ثبات برگشت و توانست تنفس طبیعی داشته باشد.

رئیس فدراسیون تکواندو بیان کرد: در گزارش پزشک مسابقات به وضوسلامت ح تشریح شده چرا اجازه ادامه مبارزه را به حاجی موسایی نداد، چرا که ضربه مشت به قسمت ترقوه اصابت کرده و تکواندوکار بر اثر شدت ضربه زمین افتاده و دچار سرفه‌های مکرر شد که با تنفس غیر طبیعی همراه بود. پزشک مسابقه دستور توقف سریع به دلیل تشنج را صادر و بلافاصله نماینده ما با برانکارد به اتاق پزشک انتقال داده و اقدامات فوری آغاز شد، حتی اگر ما هم می‌خواستیم اجازه ادامه مبارزه به او داده نمی‌شد. طبق قانون فدراسیون جهانی تشخیص این موضوع با پزشک مسابقات است.

ساعی در مورد علت اعتراض به داوری گفت: معتقد بودم ضربه حریف تونسی خطا بوده و به همین دلیل اعتراض کردیم. «فیلیپ» رئیس کمیته فنی مسابقات جهانی چین به همراه رئیس کمیته داوران توضیح دادند که چرا این ضربه توسط داوران مبارزه عمدی و خطا تشخیص داده نشده است. حاجی‌موسایی مسابقات خود را عالی شروع کرد. با قدرت ادامه داد و با شکست قهرمان جهان به فینال رسید، شک نکنید می‌توانست رقیب تونسی را شکست دهد و طلا بگیرد. در فاصله ۳۰ ثانیه تا پایان راند اول هم با یک امتیاز پیش بود و کارت اعتراض رقیب هم سوخته بود. به لحاظ فنی بر رقیب برتری داشت، در چنین شرایطی به دنبال کار‌های ناجوانمردانه نبوده و اصلا به موضوع فکر هم نکردیم.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: بعد از سال‌ها حضور در میادین بین المللی آنقدر تجربه دارم در جریان مسابقات پخش زنده که همه دنیا در حال تماشای مبارزه هستند، چگونه رفتار کنم.

ساعی در پایان گفت: قبول دارم غیر از وزن سوم، نتایج خوبی نگرفتیم. تکواندوکاران ۱۷۹ کشور در رقابت‌های جهانی حضور دارند و مبارزاتی در بالاترین سطح فنی، سخت و نفسگیر بین مدعیان جهانی و المپیک در جریان است. امیدوارم نفراتی که در جدول مسابقات داریم بتوانند عملکرد فنی واقعی خود را به نمایش بگذارند، چرا که شک ندارم در این صورت می‌توانیم باز هم مدال بگیریم.