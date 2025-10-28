معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به کاهش درآمدهای ارزی دولت به دلیل افت قیمت نفت در بازارهای جهانی اعلام کرد: ۱۰۰ درصد درآمدهای دولت از محل نفت در قالب ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی صرف واردات کالاهای اساسی و دارو می شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - سیدحمید پورمحمدی روز سه شنبه در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی با ارایه گزارشی درباره اقدامات صورت گرفته برای سیدگی به امور خانوارهای کم درآمد و نظام دهک بندی اظهار داشت: نفتی که سال گذشته بشکه ای ۷۱ دلار فروخته می شد، اکنون به حدود ۵۱ دلار رسیده است.

وی به مشکلات پیش آمده برای کشور در سال گذشته و امسال اشاره کرد و گفت: با وجود این مشکلات، تاکنون مشکلی در زمینه پرداخت های دولت خللی ایجاد نشده است و پرداخت های عمرانی و جاری به طور مستمر انجام شده است.

پورمحمدی به وقوع جنگ تحمیلی امسال اشاره کرد و گفت: با وجود مباحث قبل، حین و بعد از جنگ در حوزه نظامی و بازسازی به شیوه مطلوبی در کشور در حال مدیریت است.

معاون رئیس جمهور با بیان اینکه علاوه بر امور جاری، معضلات باقیمانده از سال های قبل هم رفع شده است، اظهار داشت: امسال ماهانه ۱۸۰ هزار میلیارد تومان به صورت ماهانه به بازنشستگان پرداخت شده است و مشکل سال قبل تکرار نشده است و حتی مشکل معلمان بازنشسته ۱۴۰۰ نیز به طور کامل امسال تسویه شد.

وی پرداخت به موقع پول کشاورزان بابت خرید تضمینی گندم و پرداخت به موقع یارانه های ماهانه مردم را از دیگر اقدامات دولت برای تقویت معیشت مردم برشمرد و اظهار داشت: اگرچه در قانون بودجه دیده شده بود که نرخ ارز ترجیحی به ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش یابد اما برای حمایت از معیشت مردم این رقم در سطح ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان ماند و مالیات ۱۰ درصدی بابت کالاهای اساسی نیز متوقف شد.

