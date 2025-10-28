باشگاه خبرنگاران جوان - رضوان حکیم‌زاده روز سه‌شنبه در آیین افتتاح بیست‌وچهارمین اردوی عشایری دانش‌آموزان دختر سراسر کشور در مشهد با اشاره به سیاست‌های دولت چهاردهم افزود: رییس‌جمهور دکتر پزشکیان عدالت آموزشی را محور تحول در نظام تعلیم و تربیت کشور قرار داده است و امروز شاهد آغاز نهضت محرومیت‌زدایی از مدارس و تقویت آموزش مهارت‌محور به‌ویژه در مناطق عشایری و روستایی هستیم.

وی بیان کرد: مدال افتخار خدمت به دانش‌آموزان عشایری را با هیچ چیز عوض نمی‌کنیم.

معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش گفت: برگزاری جشنواره اردوی عشایری دانش آموزان دختر سراسر کشور همزمان با میلاد بانوی بزرگ اسلام، حضرت زینب (س) افتخاری بزرگ است، بانویی که نماد مهربانی، آگاهی و الگوی زن مستقل و مقاوم برای تمام جهانیان است.

حکیم زاده به سیاست‌های آموزشی دولت چهاردهم اشاره و بیان کرد: رییس‌جمهور دکتر پزشکیان از نخستین روز دولت، عدالت آموزشی را به‌ عنوان اولویت اصلی کشور اعلام کرده است و برخلاف شعارهای مرسوم، وی به جای وعده‌های اقتصادی صرف، تعهد دادند کودکان ایرانی در مدارس دولتی بهترین آموزش‌ها را ببینند و پای این قول ایستادند.

وی افزود: برنامه توانمندسازی معلمان و بازنگری روش‌های آموزشی از تابستان امسال آغاز شده و در ادامه در همه استان‌ها اجرا می‌شود تا زمینه تحول واقعی در مدارس فراهم شود.

معاون وزیر آموزش و پرورش افتخار نظام آموزشی ایران، میراث دکتر «محمد بهمن‌بیگی»، بنیان‌گذار آموزش عشایری است، گفت: همچنان رهرو راه آن مرد بزرگ هستیم که چادر سفید دانایی را در میان سیاه‌چادرهای عشایر برافراشت. امروز نیز باید مسیر او را با نگاهی نو ادامه دهیم.

حکیم زاده درباره آخرین وضعیت تحصیلی دختران عشایری در کشور ادامه داد: اکنون بیش از ۱۰۵ هزار و ۶۰۰ دانش‌آموز دختر عشایری در حال تحصیل هستند و از این شمار ۲ هزار و ۶۰۰ نفر در هنرستان‌ها آموزش می‌بینند. در سال گذشته شمار هنرستان‌های دخترانه عشایری از ۴۴ به ۴۹ واحد افزایش یافته است.

به گفته وی، رویکرد آموزش و پرورش عشایر حرکت به سمت رشته‌های فنی و مهارتی متناسب با بوم منطقه است تا زمینه اشتغال و کار مولد برای فرزندان عشایر فراهم شود.

وی در پایان تاکید کرد: توسعه خوابگاه‌ها و مدارس شبانه‌روزی برای دختران عشایری در دستور کار جدی وزارت آموزش و پرورش قرار دارد و با حمایت‌های دولت چهاردهم، این مسیر با قدرت ادامه خواهد یافت.

آموزش‌ و پرورش باید محور گفتمان ملی شود

مدیر کل آموزش‌ و پرورش خراسان رضوی نیز در این مراسم گفت: اگر این نهاد فرهنگی در صدر قرار گیرد، قطعاً کشور ما رشد و توسعه واقعی را تجربه خواهد کرد.

مصطفی اسدی با بیان اینکه آموزش‌وپرورش ریشه تمدن و فرهنگ کشور است، بیان کرد: تا زمانی که این نهاد در زیر خاک دیده‌ نشده باقی بماند، جامعه پیشرفت نخواهد کرد و باید آموزش‌وپرورش را دوباره به صدر گفتمان فرهنگی کشور بازگرداند.

وی افزود: مشهدرضا امروز در خدمت بهترین بندگان خداست؛ خدمت به زائران به‌ ویژه عشایر، برای ما مشهدی‌ها افتخار و مدال سینه است.

مدیر کل آموزش‌ و پرورش خراسان رضوی در ادامه سخنان خود عشایر را خالص‌ترین، ناب‌ترین و مولدترین بندگان خدا دانست و اظهار کرد: زندگی با طبیعت، نعمت و برکت است و بخش زیادی از آنچه در حیات خود داریم محصول دسترنج عشایر است.

به گفته وی، شما عزیزان هستید که پایه‌های تمدن ایرانی و انسجام ملی را ساخته‌اید، زیرا ترک، بلوچ و فارس همه اقوام این سرزمین پیکر واحد ایران را تشکیل می‌دهند و هیچ کشوری چنین تنوع رنگارنگی ندارد.

اسدی تأکید کرد: این تفاوت‌ها رمز انسجام ملی ماست و ما به این همدلی افتخار می‌کنیم.

وی همچنین با نگاهی فرهنگی افزود: آموزش‌وپرورش باید از نگاه صرف آموزشی خارج و به جایگاه فرهنگی خود بازگردد؛ در گذشته نام این وزارتخانه «فرهنگ» بود، چون رسالت آن پرورش و باروری باورها، آداب و رسوم ملت بود. امروز هم همان هدف باید دنبال شود و آموزش‌ و پرورش باید محور گفتمان جامعه باشد.

به گفته وی، اگر این نهاد فرهنگی در صدر قرار گیرد، قطعاً کشور ما رشد و توسعه واقعی را تجربه خواهد کرد.

منبع: ایرنا