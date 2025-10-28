باشگاه خبرنگاران جوان- گفت‌وگوهای سه‌روزه میان هیأت‌های طالبان و پاکستان در شهر استانبول ترکیه،شام دوشنبه بدون دستیابی به هیچ توافقی به پایان رسید. این مذاکرات با میانجی‌گری قطر و ترکیه برگزار شده بود.

اگرچه ترکیه و قطر خواسته‌های پاکستان را «منطقی و قابل‌قبول» ارزیابی کردند، اما هیأت افغانستان در برابر برخی از این خواسته‌ها پاسخ‌های «غیرواقع‌بینانه» و «غیرمنطقی» ارائه کرد.

از سوی دیگر، طالبان اعلام کرد که هیأت این گروه تمام تلاش خود را برای برگزاری گفت‌وگوهای سازنده در چارچوب احترام متقابل به کار گرفته است. مقام‌های طالبان تأکید کردند که کابل نمی‌تواند از حملات در خاک پاکستان جلوگیری کند یا از گروه تحریک طالبان پاکستان (TTP) نمایندگی نماید، چرا که این مسئله‌ای داخلی و تاریخی برای پاکستان محسوب می‌شود.

هیأت پاکستانی در این نشست تأکید کرد که مهار گروه تحریک طالبان پاکستان و جلوگیری از حضور یا پناه‌دادن به جنگ‌جویان این گروه در خاک افغانستان، پیش‌شرط هرگونه توافق یا همکاری دوجانبه است.

این دومین دور گفت‌وگو میان نمایندگان افغانستان و پاکستان در چند ماه اخیر است که بدون نتیجه پایان می‌یابد. کارشناسان سیاسی می‌گویند شکست این مذاکرات نشان می‌دهد که اعتماد سیاسی میان اسلام‌آباد و کابل هنوز شکننده است و دو طرف نتوانسته‌اند چارچوبی مشترک برای مهار تهدیدات امنیتی در مرزهای مشترک ایجاد کنند.