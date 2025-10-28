نخست وزیر عراق تاکید کرد که باید با ایران، به عنوان کشوری مهم و تاثیرگذار، با احترام و گفت‌وگوی مستقیم تعامل کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - محمد شیاع السودانی، نخست وزیر عراق، در اظهاراتی کلیدی به بررسی مسائل داخلی، روابط خارجی و تحولات منطقه‌ای پرداخت و بر لزوم اتخاذ رویکرد‌های متوازن تأکید کرد.

نخست وزیر عراق هشدار داد که «بدون حل عادلانه قضیه فلسطین، منطقه ناآرام باقی خواهد ماند و حوادث تکرار خواهند شد.»  السودانی همچنین اعلام کرد که عراق از «طرح دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در مورد غزه حمایت می‌کند.»

نخست وزیر عراق درباره روابط با ایران گفت: «ایران یک کشور مهم و تاثیرگذار است و باید با احترام و از طریق گفت‌وگوی مستقیم با آن تعامل کرد.» از سویی دیگر السودانی تاکید کرد: «روابط ما با آمریکا باید بر اساس شراکت باشد، نه بر اساس تصمیمات یک‌جانبه.»

نخست وزیر عراق از «پیشرفت مهم در اصلاح نظام مالی» این کشور خبر داد و اعلام کرد که «داعش تروریست دیگر تهدید بزرگی در داخل عراق محسوب نمی‌شود. برآورد‌های وزارت دفاع نشان می‌دهد که بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ داعشی در مناطق منزوی مرز سوریه و در شمال شرق کشور حضور دارند.»

السودانی درباره نظامیان آمریکایی در عراق تایید کرد که «یک یگان کوچک از مستشاران نظامی آمریکایی در پایگاه الاسد برای نظارت بر مرز سوریه، در عراق باقی خواهند ماند.»

نخست وزیر عراق همچنین در پایان تاکید کرد که دولت این کشور همکاری امنیتی با دولت جدید دمشق در زمینه‌های مبارزه با تروریسم و مواد مخدر را آغاز کرده است.

