معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران گفت: یکی از تولیدکنندگان داخلی ۱۵۰ دستگاه اتوبوس به ما تحویل داد که ۱۰۰ دستگاه در سفر اربعین خراب شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- محسن هرمزی در سیصد و شصت و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با تقدیر از همراهی جدی رئیس کمیته بودجه شورا در سفر تیم مدیریت شهری به چین و نقد‌های منصفانه اعضای شورا به ویژه رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل، اظهار کرد: درخواست ما این است که شورا فرصتی را برای ارائه گزارشات حوزه حمل و نقل در اختیار ما قرار دهد.

وی با بیان اینکه در بخش واگن‌ها اگر همکاری رئیس جمهور و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها وجود نداشت، اتفاقی رقم نمی‌خورد، خاطرنشان کرد: اگر شهردار تهران پیش قدم نمی‌شد و ۹ درصد پیش پرداخت را انجام نمی‌داد و بنده و مدیرعامل شرکت واگن سازی ورود نمی‌کردیم، این اتفاق رقم نمی‌خورد. امروز حساب‌های شخصی ما هم بسته شده و جزء بدهکاران به بانک مرکزی هستیم.

هرمزی با اعلام اینکه زمان طراحی و تولید قطار‌ها ۲۴ ماه اعلام شده بود، گفت: وقتی پیش پرداخت را در سال ۱۴۰۲ انجام دادیم، تولید آن آغاز شد. بنده سوگند یاد کردم که پشت تریبون شورا خلاف واقع نگویم. ساخت قطار از سال گذشته آغاز شده بود و روز‌های آینده به خط تست می‌رود.

وی افزود: ما پیگیری‌هایی را برای پیش پرداخت داشتیم و کار به دیوان محاسبات کشید. با پیگیری شهردار تهران و شخص رئیس جمهور، پیش پرداخت صورت گرفت. این اتفاق به معنای واقعی ویژه است و امیدواریم مورد رضایت مردم باشد.

هرمزی با بیان اینکه ما با تمام تولیدکنندگان داخلی که توان تولید داشتند، قرارداد اتوبوس‌های برقی و دیزلی منعقد کردیم، اظهار کرد: یکی از تولید کنندگان ۱۵۰ دستگاه اتوبوس به ما تحویل داد که ۱۰۰ دستگاه در سفر اربعین خراب شد. ما توانستیم ضمانت نامه‌های خودروسازی را که با ما قرارداد داشت و به تکالیف خود عمل نکرد، با کمک دادستانی حل و فصل کنیم.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با بیان اینکه بیش از ۸۵ درصد هزینه قطعات خودروسازان در داخل کشور نیاز به ارز دارد، گفت: بسیاری از قطعات اتوبوس‌های داخلی نیز وارداتی است و باید برای خرید آن ارز تخصیص داد. 

وی با تأکید بر اینکه اتوبوس‌های ۱۸ و ۲۵ متری در کشور تولید نمی‌شود، گفت: ما سراغ جایی رفتیم که امکان تولید آن را دارد. علاوه بر این خودروی سواری برقی تولیدی در کشور برای خرید تاکسی‌ها وجود ندارد. ما در کارخانه هایگر نیز به توافقاتی برای بومی سازی تولید این اتوبوس‌ها در داخل کشور داشتیم. 

هرمزی همچنین تصریح کرد: خرید‌ها با هماهنگی کمیته فنی اتوبوسرانی انجام شده است. به هرشکل اگر همکاری و همراهی شورا وجود نداشت نمی‌توانستیم این مهم را به نتیجه برسانیم.

عضو شورای شهر تهران تاکید کرد:
نقد عملکرد مدیریت شهری باید مستند باشد، نه سیاه‌نمایی
تأکید معاون عمرانی فرمانداری تهران بر ساماندهی دوربین‌های ثبت تخلف
رئیس کمیسیون عمران شورای شهر تهران:
شأن شورای شهر نظارت است، نه حمایت حزبی
