بر اساس گزارش وزارت کشاورزی غزه، تولید زیتون در این منطقه در پی ادامه جنگ و حملات رژیم صهیونیستی با کاهش ۹۲ درصدی مواجه شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - بر اثر ادامه جنگ و حملات نظامی رژیم صهیونیستی به نوار غزه، بخش کشاورزی این منطقه با فاجعهای بیسابقه مواجه شده است. بر اساس گزارش وزارت کشاورزی غزه، تولید زیتون در این منطقه طی دو سال گذشته ۹۲ درصد کاهش یافته که نشاندهنده ابعاد ویرانگر این بحران است.
محمد ابوعوده، سخنگوی وزارت کشاورزی غزه، در گفتوگو با خبرگزاری «صفا» جزئیات هشداردهندهای را ارائه داد. به گفته وی، نیروهای اشغالگر اسرائیلی در جریان حملات خود، با استفاده از روشهای مختلف از جمله خاکبرداری، بمباران و به کارگیری گازهای سمی، بخش گستردهای از زمینهای کشاورزی را نابود کردهاند.
بر اساس آمار و ارقام سطح زیر کشت زیتون از ۵۰ هزار دونم به تنها ۴ هزار دونم کاهش یافته است، تولید سالانه زیتون از ۴۰ هزار تُن به ۳ هزار تُن رسیده است، تعداد کارگاههای تولید روغن زیتون از ۱۴ واحد به ۳ واحد کاهش یافته و تولید روغن زیتون از ۵ هزار تُن به ۴۰۰ تُن در سال رسیده است.
این کاهش شدید تولید، تأثیرات مخربی بر اقتصاد محلی و معیشت ساکنان غزه داشته است. قیمت هر کیلو زیتون از ۵ شِکِل (حدود ۱.۴۲ دلار) به ۳۰ شِکِل (حدود ۸.۵ دلار) افزایش یافته که دسترسی به این محصول اساسی را برای بسیاری از خانوادهها غیرممکن ساخته است.
بر اساس گزارشهای منابع محلی، گروهی از شهرکنشینان صهیونیست روز سهشنبه با حمایت مستقیم نظامیان رژیم اشغالگر، به زمینهای کشاورزی فلسطینیان در منطقه «خلة النخله» واقع در نزدیکی روستای واد رحال در جنوب بیتلحم یورش برده و اقدام به سرقت محصولات زیتون کردند.
ابوعوده با اشاره به اینکه این ارقام نشاندهنده «فروپاشی کامل فصل زیتون و بخش کشاورزی غزه» است، از جامعه جهانی خواست برای بازسازی زمینهای کشاورزی و حمایت از کشاورزان غزه اقدام فوری انجام دهد. این فاجعه زیستمحیطی و اقتصادی، علاوه بر تأثیرات کوتاهمدت، تهدیدی جدی برای امنیت غذایی ساکنان غزه در بلندمدت محسوب میشود.
منبع: المیادین