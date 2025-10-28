ورود و خروج بیش از ۲۳۰۰ خارجی از افغانستان در یک ماه

بر اساس آمار اداره ملی آمار و اطلاعات طالبان، در مهرماه ۱۴۰۴ بیش از ۲۳۰۰ شهروند خارجی از گذرگاه‌های مرزی و میدان‌های هوایی افغانستان تردد کرده‌اند که بیشترین تعداد از طریق گذرگاه نیمروز وارد کشور شده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان- اداره ملی آمار و اطلاعات طالبان از ورود و خروج بیش از ۲۳۰۰ شهروند خارجی از گذرگاه‌ها و میدان‌های هوایی افغانستان در مهرماه سال ۱۴۰۴ خبر داد.

بر اساس این گزارش، در این مدت ۱۲۹۰ نفر از اتباع خارجی شامل ۷۰ زن وارد افغانستان شده‌اند و ۱۰۴۷ نفر دیگر که ۲۷ تن از آنان زن بودند، از این کشور خارج شده‌اند.

بیشترین ورود اتباع خارجی از طریق گذرگاه‌های زمینی با ۱۲۸۱ نفر و مرزهای هوایی با ۹ نفر ثبت شده است. از میان این افراد، ۳۲۸ نفر برای بازدید از مکان‌های تاریخی و باستانی و ۹۶۲ نفر برای کار و تحصیل به افغانستان سفر کرده‌اند.

بر اساس این آمار، بیشترین تعداد اتباع خارجی به ترتیب از طریق گذرگاه نیمروز (۷۲۰ نفر)، گذرگاه‌های زمینی و فرودگاه هرات (۳۵۴ نفر)، گذرگاه آقینه فاریاب (۱۰۴ نفر)، گذرگاه تورخم (۶۲ نفر) و گذرگاه حیرتان و فرودگاه بلخ (۵۰ نفر) وارد کشور شده‌اند.

تبادل نظر
