ورود و خروج بیش از ۲۳۰۰ خارجی از افغانستان در یک ماه

باشگاه خبرنگاران جوان- اداره ملی آمار و اطلاعات طالبان از ورود و خروج بیش از ۲۳۰۰ شهروند خارجی از گذرگاهها و میدانهای هوایی افغانستان در مهرماه سال ۱۴۰۴ خبر داد.
بر اساس این گزارش، در این مدت ۱۲۹۰ نفر از اتباع خارجی شامل ۷۰ زن وارد افغانستان شدهاند و ۱۰۴۷ نفر دیگر که ۲۷ تن از آنان زن بودند، از این کشور خارج شدهاند.
بیشترین ورود اتباع خارجی از طریق گذرگاههای زمینی با ۱۲۸۱ نفر و مرزهای هوایی با ۹ نفر ثبت شده است. از میان این افراد، ۳۲۸ نفر برای بازدید از مکانهای تاریخی و باستانی و ۹۶۲ نفر برای کار و تحصیل به افغانستان سفر کردهاند.
بر اساس این آمار، بیشترین تعداد اتباع خارجی به ترتیب از طریق گذرگاه نیمروز (۷۲۰ نفر)، گذرگاههای زمینی و فرودگاه هرات (۳۵۴ نفر)، گذرگاه آقینه فاریاب (۱۰۴ نفر)، گذرگاه تورخم (۶۲ نفر) و گذرگاه حیرتان و فرودگاه بلخ (۵۰ نفر) وارد کشور شدهاند.