اتریش و فنلاند به همراه ۱۸ کشور دیگر اروپایی، با ارسال نامه‌ای به کمیسیون اروپا خواستار بازنگری در سیاست‌های بازگشت مهاجران شده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان- اتریش و فنلاند به همراه ۱۸ کشور دیگر اروپایی،با امضای نامه‌ای به کمیسیون اروپا، خواستار بازنگری در سیاست‌های بازگشت مهاجران شده‌اند. این کشورها خود را بخشی از «ائتلافی قوی» برای بازگرداندن پناهجویان به کشورهایی چون افغانستان می‌دانند.

این اقدام در پی آن صورت گرفته که اتریش در مهرماه امسال، برای نخستین‌بار پس از روی کار آمدن طالبان، یک تبعه افغان محکوم به جرم جنسی را به کابل بازگرداند. مقامات اتریشی این اقدام را آغاز روندی گسترده‌تر برای اخراج پناهجویان مجرم عنوان کرده‌اند.

صدراعظم اتریش با تأکید بر سیاست «تحمل صفر» در قبال مجرمان خارجی گفته است: «کسانی که مرتکب جرم می‌شوند و اقامت‌شان را از دست می‌دهند، باید کشور را ترک کنند. ما مسئول امنیت مردم اتریش هستیم، نه پناه دادن به مجرمان.»

بر اساس گزارش‌ها، حدود ۳۰ تبعه افغان دیگر نیز در فهرست اخراج احتمالی قرار دارند. وزیر کشور اتریش با اشاره به ضرورت همکاری‌های فراملی در این زمینه تأکید کرده است: «اروپا نیازمند ائتلاف‌هایی قوی است تا بتواند روند بازگرداندن مهاجران به کشورهایی مانند افغانستان و سوریه را اجرایی کند.»

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که در آغاز سال جاری میلادی، هیئتی از اتریش برای گفت‌وگو درباره بازگرداندن مهاجران افغان به کابل سفر کرده بود و در شهریورماه نیز هیئتی از طالبان برای رایزنی درباره جزئیات فنی این روند به وین رفت.

برچسب ها: اخراج پناهجویان افغانستانی ، بازگشت مهاجرین افغانستانی
خبرهای مرتبط
باز شدن مراکز مرزی جدید برای خروج مهاجرین افغانستانی
بازگشت بیش از ۱ و نیم میلیون پناهجوی افغانستانی‌
طرح جدید طالبان و سازمان ملل برای مهاجرین بازگشته به افغانستان + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
خوشحالی غیرعادی نخست وزیر ژاپن هنگام سخنرانی ترامپ+ فیلم
جهان به سوی جنگ سرد جدید
مادورو: نقشه سیا انفجار کشتی آمریکا برای ایجاد درگیری بود!
تداوم روند نزولی قیمت طلا در سایه مذاکرات تجاری چین و آمریکا
انتخابات آینده عراق: از همراهی تهران تا فشار واشنگتن
کاهش ارزش دلار آمریکا در جهان
ادعای جنجالی اسرائیل: تکه‌های جسد تازه، قبلا تحویل شده بود
نتانیاهو به بهانه تحولات امنیتی خواستار محاکمه غیرعلنی شد
شکست مذاکرات آتش‌بس افغانستان و پاکستان در استانبول
رابرت مالی روایت کلینتون از شکست کمپ دیوید را زیر سؤال برد + فیلم
آخرین اخبار
فاجعه گرسنگی در سودان؛ ۷۰۰ هزار کودک در خطر مرگ
قهرمانی تیم موی‌تای افغانستان در ایران با کسب دو کمربند طلا و مقام سوم جهان
تشکیل ائتلاف ۲۰ کشور اروپایی برای تسهیل اخراج پناهجویان به افغانستان
لوکاشنکو: اتهام حمله به اروپا مزخرف است
ورود و خروج بیش از ۲۳۰۰ خارجی از افغانستان در یک ماه
فاجعه در کشاورزی غزه؛ تولید زیتون ۹۲ درصد کاهش یافت
مخالفانی سرسخت برای نزدیکی ایران و افغانستان وجود دارند
زمیر به ادامه نسل کشی در غزه تهدید کرد
السودانی: تعامل با ایران باید با احترام و مستقیم باشد
روسیه طرح مکرون برای اعزام ۲ هزار سرباز به اوکراین را فاش کرد
ترامپ: «دوست دارم» دوباره با کیم جونگ اون دیدار کنم، اما پاسخی دریافت نکرده‌ام
خوشحالی غیرعادی نخست وزیر ژاپن هنگام سخنرانی ترامپ+ فیلم
آمادگی زلنسکی برای مذاکرات صلح هرجایی غیر از روسیه و بلاروس
سفر سرپرست وزارت بهداشت طالبان به عربستان برای توسعه همکاری‌های سلامت
شکست گفت‌وگوهای طالبان و پاکستان در استانبول
توافق تهران و کابل برای بازنگری نشانگرهای مرزی و احیای گفت‌وگوهای حقوقی
نتانیاهو به بهانه تحولات امنیتی خواستار محاکمه غیرعلنی شد
شکست مذاکرات آتش‌بس افغانستان و پاکستان در استانبول
انتخابات آینده عراق: از همراهی تهران تا فشار واشنگتن
استادان دانشگاه فردوسی: سیاست بلاتکلیفی در حوزه مهاجرین باید پایان یابد + فیلم
ادعای جنجالی اسرائیل: تکه‌های جسد تازه، قبلا تحویل شده بود
بازدید احتمالی رئیس پنتاگون از منطقه غیرنظامی بین دو کره
جهان به سوی جنگ سرد جدید
تداوم روند نزولی قیمت طلا در سایه مذاکرات تجاری چین و آمریکا
کاهش ارزش دلار آمریکا در جهان
اسرائیل سیاست شهرک سازی را تشدید کرد
ترامپ و نخست‌وزیر جدید ژاپن پیمان مواد معدنی کمیاب امضا کردند
تاخیر ۷۰۰۰ پرواز در آمریکا به دلیل بحران تعطیلی دولت
شهادت ۳ فلسطینی در حمله اسرائیل به جنین
مادورو: نقشه سیا انفجار کشتی آمریکا برای ایجاد درگیری بود!