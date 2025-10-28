باشگاه خبرنگاران جوان- اتریش و فنلاند به همراه ۱۸ کشور دیگر اروپایی،با امضای نامه‌ای به کمیسیون اروپا، خواستار بازنگری در سیاست‌های بازگشت مهاجران شده‌اند. این کشورها خود را بخشی از «ائتلافی قوی» برای بازگرداندن پناهجویان به کشورهایی چون افغانستان می‌دانند.

این اقدام در پی آن صورت گرفته که اتریش در مهرماه امسال، برای نخستین‌بار پس از روی کار آمدن طالبان، یک تبعه افغان محکوم به جرم جنسی را به کابل بازگرداند. مقامات اتریشی این اقدام را آغاز روندی گسترده‌تر برای اخراج پناهجویان مجرم عنوان کرده‌اند.

صدراعظم اتریش با تأکید بر سیاست «تحمل صفر» در قبال مجرمان خارجی گفته است: «کسانی که مرتکب جرم می‌شوند و اقامت‌شان را از دست می‌دهند، باید کشور را ترک کنند. ما مسئول امنیت مردم اتریش هستیم، نه پناه دادن به مجرمان.»

بر اساس گزارش‌ها، حدود ۳۰ تبعه افغان دیگر نیز در فهرست اخراج احتمالی قرار دارند. وزیر کشور اتریش با اشاره به ضرورت همکاری‌های فراملی در این زمینه تأکید کرده است: «اروپا نیازمند ائتلاف‌هایی قوی است تا بتواند روند بازگرداندن مهاجران به کشورهایی مانند افغانستان و سوریه را اجرایی کند.»

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که در آغاز سال جاری میلادی، هیئتی از اتریش برای گفت‌وگو درباره بازگرداندن مهاجران افغان به کابل سفر کرده بود و در شهریورماه نیز هیئتی از طالبان برای رایزنی درباره جزئیات فنی این روند به وین رفت.