باشگاه خبرنگاران جوان، مونا محمد قاسمی - منشأ اصلی این ریزگردها خارجی است و از بیابانهای وسیع «قره قوم» و «بالکان» در کشور ترکمنستان وارد استان گلستان میشود.
با این حال، شرایط داخلی استان نیز برای گسترش این پدیده فراهم است .
غلامرضا هادر بادی مدیر کل دفتر بیابان سازمان منابع طبیعی و آبخیز داری کشور گفت: چهار کانون بحران فرسایش بادی به وسعت حدود ۷۰ هزار هکتار در گلستان شناسایی شده است.
برای مقابله با این پدیده، اقداماتی در سطح استان انجام شده که از جمله آنها میتوان به تشکیل قرارگاه ویژه مقابله با ریزگردها و اجرای طرح نهالکاری در مناطق مستعد اشاره کرد.
این طرحها با مشارکت مردم و ادارهکل منابع طبیعی اجرا شده و همچنان ادامه دارد؛ با این حال، مسئولان معتقدند که این اقدامات کافی نیست و دیپلماسی فعال منطقهای نیز میتواند در کاهش ورود ریزگردها مؤثر باشد.
مدیر کل دفتر بیابان سازمان منابع طبیعی و آبخیز داری کشور در این باره گفت: در این زمینه رایزنیهای مؤثری از طریق وزارت امور خارجه، استاندار و سایر دستگاههای مرتبط انجام شده است.
وی افزود: در سه نشست اخیر کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آسیا و اقیانوسیه (اسکاپ) در قطر، امارات و لبنان نیز مذاکراتی میان ایران و ترکمنستان برای مدیریت این پدیده انجام گرفته است.
علی اصغر نیکویی مدیر کل منابع طبیعی و آبخیز داری گلستان هم گفت: تاکنون حدود ۵ هزار هکتار نهالکاری در مجاورت بیابانها انجام شده است. همچنین حدود ۳۰۶ هزار هکتار از مراتع شمال استان نیز در معرض بیابانزایی قرار دارند.
او از مردم، بهرهبرداران مراتع، دامداران و شرکتهای خصوصی خواست تا برای مهار ریزگردها همکاری کنند و گفت: نهال بهصورت رایگان در اختیار مردم قرار میگیرد و آموزشهای لازم درباره کاشت، داشت و نگهداری نیز ارائه میشود.