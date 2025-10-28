باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در سودان اعلام کرد که این سازمان کانالهای ارتباطی خود را با تمام طرفهای درگیر در این کشور حفظ کرده تا آنها را ملزم به حفاظت از غیرنظامیان کند.
کمیساریا همچنین افزود که از دو طرف درگیری در سودان خواسته است تا آتشبس بشردوستانه برقرار کرده و اجازه دهند کمکها به الفاشر تحویل داده شود، اما «این امر تاکنون محقق نشده است.»
در همین راستا، سازمان جهانی بهداشت هشدار داد که به دلیل جنگ و نرسیدن کمکهای بشردوستانه، ۷۷۰ هزار کودک در سودان از سوء تغذیه حاد رنج میبرند.
شایان ذکر است که بحران قحطی در سودان به طور مستقیم نتیجه جنگ داخلی است که از آوریل ۲۰۲۳ میان نیروهای ارتش و نیروهای پشتیبانی سریع (RSF) آغاز شد و کشور را به سمت بزرگترین بحران انسانی جهان سوق داد.
در پی این درگیریها، امنیت غذایی کشور با سرعت نگرانکنندهای بدتر شد، بهطوری که میلیونها نفر از جمعیت سودان به دلیل تخریب زیرساختها، آوارگی گسترده و اختلال در زنجیره تأمین غذا، دچار گرسنگی حاد شدند.
بر اساس گزارشهای سازمان ملل و برنامه جهانی غذا در سال ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵، حدود نیمی از جمعیت سودان (نزدیک به ۲۵ تا ۲۶ میلیون نفر) با ناامنی غذایی شدید روبهرو هستند.
مناطق بحرانی مانند دارفور (بهویژه الفاشر) و کردفان جنوبی که در محاصره نیروهای درگیر قرار گرفتهاند، در آستانه قحطی مرگبار قرار دارند. اوضاع در الفاشر به قدری وحشتناک است که پیش از این گزارشهایی مبنی بر پختن و خوردن پوست حیوانات و علوفه دام برای بقا منتشر شد.