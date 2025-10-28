حازم قاسم با تأکید بر پایبندی به توافق آتش‌بس، اعلام کرد این جنبش مصمم است اجساد باقیمانده اسرای اسرائیلی را در کوتاه‌ترین زمان ممکن تحویل دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - حازم قاسم، سخنگوی جنبش حماس، در بیانیه‌ای با تأکید بر پایبندی به توافق آتش‌بس، اعلام کرد که این جنبش مصمم است اجساد اسرای اسرائیلی را در کوتاه‌ترین زمان ممکن تحویل دهد. وی خاطرنشان کرد که اجرای کامل مرحله نخست توافق در دستور کار قرار دارد تا هیچ بهانه‌ای در اختیار رژیم اشغالگر باقی نماند.

قاسم با اشاره به پیشرفت‌های حاصل شده، توضیح داد که تاکنون اجساد ۱۸ اسیر اسرائیلی تحویل داده شده است، اما ادامه این روند با چالش‌های عملی مواجه شده است. وی کمبود امکانات فنی و شرایط فاجعه‌بار حاکم بر نوار غزه را از جمله موانع اصلی در تسریع روند بیرون آوردن باقی مانده اجساد از زیر آوار‌ها برشمرد.

سخنگوی حماس با پرداختن به ابعاد فاجعه انسانی در غزه، بر حق طبیعی مردم این منطقه برای دسترسی به تجهیزات لازم جهت بازیابی پیکر حدود ۱۰ هزار شهید از زیر آوار‌ها تأکید کرد. وی همچنین اظهارات مقامات اسرائیلی مبنی بر آگاهی حماس از محل دقیق دفن تمامی اجساد را بی‌اساس خواند و توضیح داد که بمباران‌های گسترده و تخریب زیرساخت‌ها، چهره جغرافیایی غزه را به گونه‌ای دگرگون کرده که شناسایی بسیاری از مناطق را غیرممکن ساخته است.

این بیانیه در شرایطی صادر می‌شود که اوضاع انسان‌دوستانه در غزه همچنان بحرانی است و کمبود تجهیزات سنگین آواربرداری، روند بازیابی اجساد قربانیان را با مشکل مواجه کرده است.

منبع: مرکز اطلاع رسانی فلسطین/ المیادین

برچسب ها: فلسطین ، سخنگوی حماس ، اسرای اسرائیلی
خبرهای مرتبط
طی ۱۸ ماه گذشته؛
گزارش ۲۷۹ مورد اقدام به خودکشی توسط سربازان اسرائیلی
زمیر به ادامه نسل کشی در غزه تهدید کرد
ادعای جنجالی اسرائیل: تکه‌های جسد تازه، قبلا تحویل شده بود
مخالفت اسموتریچ با عادی‌سازی با عربستان و بازسازی غزه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
خوشحالی غیرعادی نخست وزیر ژاپن هنگام سخنرانی ترامپ+ فیلم
انتخابات آینده عراق: از همراهی تهران تا فشار واشنگتن
جهان به سوی جنگ سرد جدید
تداوم روند نزولی قیمت طلا در سایه مذاکرات تجاری چین و آمریکا
مادورو: نقشه سیا انفجار کشتی آمریکا برای ایجاد درگیری بود!
کاهش ارزش دلار آمریکا در جهان
شکست مذاکرات آتش‌بس افغانستان و پاکستان در استانبول
نتانیاهو به بهانه تحولات امنیتی خواستار محاکمه غیرعلنی شد
فاجعه گرسنگی در سودان؛ ۷۰۰ هزار کودک در خطر مرگ
توافق تهران و کابل برای بازنگری نشانگرهای مرزی و احیای گفت‌وگوهای حقوقی
آخرین اخبار
ترامپ و رئیس جمهور ازبکستان هفته آینده دیدار خواهند کرد
گزارش ۲۷۹ مورد اقدام به خودکشی توسط سربازان اسرائیلی
مشاهده یک پهپاد، فرودگاهی در اسپانیا را تعطیل کرد
حماس: اسرائیل عمدا مانع جستجوی اجساد اسرای خود می‌شود
افغانستان: هر حمله پاکستان، درسی برای دیگران خواهد بود
لاوروف: هیچ مذاکره‌ای برای تمدید پیمان استارت نو در جریان نیست
سقوط یک هواپیمای سبک در کنیا ۱۱ کشته برجای گذاشت
جستجوی اجساد اسرائیلی، نادیده گرفتن ۱۰ هزار فلسطینی زیر آوار!
سخنگوی حماس: پایبند آتش‌بس هستیم و بازیابی اجساد را تسریع می‌کنیم
واکنش کرملین به اعزام نیرو‌های خارجی به اوکراین: آنها را نابود می‌کنیم
فاجعه گرسنگی در سودان؛ ۷۰۰ هزار کودک در خطر مرگ
قهرمانی تیم موی‌تای افغانستان در ایران با کسب دو کمربند طلا و مقام سوم جهان
تشکیل ائتلاف ۲۰ کشور اروپایی برای تسهیل اخراج پناهجویان به افغانستان
لوکاشنکو: اتهام حمله به اروپا مزخرف است
ورود و خروج بیش از ۲۳۰۰ خارجی از افغانستان در یک ماه
فاجعه در کشاورزی غزه؛ تولید زیتون ۹۲ درصد کاهش یافت
مخالفانی سرسخت برای نزدیکی ایران و افغانستان وجود دارند
زمیر به ادامه نسل کشی در غزه تهدید کرد
السودانی: تعامل با ایران باید با احترام و مستقیم باشد
روسیه طرح مکرون برای اعزام ۲ هزار سرباز به اوکراین را فاش کرد
ترامپ: «دوست دارم» دوباره با کیم جونگ اون دیدار کنم، اما پاسخی دریافت نکرده‌ام
خوشحالی غیرعادی نخست وزیر ژاپن هنگام سخنرانی ترامپ+ فیلم
آمادگی زلنسکی برای مذاکرات صلح هرجایی غیر از روسیه و بلاروس
سفر سرپرست وزارت بهداشت طالبان به عربستان برای توسعه همکاری‌های سلامت
شکست گفت‌وگوهای طالبان و پاکستان در استانبول
توافق تهران و کابل برای بازنگری نشانگرهای مرزی و احیای گفت‌وگوهای حقوقی
نتانیاهو به بهانه تحولات امنیتی خواستار محاکمه غیرعلنی شد
شکست مذاکرات آتش‌بس افغانستان و پاکستان در استانبول
انتخابات آینده عراق: از همراهی تهران تا فشار واشنگتن
استادان دانشگاه فردوسی: سیاست بلاتکلیفی در حوزه مهاجرین باید پایان یابد + فیلم