حازم قاسم، سخنگوی جنبش حماس، در بیانیهای با تأکید بر پایبندی به توافق آتشبس، اعلام کرد که این جنبش مصمم است اجساد اسرای اسرائیلی را در کوتاهترین زمان ممکن تحویل دهد. وی خاطرنشان کرد که اجرای کامل مرحله نخست توافق در دستور کار قرار دارد تا هیچ بهانهای در اختیار رژیم اشغالگر باقی نماند.
قاسم با اشاره به پیشرفتهای حاصل شده، توضیح داد که تاکنون اجساد ۱۸ اسیر اسرائیلی تحویل داده شده است، اما ادامه این روند با چالشهای عملی مواجه شده است. وی کمبود امکانات فنی و شرایط فاجعهبار حاکم بر نوار غزه را از جمله موانع اصلی در تسریع روند بیرون آوردن باقی مانده اجساد از زیر آوارها برشمرد.
سخنگوی حماس با پرداختن به ابعاد فاجعه انسانی در غزه، بر حق طبیعی مردم این منطقه برای دسترسی به تجهیزات لازم جهت بازیابی پیکر حدود ۱۰ هزار شهید از زیر آوارها تأکید کرد. وی همچنین اظهارات مقامات اسرائیلی مبنی بر آگاهی حماس از محل دقیق دفن تمامی اجساد را بیاساس خواند و توضیح داد که بمبارانهای گسترده و تخریب زیرساختها، چهره جغرافیایی غزه را به گونهای دگرگون کرده که شناسایی بسیاری از مناطق را غیرممکن ساخته است.
این بیانیه در شرایطی صادر میشود که اوضاع انساندوستانه در غزه همچنان بحرانی است و کمبود تجهیزات سنگین آواربرداری، روند بازیابی اجساد قربانیان را با مشکل مواجه کرده است.
