باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - سازمان دفاع مدنی فلسطین در غزه، «استانداردهای دوگانه» برخی سازمانها را که تجهیزات سنگین برای جستجوی اجساد اسرای اسرائیلی وارد نوار غزه میکنند در حالی که اجساد دهها هزار فلسطینی را که باید پس از دو سال «نسلکشی» رژیم تروریستی اسرائیل از زیر آوار بیرون کشیده شوند، نادیده میگیرند، به شدت محکوم کرد.
محمود بصل، سخنگوی این سازمان، گفت: «این قلب ما را میشکند که برخی آژانسها و سازمانها تجهیزات سنگین و قدرتمند و بولدوزرهای لازم را تنها برای جستجوی اجساد اسرای اسرائیلی وارد کردهاند، در حالی که هیچ تجهیزاتی برای بیرون کشیدن ۱۰ هزار جسد شهروند فلسطینی از زیر آوار در دسترس نیست.»
وی افزود: «این نشاندهنده یک استاندارد دوگانه است که به هیچ وجه نشانگر انسانیت نیست. انسانیت واقعی ایجاب میکند که همان مراقبتی که از اجساد اسرائیلی میشود، برای اجساد فلسطینی نیز در نظر گرفته شود.»
بصل با اشاره به ابعاد ویرانی در غزه، گفت که بیرون کشیدن یک جسد به تنهایی میتواند ۱۲ ساعت کار ببرد. او تخمین زد: «فکر میکنم ما به ۱۰ هزار روز زمان نیاز داریم تا اجساد ۱۰ هزار شهید را پیدا کنیم. این یعنی ما به مقدار بسیار زیادی تجهیزات سنگین نیاز داریم... کامیونها، بولدوزرها و بیلهای مکانیکی که وارد نوار غزه شدهاند، به هیچ وجه برای انجام مأموریت ما کافی نیستند.»
وی اضافه کرد که مشکل دفن حجم عظیم آوارها، عملیات بیرون کشیدن اجساد را پیچیدهتر کرده است: «اگر آوارها برداشته شود، ما آن را به کجا خواهیم برد و کجا قرار خواهیم داد؟ آیا مسئله فقط بیرون کشیدن اجساد است، یا شامل بیرون کشیدن اجساد، حذف آوارها و یافتن محلی برای دپو کردن آنها نیز میشود؟»
او در پایان خواستار همکاری و یکپارچگی همه طرفها شد تا بتوان فورا کار جستوجو و بیرون کشیدن اجساد شهدا را آغاز کرد.
منبع: قدس نیوز