باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - مدیر عامل شرکت نمایشگاههای بین المللی فارس گفت: در راستای سلامت جامعه و ارائه دستاوردهای جدید پزشکی هجدهمین نمایشگاه تخصصی تجهیزات پزشکی، بیمارستانی و صنایع دارویی به همراه نمایشگاه تخصصی تجهیزات آزمایشگاهی و توانبخشی نمایشگاه بین المللی فارس برپاشد.
محسن نهاوندی افزود: ۹۰ تولید کننده در حوزه پزشکی آخرین دستاوردهای خود را در زمینههای تجهیزات آزمایشگاهی، تجهیزات دندانپزشکی، تجهیزات پزشکی خانگی، ماشین آلات پزشکی، محصولات ارتوپدی، دستگاههای اتوکلاو و دستگاههای اکسیژن ساز، سیستمهای تصویربرداری پزشکی و البسه بیمارستانی و جراحی ارائه کردند.
او با بیان اینکه حدود ۴۰ درصد از شرکت کنندگان از استان فارس و مابقی از استانهای تهران، کرج، خوزستان، مازندران، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی و بوشهر هستند گفت: در مدت برگزاری این نمایشگاه، کارگاههای آموزشی در حوزه تجهیزات پزشکی و مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی برگزار میشود.
مدیر عامل شرکت نمایشگاههای بین المللی فارس افزود: علاقهمندان به حوزه پزشکی، صنعتگران، پزشکان و دست اندرکاران تهیه و تولید تجهیزات پزشکی میتوانند از ۶ تا ۹ آبان ماه همه روزه از ساعت ۱۱ الی ۱۸ برای بازدید به محل نمایشگاههای بین المللی فارس مراجعه کنند.