مدیر عامل شرکت نمایشگاه‌های بین المللی فارس گفت: در راستای سلامت جامعه و ارائه دستاورد‌های جدید پزشکی هجدهمین نمایشگاه تخصصی تجهیزات پزشکی، بیمارستانی و صنایع دارویی به همراه نمایشگاه تخصصی تجهیزات آزمایشگاهی و توانبخشی نمایشگاه بین المللی فارس برپاشد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - مدیر عامل شرکت نمایشگاه‌های بین المللی فارس گفت: در راستای سلامت جامعه و ارائه دستاورد‌های جدید پزشکی هجدهمین نمایشگاه تخصصی تجهیزات پزشکی، بیمارستانی و صنایع دارویی به همراه نمایشگاه تخصصی تجهیزات آزمایشگاهی و توانبخشی نمایشگاه بین المللی فارس برپاشد.

محسن نهاوندی افزود: ۹۰ تولید کننده در حوزه پزشکی آخرین دستاورد‌های خود را در زمینه‌های تجهیزات آزمایشگاهی، تجهیزات دندانپزشکی، تجهیزات پزشکی خانگی، ماشین آلات پزشکی، محصولات ارتوپدی، دستگاه‌های اتوکلاو و دستگاه‌های اکسیژن ساز، سیستم‌های تصویربرداری پزشکی و البسه بیمارستانی و جراحی ارائه کردند. 

او با بیان اینکه حدود ۴۰ درصد از شرکت کنندگان از استان فارس و مابقی از استان‌های تهران، کرج، خوزستان، مازندران، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی و بوشهر هستند گفت: در مدت برگزاری این نمایشگاه، کارگاه‌های آموزشی در حوزه تجهیزات پزشکی و مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی برگزار می‌شود.

مدیر عامل شرکت نمایشگاه‌های بین المللی فارس افزود: علاقه‌مندان به حوزه پزشکی، صنعتگران، پزشکان و دست اندرکاران تهیه و تولید تجهیزات پزشکی میتوانند از ۶ تا ۹ آبان ماه همه روزه از ساعت ۱۱ الی ۱۸ برای بازدید به محل نمایشگاه‌های بین المللی فارس مراجعه کنند.

برچسب ها: نمایشگاه ، دستاورد ، سلامت ، نمایشگاه بین المللی فارس ، تجهیزات پزشکی
خبرهای مرتبط
تصويري/ نمايشگاه جديدترين دستاوردهاي گوگل
شهرداری منطقه 18 در سالی که گذشت:
گذری بر سرای همیاران سلامت
معرفی دستاوردهای باشگاه پژوهشگران در نمایشگاه الکامپ
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قتل برادر با سنگ؛ قاتل ۲۸ ساله در رستم دستگیر شد
یک کشته و ۶ مصدوم در تصادف کمربندی شیراز
مادر داماد قربانی رسم غلط تیراندازی شد؛ ۲ نفر دستگیر شدند
جدال پرحاشیه در جم؛ جوانان شایسته برق شیراز قربانی بی‌عدالتی و رفتار غیرورزشی شدند
برداشت ثروت از مزارع آفتابگردان بیضا
تسهیل ۲۰۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر با وام ۸ درصدی در فارس
نهادینه‌سازی فرهنگ پدافند غیرعامل در مدارس صدرا آغاز شد
رشد ۱۰۰ درصدی تخصیص اعتبارات تملک دارایی کتابخانه‌های عمومی فارس
اختیارات بیشتری در حوزه‌های مالی، بانکی و سرمایه‌گذاری به فارس تفویض شود
نمایشگاهی با دستاورد‌های سلامت در نمایشگاه بین المللی فارس
آخرین اخبار
تربیت شجاعانه‌ای همچون شهید فهمیده با رویکرد مدرسه‌محوری و پوشش ۱۰۰ درصدی مدارس
نمایشگاهی با دستاورد‌های سلامت در نمایشگاه بین المللی فارس
اختیارات بیشتری در حوزه‌های مالی، بانکی و سرمایه‌گذاری به فارس تفویض شود
رشد ۱۰۰ درصدی تخصیص اعتبارات تملک دارایی کتابخانه‌های عمومی فارس
نهادینه‌سازی فرهنگ پدافند غیرعامل در مدارس صدرا آغاز شد
تسهیل ۲۰۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر با وام ۸ درصدی در فارس
جدال پرحاشیه در جم؛ جوانان شایسته برق شیراز قربانی بی‌عدالتی و رفتار غیرورزشی شدند
مادر داماد قربانی رسم غلط تیراندازی شد؛ ۲ نفر دستگیر شدند
قتل برادر با سنگ؛ قاتل ۲۸ ساله در رستم دستگیر شد
برداشت ثروت از مزارع آفتابگردان بیضا
یک کشته و ۶ مصدوم در تصادف کمربندی شیراز
قانون کار باید در خدمت اشتغال پایدار و تولید ملی اصلاح شود