وزیر امور خارجه روسیه اعلام کرد این کشور برای تمدید پیمان استراتژیک کاهش تسلیحات هسته‌ای (استارت نو) که در سال ۲۰۲۶ میلادی منقضی می‌شود، وارد مذاکره نشده است.

باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، روز سه‌شنبه اعلام کرد که کشورش در مورد تمدید پیمان استارت نو — پیمان کاهش تسلیحات هسته‌ای که در فوریه ۲۰۲۶ میلادی منقضی می‌شود — وارد مذاکره نشده است.

لاوروف با اشاره به اینکه روسیه در سال ۲۰۲۳ مشارکت خود در این پیمان را متوقف کرد، گفت ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه «به عنوان یک حرکت حسن نیت» تصمیم گرفته است که مسکو تا زمان انقضای پیمان، به «محدودیت‌های کمی» تعیین‌شده برای تسلیحات راهبردی تحت پوشش این معاهده پایبند بماند.

وی خاطرنشان کرد که با وجود عدم مذاکره برای تمدید، روسیه قصد دارد «پایبندی داوطلبانه» خود به این محدودیت‌ها را تمدید کند و انتظار دارد واشنگتن نیز همین کار را انجام دهد.

لاوروف گفت پیشرفت در روابط روسیه و آمریکا «مشهود» است، اما تأکید کرد که مسکو پیش از آغاز کار بر روی یک معاهده جدید، نیازمند مشاهده یک «فضای به‌طور اساسی متفاوت» است.

پیش از این و در اوایل سال جاری، پوتین تمدید پیمان استارت نو برای یک سال دیگر را پیشنهاد کرده بود که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، پاسخ مثبتی به آن داد. با این حال، هنوز هیچ توافقی حاصل نشده است.

منبع: تاس

