یکی از ماموران انتظامی شهرستان لاهیجان در درگیری با اراذل و اوباش مسلح به شهادت رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان _  ساعتی پیش سروان "میثم علی خواه" در درگیری مستقیم با یکی از اراذل و اوباش مسلح به سلاح جنگی در شهرستان لاهیجان زخمی و قبل از انتقال به بیمارستان به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
در این درگیری یکی دیگر از ماموران انتظامی نیز از ناحیه دست زخمی و متهم در تیراندازی متقابل پلیس به ضرب گلوله زخمی و در محل حادثه دستگیر و سلاح گرم وی توقیف شد.

تحقیقات تکمیلی در خصوص جزئیات این درگیری و سوابق متهم، توسط مرجع انتظامی و قضائی در دست انجام است.
سروان "میثم علی خواه" 38 ساله متاهل و یک فرزند دختر 5 ساله  و یک پسر دوساله از وی به یادگار مانده است.

گفتنی است، مراسم تشییع و تدفین پیکر مطهر شهید امنیت"میثم علی خواه" متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.

منبع : اطلاع رسانی پلیس گیلان 

