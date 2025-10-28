باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از سازمان سنجش کشور؛ علیرضا کریمیان مدیرکل روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور با اشاره به آغاز مهلت نامنویسی داوطلبان آزمون دکتری تخصصی سال ۱۴۰۵ از ۴ آبان ماه، از ثبتنام بیش از ۲۰ هزار نفر برای شرکت در این آزمون خبر داد.
داوطلبان شرکت در آزمون دکتری نیمه متمرکز سال ۱۴۰۵ (Ph.D) میتوانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی سازمان سنجش به نشانی sanjesh.org ضمن مطالعه دفترچه راهنما، مراحل ثبتنام را به انجام برسانند.
این آزمون برای پذیرش دانشجو در دورههای روزانه، روزانه - غیر دولتی، نوبت دوم، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه پیام نور، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی غیر انتفاعی و پردیس خودگردان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی برگزار میشود.
شرایط ثبتنام:
ثبتنام برای این آزمون منحصراً به صورت اینترنتی و از طریق درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org انجام خواهد پذیرفت. هر متقاضی بر اساس ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای ثبتنام و شرکت در آزمون میتواند در یک کدرشته امتحانی ثبتنام و در آزمون مربوط شرکت کند.
متقاضیان لازم است که ابتدا دفترچه راهنمای ثبتنام را مطالعه کرده و در صورت واجد شرایط بودن، نسبت به پرداخت هزینه خرید کارت اعتباری ثبتنام در آزمون به شرح ذیل، اقدام کنند و سپس مراحل بعدی را به انجام برسانند.
مراحل ثبتنام:
۱- مراجعه به درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش برای تهیه کارت اعتباری ثبتنام (سریال ۱۲ رقمی) و دریافت دفترچه راهنمای ثبتنام (دفترچه شماره ۱).
۲- تهیه فایل عکس اسکن شده متقاضی بر اساس توضیحات مندرج در دفترچه راهنمای ثبتنام.
۳- آماده کردن مدارک و اطلاعات مورد نیاز جهت ثبتنام.
۴- خرید کارت اعتباری ثبتنام به مبلغ ۱۱ میلیون و ۲۰۰ هزار) ریال از سامانه خرید کارت اعتباری در درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش. (لازم به توضیح است مبلغ ۲۰۰ هزار ریال از این مبلغ مربوط به هزینه خدمات ارسال پیامک است).
دستورالعمل و نحوه تکمیل تقاضانامه ثبتنام اینترنتی:
به متقاضیان توصیه میشود که مطابق دستورالعمل مندرج در دفترچه راهنمای ثبتنام، ابتدا فرم پیشنویس تقاضانامه مندرج در دفترچه مذکور را تکمیل کرده و سپس براساس فرم پیشنویس با مراجعه به درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش آموزش کشور، اطلاعات لازم را بر اساس بندهای برنامه نرمافزاری ثبتنام وارد کنند.
ضمناً متقاضیان لازم است در درج اطلاعات ثبتنام دقت کنند. بدیهی است در صورت مشاهده هرگونه مغایرت در موارد قید شده در تقاضانامه ثبتنام با مدارک متقاضی در صورت پذیرفتهشدن در آزمون، مطابق ضوابط با وی رفتار خواهد شد.
زمان توزیع کارت اینترنتی و محل آزمون:
بر اساس برنامه زمانی پیشبینی شده آزمون دکتری تخصصی در صبح روز جمعه، ۱۰ بهمنماه ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد. متقاضیان لازم است از روز دوشنبه، ۶ بهمنماه تا پنجشنبه، ۹ بهمنماه با مراجعه به درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش نسبت به تهیه پرینت کارت شرکت در آزمون و راهنمای شرکت در آزمون اقدام کنند.
محل آزمون متقاضیان با توجه به آمار متقاضیان بر اساس استان و شهرستان انتخابی که در تقاضانامه ثبتنامی خود اعلام کردهاید، تعیین میشود.
توصیههای مـهم:
۱) متقاضیان پس از تکمیل تقاضانامه، دریافت شماره پرونده و کد پیگیری یک نسخه پرینت از تقاضانامه تهیه و نزد خود نگهداری کنند.
۲) متقاضیان در انتخاب مجموعه امتحانی و همچنین شهرستان محل حوزه امتحانی خود دقت کنند؛ پس از دریافت کد پیگیری در این خصوص، به درخواستهای متقاضیان مبنی بر اصلاح و یا جابجایی ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۳) با توجه به مشکلات بوجود آمده در آزمونهای قبلی، در خصوص اشتباه در ارسال عکس متقاضیان، که این موضوع اکثراً برای متقاضیانی که ثبتنام آنان توسط دیگران انجام میشود رخ داده است، تاکید میشود که علاوه بر کنترل اطلاعات ثبتنامی، حتماً نسبت به کنترل عکس ارسالی دقت کنند تا اشتباهاً عکس متقاضی دیگری به جای عکس داوطلب اصلی ارسال نشود. بدیهی است که در صورت ارسال عکس اشتباهی از طرف متقاضی، فرد به عنوان متخلف تلقی و مطابق مقررات با وی رفتار خواهد شد.
۴) شرایط و ضوابط ثبتنام و شرکت در آزمون دکتری، در دفترچه راهنمای ثبتنام آزمون درج شده است و هرگونه تغییر احتمالی در شرایط و ضوابط ثبتنام این آزمون، به صورت اطلاعیه رسمی از طریق درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش و هفتهنامه خبری پیکسنجش و در صورت لزوم از طریق رسانههای گروهی اعلام خواهد شد.
تذکر مهم:
متقاضیانی که در آزمون دکتری سال ۱۴۰۴ پذیرفته شدهاند لازم است به نکات ذیل توجه کنند:
پذیرفتهشدگان دورههای روزانه (آموزش رایگان) آزمون دکتری سال ۱۴۰۴، چه در دانشگاه یا موسسه قبولی ثبتنام کرده و چه ثبتنام نکرده باشند، اجازه شرکت مجدد در آزمون سال ۱۴۰۵ را ندارند. این متقاضیان برای شرکت مجدد در آزمون سال ۱۴۰۶ و بعد از آن، باید تا پایان زمان ثبتنام آزمون، از دانشگاه یا موسسه قبولی انصراف قطعی دهند.
همچنین تمام پذیرفته شدگان دورههای روزانه در سال ۱۴۰۳ و قبل از آن که در حال تحصیل هستند، برای شرکت مجدد در آزمون سال ۱۴۰۵، باید تا پایان زمان ثبت نام آزمون سال ۱۴۰۵، از دانشگاه یا موسسه قبولی انصراف قطعی دهند. این دسته از متقاضیان پس از اعلام نتایج نهایی در صورت قبولی در رشته جدید، باید فرم انصراف قطعی از رشته قبلی را به دانشگاه محل قبولی ارائه دهند.
یادآور میشود، متقاضیانی که در ردیف پذیرفتهشدگان نهایی دوره آموزش رایگان (دوره روزانه) آزمون دکتری (Ph.D.) سال ۱۴۰۵ قرار گیرند، چه در دانشگاه یا مؤسسه قبولی خود ثبتنام کنند و چه ثبتنام نکنند، اجازه شرکت مجدد در آزمون دکتری (Ph.D.) سال ۱۴۰۶ را نخواهند داشت.
پذیرفتهشدگان دورههای غیر روزانه آزمون دکتری سال ۱۴۰۴ و همچنین دانشجویان شاغل به تحصیل در دورههای غیر روزانه دکتری (به شرط نداشتن مشکل نظام وظیفه برای برادران) مانند سالهای گذشته میتوانند بدون انصراف از تحصیل و در صورت داشتن سایر شرایط و ضوابط مندرج در این دفترچه راهنما، در آزمون دکتری سال ۱۴۰۵ ثبتنام و شرکت کنند. این دسته از متقاضیان پس از اعلام نتایج نهایی در صورت قبولی در رشته جدید، باید فرم انصراف قطعی از رشته قبلی را به دانشگاه محل قبولی جدید ارائه دهند.