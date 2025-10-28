پروازهای آزمایشی هواپیمای بومی «سیمرغ» با هدف اجابت الزامات و مقررات و دریافت گواهینامه مجوز پرواز از سازمان هواپیمایی کشوری آغاز شد

باشگاه خبرنگاران جوان؛ در مراسمی با حضور حسین پورفرزانه معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، امیر سرتیپ افشین خواجه‌فرد معاون وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح،  مهدی جمالی‌نژاد استاندار اصفهان و جمعی از مسئولان لشکری و کشوری، پرواز‌های آزمایشی هواپیمای بومی "سیمرغ" با هدف اجابت الزامات و مقررات و دریافت گواهینامه مجوز پرواز از سازمان هواپیمایی کشوری آغاز شد.

پورفرزانه در این مراسم اظهار داشت: تعداد کشور‌هایی که در جهان توانایی طراحی و تولید هواپیما دارند، کمتر از ۲۰ کشور است و ایران یکی از این کشورهاست که به دانش فنی طراحی و ساخت هواپیمای ترابری با توان داخلی جوانان و نخبگان ایرانی دست یافته است.

این هواپیمای ایرانی با دو موتور ۲ هزار و ۵۰۰ اسب‌بخاری، بیشینه وزن برخاست ۲۱ هزار و ۵۰۰ کیلوگرم، و توانایی حمل ۶ هزار کیلوگرم بار در مسافت سه‌هزار و ۹۰۰ کیلومتر در بستر منطقه ویژه صنایع هوایی شاهین‌شهر و در مدت ۱۵ سال طراحی و ساخته شده است.

این هواپیما از امروز با مجوز سازمان هواپیمایی کشوری، برای انجام حدود ۱۰۰ ساعت پرواز آزمایشی جهت اجابت الزامات صلاحیت پروازی اقدام خواهد کرد تا پس از دریافت گواهینامه STC به‌عنوان یک هواپیمای ترابری به چرخه حمل‌ونقل هوایی کشور اضافه شود.

برچسب ها: هواپیمایی ، پرواز
خبرهای مرتبط
ورود ناوگان اتوبوسی جدید به کشور تا پایان سال
افزایش ۶۰ درصدی نرخ عوارضی برخی از آزادراه‌ها+ فیلم
آغاز عملیات تعریض آزادراه ساوه – سلفچگان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
شیر خام گران شد
در بازار اقلام اساسی چه می‌گذرد؟ / عرضه برنج پاکستانی ۳ برابر نرخ مصوب
بساط‌ گران فروشی میوه با صدور فاکتور الکترونیک برچیده می‌شود
نیروگاهی اتمی در حال توسعه/ رشد مصرف برق تهدید نیست یک فرصت است
کاهش ۴۰ میلیون تومانی آیفون ۱۷ پرومکس /هیچ برندی از تلفن‌های همراه در ایران نمایندگی ندارد
تولید مرکبات به بیش از ۴ میلیون تن می‌رسد
تحقق صرفه‌جویی ۵ درصدی انرژی در تهران برای نخستین‌بار
محدودسازی برق مشترکان بدمصرف با کنتور هوشمند+ فیلم
۶۰۰ هزار دستگاه ماینر به شکل غیرمجاز در کشور فعال است
کامیون‌ها و کشنده‌های وارداتی تعیین تکلیف می‌شوند
آخرین اخبار
مرکز آمار ایران تورم مهرماه را اعلام کرد
الزامات ناظر بر افتتاح حساب شرکت‌های در شرف تاسیس به شبکه بانکی ابلاغ شد
در حال حاضر حدود ۱۰ مگاوات پنل خورشیدی در ادارات مختلف شهر نصب شده است+ فیلم
ذخایر گوشت قرمز و مرغ مطلوب است
افزایش ۸ میلیون لیتری مصرف بنزین روزانه / ظرفیت تولید به ۱۱۴ میلیون لیتر رسید
استقرار نظام مالیاتی هوشمند از طریق صدور صورت حساب الکترونیکی
محدودسازی برق مشترکان بدمصرف با کنتور هوشمند+ فیلم
اکثر مخازن نیروگاه‌ها پُر است/ افزایش ۶.۵ درصدی مصرف بنزین در مهر
ثبت روزانه ۳ تا ۴ هزار قرارداد اجاره از طریق سامانه خودنویس
برنامه‌ ریزی برای ساخت ۳ هزار مگاوات ذخیره ساز
پشتیبانی امور دام تولید را معطل تامین نهاده نمی‌گذارد
۱۵۳ همت وام ازدواج و فرزندآوری توسط شبکه بانکی پرداخت شد
نیروگاهی اتمی در حال توسعه/ رشد مصرف برق تهدید نیست یک فرصت است
۶۰۰ هزار دستگاه ماینر به شکل غیرمجاز در کشور فعال است
کاهش ۴۰ میلیون تومانی آیفون ۱۷ پرومکس /هیچ برندی از تلفن‌های همراه در ایران نمایندگی ندارد
تحقق صرفه‌جویی ۵ درصدی انرژی در تهران برای نخستین‌بار
بساط‌ گران فروشی میوه با صدور فاکتور الکترونیک برچیده می‌شود
کامیون‌ها و کشنده‌های وارداتی تعیین تکلیف می‌شوند
در بازار اقلام اساسی چه می‌گذرد؟ / عرضه برنج پاکستانی ۳ برابر نرخ مصوب
شیر خام گران شد
تولید مرکبات به بیش از ۴ میلیون تن می‌رسد
کاهش ۶ تا ۱۰ درجه‌ای دمای هوا در نواحی شمالی کشور
عمر نفت ایران زودتر از پیش‌بینی‌ها تمام می‌شود
۵۰ درصد از تعاونی های استان تهران غير فعال هستند
ضرورت حمایت دولت از تولید محصولات ارگانیک
مدیرعامل آسمان برکنار شد
نشان استاندارد روغن زیتون با نام تجاری «طلا» جعلی است
ایران به رتبه ۷۹ در تولید محصولات ارگانیک رسید
حداکثر قیمت هرکیلو چای برای مصرف کننده به ۴۵۰ هزارتومان رسید
رکودشکنی ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان/ تنها سامانه مورد تأیید اعلام شد