نتایج نهایی آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ (رشته‌های تحصیلی پذیرش با آزمون و پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی)،متقاضیان رشته‌های تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی امام صادق (ع) اعلام شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - پیرو اطلاعیه به تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ در خصوص اعلام نتایج نهایی آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ (رشته‌های تحصیلی پذیرش با آزمون و پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی)، به اطلاع متقاضیان رشته‌های تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی امام صادق (ع) می‌رساند، نتیجۀ نهایی در درگاه اطلاع‌رسانی این سازمان منتشر شد و افرادی که مشخصات آنان به عنوان پذیرفته شدۀ نهایی اعلام شده است، لازم است با توجه به توضیحات ذیل نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

۱- زمان و نحوه ثبت نام از پذیرفته شدگان از طریق درگاه اطلاع‌رسانی دانشگاه غیرانتفاعی امام صادق (ع) اعلام خواهد شد.

۲- عدم مراجعۀ پذیرفته شدگان برای ثبت‌نام در زمان مقرر، به منزلۀ انصراف از ثبت نام تلقی شده و هیچ‌گونه اعتراضی پذیرفته نخواهد شد.

۳- آن‌دسته از متقاضیانی که در مرحلۀ اعلام نتایج نهایی رشته‌های تحصیلی پذیرش با آزمون و پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی (تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۹) در ردیف پذیرفته شدگان نهایی قرار گرفته‌اند و هم‌اکنون نیز در ردیف پذیرفته‌شدگان رشته‌های تحصیلی دانشگاه غیر انتفاعی امام صادق (ع) قرار دارند، باید از دو رشته قبولی اعلام شده یکی را به دلخواه انتخاب و در آن رشته ثبت‌نام و به تحصیل بپردازند. ثبت‌نام در یک رشتۀ تحصیلی به منزله انصراف از رشتۀ قبولی دیگر تلقی خواهد شد.

۴- پذیرفته شدگان لازم است، بر حسب مورد مطابق موارد درج شده در اطلاعیۀ اعلام نتایج پذیرفته‌شدگان نهایی رشته‌های مختلف تحصیلی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ (رشته‌های تحصیلی با آزمون و پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی) موجود در درگاه اطلاع‌رسانی این سازمان نسبت به تهیه مدارک ثبت‌نامی اقدام و به دانشگاه ارائه نمایند.

۵- داوطلبانی که اسامی آنها در ردیف پذیرفته‌شدگان آزمون اختصاصی فرهنگیان قرار گرفته است، با توجه به عدم انصراف از محل قبولی دانشگاه فرهنگیان، اسامی آنان به عنوان قبولی اعلام نشده است.

۶- متقاضیانی که در ردیف پذیرفته‌شدگان قرار نگرفته‌اند در صورت داشتن هرگونه سؤال یا اعتراض باید موضوع را از طریق دانشگاه غیرانتفاعی امام صادق (ع) پیگیری نمایند.

