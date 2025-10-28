باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه کربلایی - علی باقر طاهری‌نیا، دبیر ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی، در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری دویست‌و‌سی‌وهشتمین جلسه ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: در بخش نخست این جلسه، گزارشی از وضعیت تولید علم کشور و مقایسه نقادانه آن با برخی کشور‌های منطقه، کشور‌های شریک و رقیب ارائه شد.

وی افزود: آنچه دغدغه و نگرانی مشترک همه اعضای جلسه و جامعه علمی کشور است، سهم پایین علم، فناوری و تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی است. تا زمانی که این سهم در همین سطح باقی بماند، نگرانی‌ها بسیار جدی خواهد بود. برای عبور از این وضعیت و رفع این دغدغه، لازم است دولت با فداکاری، سهم علم و فناوری از تولید ناخالص ملی را مطابق اسناد بالادستی و تأکیدات مقام معظم رهبری افزایش دهد.

طاهری‌نیا تصریح کرد: در صورت تحقق این هدف، جهش علم و فناوری کشور می‌تواند دنیا را خیره و متحیر کند.

وی با اشاره به وضعیت فعلی گفت: دغدغه اصلی جامعه علم و فناوری، همین سهم اندک از تولید ناخالص داخلی است که گره اصلی پیشرفت علمی کشور محسوب می‌شود. در بهترین حالت، بخش دولتی که باید دو درصد از تولید ناخالص داخلی را به تحقیق و توسعه اختصاص دهد، در حال حاضر تنها حدود ۶ دهم درصد یا ۶ صدم درصد (بر اساس معیار‌های مختلف) به این حوزه اختصاص می‌دهد.

به گفته طاهری‌نیا، این میزان در مقایسه با کشور‌های رقیب و متعارض با ایران بسیار پایین‌تر است، چراکه در برخی از آن کشور‌ها بیش از شش تا هفت درصد تولید ناخالص داخلی به این بخش اختصاص می‌یابد.

وی در پایان تأکید کرد: «انتظار جامعه علمی کشور از مدیریت اجرایی این است که سهم تحقیق و توسعه را یک‌بار برای همیشه افزایش دهد؛ چراکه بهره این اقدام را کل کشور در عرصه‌های مختلف خواهد برد.»