شبکه خبری الجزیره به نقل از یک مقام ارشد حماس گزارش داد که رژیم تروریستی اسرائیل به طور عامدانه در تلاشها برای یافتن اجساد اسرای اسرائیلی که در جریان تهاجم توسط ارتش این رژیم تروریستی کشته شدهاند، کارشکنی میکند و همزمان در حال دروغپردازی است.
این منبع ارشد حماس گفت: رژیم اشغالگر اسرائیل از ورود تیمهای صلیب سرخ جهانی و نیروهای مقاومت به شرق غزه برای جستجوی بقایای اجساد اسرای اسرائیلی ممانعت میکند.
او افزود: اشغالگران اسرائیل عمدا در روند عملیات جستوجو مانعتراشی میکنند و ادعاهایشان مبنی بر تاخیر از سوی نیروهای مقاومت، کذب است، اسرائیل با اهداف خصمانه، در حال دروغپردازی و جعل اطلاعات در مورد اجساد اسرای اسرائیلی است.
این گزارشها در حالی منتشر میشود که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم تروریستی اسرائیل مدعی شده که این حماس است که توافق را نقض میکند.
در همین راستا ساعتی پیش نیز حازم قاسم، سخنگوی جنبش حماس، در بیانیهای با تاکید بر پایبندی به توافق آتشبس، اعلام کرد که این جنبش مصمم است اجساد اسرای اسرائیلی را در کوتاهترین زمان ممکن تحویل دهد. وی خاطرنشان کرد که اجرای کامل مرحله نخست توافق در دستور کار قرار دارد تا هیچ بهانهای در اختیار رژیم اشغالگر باقی نماند.
