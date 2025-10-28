فرمانده انتظامی رستم از دستگیری قاتلی خبر داد که برادر ۳۲ ساله خود را با سنگ به قتل رسانده بود.

باشگاه خبرنگاران جوان -  سرهنگ سیدعبدالمحمد نازیدوک فرمانده انتظامی رستم اظهار کرد: صبح امروز ۶ آبان‌ماه برابر اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره درگیری منجر به قتل در منزلی در یکی از محله‌های این شهرستان، بلافاصله ماموران انتظامی در محل حاضر شدند.

او ادامه داد: در بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد ۲ برادر بنا به دلایل نامعلوم با یکدیگر درگیر می‌شوند و یکی از آنان با شیء سخت (سنگ)، برادر ۳۲ ساله اش را به قتل می‌رساند و از محل متواری می‌شود.

سرهنگ نازیدوک اضافه کرد: با اقدامات اطلاعاتی و فنی توسط مأموران انتظامی، مخفیگاه فرد قاتل در کمتر از ۲ ساعت در اطراف کوه‌های این شهرستان شناسایی و قاتل دستگیر شد.

فرمانده انتظامی رستم با اشاره به اینکه قاتل ۲۸ ساله در بازجویی اولیه علت قتل را اختلافات خانوادگی اعلام کرد، گفت: متهم برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد.

منبع: معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان فارس

برچسب ها: قتل برادر ، قاتل ، دستگیری قاتل
خبرهای مرتبط
قاتل ۳۰ ساله در شیراز دستگیر شد
دستگیری قاتل ۲۳ ساله در قیروکارزین
دستگیری قاتل ۱۸ ساله در شیراز
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
یک کشته و ۶ مصدوم در تصادف کمربندی شیراز
قتل برادر با سنگ؛ قاتل ۲۸ ساله در رستم دستگیر شد
برداشت ثروت از مزارع آفتابگردان بیضا
مادر داماد قربانی رسم غلط تیراندازی شد؛ ۲ نفر دستگیر شدند
جدال پرحاشیه در جم؛ جوانان شایسته برق شیراز قربانی بی‌عدالتی و رفتار غیرورزشی شدند
تسهیل ۲۰۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر با وام ۸ درصدی در فارس
آخرین اخبار
تسهیل ۲۰۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر با وام ۸ درصدی در فارس
جدال پرحاشیه در جم؛ جوانان شایسته برق شیراز قربانی بی‌عدالتی و رفتار غیرورزشی شدند
مادر داماد قربانی رسم غلط تیراندازی شد؛ ۲ نفر دستگیر شدند
قتل برادر با سنگ؛ قاتل ۲۸ ساله در رستم دستگیر شد
برداشت ثروت از مزارع آفتابگردان بیضا
یک کشته و ۶ مصدوم در تصادف کمربندی شیراز
قانون کار باید در خدمت اشتغال پایدار و تولید ملی اصلاح شود
رویدادهای فرهنگی در بافت تاریخی شیراز برای رونق گردشگری و تقویت جریان زندگی شهری
دانشگاه شیراز میزبان نمایشگاه کار و هدایت شغلی شیراز
امضای تفاهم‌نامه همکاری میان بنیاد نخبگان فارس و شهرداری شیراز
ارتقای ایمنی و تاب‌آوری شهرک‌های صنعتی فارس با اجرای الزامات پدافند غیرعامل
آغاز مرحله جدید قانون پایانه‌های فروشگاهی از دی‌ماه ۱۴۰۴/ ثبت صورتحساب‌های الکترونیکی تنها مبنای پذیرش اعتبار مالیاتی خواهد بود