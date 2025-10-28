فرمانده انتظامی رستم از دستگیری قاتلی خبر داد که برادر ۳۲ ساله خود را با سنگ به قتل رسانده بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ سیدعبدالمحمد نازیدوک فرمانده انتظامی رستم اظهار کرد: صبح امروز ۶ آبانماه برابر اعلام مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره درگیری منجر به قتل در منزلی در یکی از محلههای این شهرستان، بلافاصله ماموران انتظامی در محل حاضر شدند.
او ادامه داد: در بررسیهای صورت گرفته مشخص شد ۲ برادر بنا به دلایل نامعلوم با یکدیگر درگیر میشوند و یکی از آنان با شیء سخت (سنگ)، برادر ۳۲ ساله اش را به قتل میرساند و از محل متواری میشود.
سرهنگ نازیدوک اضافه کرد: با اقدامات اطلاعاتی و فنی توسط مأموران انتظامی، مخفیگاه فرد قاتل در کمتر از ۲ ساعت در اطراف کوههای این شهرستان شناسایی و قاتل دستگیر شد.
فرمانده انتظامی رستم با اشاره به اینکه قاتل ۲۸ ساله در بازجویی اولیه علت قتل را اختلافات خانوادگی اعلام کرد، گفت: متهم برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد.
منبع: معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان فارس