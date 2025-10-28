باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از وزارت‌آموزش و پرورش، علیرضا کاظمی در جلسه شورای عالی توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز که با حضور حجت الاسلام محسن قرائتی و اعضای شورای اقامه نماز استان‌ها به‌صورت برخط برگزار شد، با تأکید بر اهمیت ترویج فرهنگ نماز در مدارس، افزود: پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به اجلاس سراسری نماز، چراغ راه فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی آموزش و پرورش است.

کاظمی با اشاره به تقدیر رهبر معظم انقلاب از عملکرد وزارت آموزش و پرورش در حوزه ترویج اقامه نماز، اظهار کرد: نگاه تیزبین و هوشمندانه رهبر معظم انقلاب در زمینه توسعه فرهنگ اقامه نماز، مسئولیت ما را سنگین‌تر کرده است. باید این نگاه الهام‌بخش، مبنای برنامه‌ریزی و اقدام در تمامی سطوح آموزش و پرورش قرار گیرد.

«نماز الفبای تربیت» شعار محوری امسال در حوزه پرورشی

وی با بیان این که «نماز الفبای تربیت» شعار محوری سال جاری در حوزه پرورشی است، گفت: بسته‌های تبلیغی و ترویجی ویژه توسعه فرهنگ نماز نیز از ابتدای سال تحصیلی جدید به مدارس سراسر کشور ارسال شده است.

وزیر آموزش و پرورش افزود: از ابتدای مهر، پخش زنده اقامه نماز جماعت از مدارس مراکز استان‌ها از شبکه‌های تلویزیونی انجام می‌شود.

کاظمی یکی از محور‌های مهم ارزیابی عملکرد مدیران کل آموزش و پرورش را برگزاری جلسات توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز دانست و گفت: نباید به موضوع نماز نگاه اداری داشت؛ این مسئله یک مأموریت معنوی است و آنچه از ما باقی می‌ماند، همین اقدامات تربیتی و معنوی است که باید با جدیت دنبال شود.

برنامه‌های تبیینی متناسب با ذائقه نسل جدید تدوین می‌شود

وی با تأکید بر ضرورت تولید محتوا‌های چندرسانه‌ای برای تقویت معرفت دینی، خاطرنشان کرد: باید گروه‌ها و کانال‌های تخصصی در زمینه ترویج فرهنگ نماز ایجاد و محتوای متناسب با نیاز و درک دانش‌آموزان تهیه شود.

وزیر آموزش و پرورش از تدوین بسته آموزشی ویژه برای دانشجویان دانشگاه فرهنگیان خبر داد و اظهار کرد:این بسته در طول سه سال تحصیلی، مهارت دعوت به نماز و تبیین معرفت نماز را به دانشجومعلمان آموزش می‌دهد.

ضرورت طراحی پویش ملی نماز

کاظمی از ضرورت طراحی پویش ملی نماز خبر داد و گفت: در این پویش، مدارس و دانش‌آموزان برتر در زمینه ترویج اقامه نماز شناسایی و مورد تقدیر شوند تا انگیزه و رقابت مثبت در این حوزه افزایش یابد.

وی افزود: نقشه جامع ترویج فرهنگ نماز با محور‌های اقامه، انگیزش و معرفت‌افزایی تدوین شده و با امضای تفاهم‌نامه‌هایی با تمامی معاونت‌های وزارتخانه، گام‌های اجرایی آن آغاز شده است.

اقامه نماز توسط رهبر انقلاب کنار دانش‌آموزان، پیام عملی تربیت دینی برای همه است

رئیس ستاد اقامه نماز کشور با تأکید بر اهمیت تربیت دینی دانش‌آموزان، گفت: وقتی رهبر معظم انقلاب شخصاً در کنار دانش‌آموزان نماز می‌خوانند، یعنی بالاترین مقام کشور فرهنگ نماز را با عمل، ترویج می‌دهند و این پیام برای همه ائمه جمعه و روحانیت کشور درس‌آموز است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسن قرائتی، با اشاره به اهمیت الگو بودن رهبر معظم انقلاب اسلامی در اقامه نماز، گفت: وقتی رهبر معظم انقلاب اسلامی در کنار دانش‌آموزان به نماز می‌ایستند، این حرکت نشان‌دهنده نگاه عمیق ایشان به تربیت دینی نسل آینده است. این اقدام بالاترین پیام فرهنگی برای همه ائمه جمعه، روحانیت و مدیران کشور دارد که باید خود پیش‌نماز کودکان و نوجوانان باشند.

وی با تأکید بر نقش آموزش و پرورش در نهادینه‌سازی ارزش‌های دینی، افزود:خوشبختانه امروز در رأس وزارت آموزش و پرورش، وزیری حضور دارد که نسبت به معنویت و اقامه نماز در مدارس حساسیت و اهتمام جدی دارد و این جای شکرگزاری است.

رئیس ستاد اقامه نماز با بیان این که ترویج اقامه نماز تنها با صدور بخشنامه محقق نمی‌شود، اظهار کرد: موضوعاتی مانند نماز و حجاب را باید با رفتار و عمل تبلیغ کرد، نه فقط با دستور اداری. اگر مردم اثر نماز و حجاب را در رفتار ما ببینند، تأثیرش در جامعه ماندگار خواهد بود.

قرائتی گفت: من امروز بیشترین وقت خود را صرف گفت‌و‌گو و آموزش برای طلاب جوان و دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان می‌کنم، زیرا این قشر مستقیماً در شکل‌دهی فرهنگ عمومی و تربیت دینی نسل آینده نقش‌آفرین هستند.

وی با تأکید بر این که غفلت از نماز به معنای غفلت از روح جامعه است، افزود: باید چهره واقعی دین را برای مردم به نمایش بگذاریم و معرفت نسبت به نماز را در جامعه بالا ببریم. تنها در این صورت است که فرهنگ اقامه نماز به‌صورت عمیق و پایدار در جامعه نهادینه می‌شود.

در پایان این نشست، از نقشه جامع اقامه نماز و دو کتاب با موضوع معرفت نماز که به همت و کمک دانش‌آموزان تهیه شده است، رونمایی شد همچنین به پاس تلاش‌های وزیر آموزش و پرورش در این حوزه، لوح تقدیر قرآنی و انگشتر متبرک مقام معظم رهبری از سوی حجت‌الاسلام قرائتی به علیرضا کاظمی اهدا شد.