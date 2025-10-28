مشاهده یک پهپاد، حریم هوایی یک فرودگاه اسپانیایی در یک مرکز توریستی بزرگ را به مدت دو ساعت بسته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - مقامات روز سهشنبه اعلام کردند که مشاهده یک پهپاد، حریم هوایی یک فرودگاه اسپانیایی در یک مرکز توریستی بزرگ را دوشنبه شب به مدت دو ساعت بسته است.
از اواخر سپتامبر، پرواز مرموز پهپادها بر فراز فرودگاههای سراسر اتحادیه اروپا از جمله مونیخ، یکی از بزرگترین فرودگاههای آلمان و چهار فرودگاه در دانمارک، باعث تعطیلی و اختلال در پروازها شده است.
به گفته AENA، شرکتی که فرودگاههای اسپانیا را مدیریت میکند، این پهپاد در نزدیکی فرودگاه آلیکانته-الچه میگل هرناندز دیده شد.
این شرکت افزود که ده پرواز به مقصد آلیکانته، که حدود ۴۲۰ کیلومتر (۲۶۰ مایل) در جنوب شرقی مادرید است، به شهرهایی از جمله والنسیا، بارسلونا، مایورکا و مورسیا تغییر مسیر دادند. برخی از پروازها به تأخیر افتادند، اما هیچ پروازی لغو نشد.
بلافاصله مشخص نشد چه کسی پشت این حادثه بوده و مقامات در حال بررسی هستند.
این فرودگاه در ماه سپتامبر رکورد مسافر ماهانه خود را با بیش از ۱.۹ میلیون بازدیدکننده که بیشتر آنها از انگلیس، آلمان، هلند و بلژیک بودند، شکست.
منبع: آسوشیتدپرس