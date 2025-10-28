رئیس‌جمهور از اقدام ارزشمند، خداپسندانه و شجاعانه خانواده و به ویژه پدر مرحوم امیرمحمد خالقی در پی گذشت از قصاص قاتل فرزندشان، قدردانی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان در پیامی ضمن تجلیل از اقدام ارزشمند و شجاعانه خانواده مرحوم امیرمحمد خالقی در گذشت از قصاص قاتل او تصریح کرد: تصمیم بزرگ و خداپسندانه شما، به‌ویژه پدر عزیزتان جناب آقای مولوی عبدالرحمن، در بخشش و گذشت از قصاص قاتل فرزند دلبندتان، جلوه‌ای ماندگار از ایمان، جوانمردی و اخلاق اسلامی را در عرصه زندگی اجتماعی به تصویر کشید.

متن پیام رئیس‌جمهور به شرح ذیل است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

خانواده بزرگوار دانشجوی فقید مرحوم امیرمحمد خالقی

تصمیم بزرگ و خداپسندانه شما به‌ویژه پدر عزیزتان جناب آقای مولوی عبدالرحمن، در بخشش و گذشت از قصاص قاتل فرزند دلبندتان، جلوه‌ای ماندگار از ایمان، جوانمردی و اخلاق اسلامی را در عرصه زندگی اجتماعی به تصویر کشید.

اقدام شجاعانه و انسانی شما در این آزمون دشوار، یادآور روایت شریف پیامبر اکرم (ص) است که فرمودند: «العفو لا یزید العبد إلا عزّاً، فاعفوا یعزّکم الله، بخشش، جز بر عزّت انسان نمی‌افزاید، پس ببخشید تا خدا شما را عزیز گرداند».

این تصمیم بزرگ و خداپسندانه، نه‌تنها بیانگر ایمان راسخ و کرامت روحی و بزرگواری اخلاقی است، بلکه نمونه‌ای روشن از تربیت انسانی و ارزش‌های اخلاقی در جامعه ما به شمار می‌آید.

اینجانب ضمن قدردانی و تجلیل از این اقدام ارزشمند، از درگاه خداوند متعال برای شما خانواده محترم و سایر بازماندگان، صبر و سلامتی، و برای روح آن جوان نخبه و عزیز، آرامش در جوار رحمت الهی را خواستارم.

مسعود پزشکیان

رئیس جمهوری اسلامی ایران

منبع: پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، رئیس جمهوری ، بخشیدن قاتل ، دانشجوی دانشگاه تهران
خبرهای مرتبط
پزشکیان: ایران آماده همکاری برای رفع اختلافات پاکستان و افغانستان است
پزشکیان: مخالفت با دانش، مسیر رشد را مختل و باعث عقب‌ماندگی می‌شود
پزشکیان:
منطقه اکو بیش از هر زمان دیگری نیازمند زیربنا‌های مناسب است/ ضرورت تقویت همکاری‌های منطقه‌ای
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قالیباف: تصمیم دولت و مجلس اجرای کالابرگ الکترونیک از آبان‌ماه است
صفحه نخست روزنامه‌ها - سه‌شنبه ۶ آبان
چین و روسیه به‌عنوان هم‌پیمانان ایران حسن‌رفتار خود را به نمایش گذاشته‌اند
توضیحات عراقچی درباره حضور بازرسان آژانس در ایران
قرائت گزارش کمیسیون‌های اجتماعی و کشاورزی مجلس درباره کالابرگ الکترونیکی
تکذیب خبر خروج بابل از مناطق آزاد استان مازندران
۱۰۰ درصد درآمد نفتی دولت صرف کالاهای اساسی و دارو می‌شود/ اجرای طرح جدید کالابرگ
منطقه اکو بیش از هر زمان دیگری نیازمند زیربنا‌های مناسب است/ ضرورت تقویت همکاری‌های منطقه‌ای
پزشکیان: ایران آماده همکاری برای رفع اختلافات پاکستان و افغانستان است
میدری: طبق مصوبه مجلس باید ۲۷ میلیون نفر از دریافت یارانه حذف شوند
آخرین اخبار
عارف: کاری نکنیم مردم از انقلاب فاصله بگیرند/تاکید بر حفظ وحدت پس از جنگ ۱۲ روزه
قدردانی پزشکیان از خانواده مرحوم امیرمحمد خالقی
عارف: با عربستان رابطه صمیمانه داریم/ مرز‌ها را باید با نگاه فرهنگی اداره کنیم نه امنیتی
پزشکیان: ایران آماده همکاری برای رفع اختلافات پاکستان و افغانستان است
تاکید بر بکارگیری بدیل‌های مناسب برای مقابله با تهدیدات جدید امنیتی، سیاسی
کمتر از ۳۰٪ تخصیص و تأمین ارز در حوزه سلامت داشته‌ایم
۱۰۰ درصد درآمد نفتی دولت صرف کالاهای اساسی و دارو می‌شود/ اجرای طرح جدید کالابرگ
توضیحات عراقچی درباره حضور بازرسان آژانس در ایران
تکذیب خبر خروج بابل از مناطق آزاد استان مازندران
وزیر جهاد کشاورزی: دلیلی برای برداشت از ذخایر راهبردی وجود ندارد
قالیباف: تصمیم دولت و مجلس اجرای کالابرگ الکترونیک از آبان‌ماه است
میدری: طبق مصوبه مجلس باید ۲۷ میلیون نفر از دریافت یارانه حذف شوند
قرائت گزارش کمیسیون‌های اجتماعی و کشاورزی مجلس درباره کالابرگ الکترونیکی
گزارش کمیسیون کشاورزی مجلس درباره چالش‌های تأمین و توزیع خوراک دام طیور و آبزیان
منطقه اکو بیش از هر زمان دیگری نیازمند زیربنا‌های مناسب است/ ضرورت تقویت همکاری‌های منطقه‌ای
تصویب تحقیق و تفحص از عملکرد دستگاه‌های اجرایی درخصوص طرح کشاورزی در خوزستان و ایلام
گزارش وزرای کار و کشاورزی درخصوص کالابرگ الکترونیکی در دستورکار مجلس
صفحه نخست روزنامه‌ها - سه‌شنبه ۶ آبان
چین و روسیه به‌عنوان هم‌پیمانان ایران حسن‌رفتار خود را به نمایش گذاشته‌اند
پزشکیان: مخالفت با دانش، مسیر رشد را مختل و باعث عقب‌ماندگی می‌شود
قالیباف: برای توزیع جمعیت چاره‌اندیشی کنیم
روابط ایران و عمان در چند سال اخیر، همواره نزدیک و حسنه بوده است
جلالی: ریشه اظهارات اختلافی در مورد روسیه، خارج ایران است