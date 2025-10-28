در یک سال و نیم گذشته، ۲۷۹ مورد تلاش برای خودکشی در بین نظامیان رژیم صهیونیستی ثبت شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - طی ۱۸ ماه گذشته، ۲۷۹ مورد اقدام به خودکشی توسط سربازان اسرائیلی ثبت شده است. این اقدام پس از مشارکت آنها در بمباران بی‌وقفه، تلفات گسترده غیرنظامیان، تخریب زیرساخت‌ها و جنگ نسل‌کشی در غزه رخ داده است که منجر به شهادت هزاران فلسطینی بی‌گناه، از جمله کودکان، شده است. 

این امر منجر به بحران سلامت روان در میان صفوف سربازان اسرائیلی شده است.

گزارش‌های اخیر در مورد نسل‌کشی جاری در غزه، ارقام تکان‌دهنده‌ای را نشان می‌دهد: ۶۸۲۲۹ نفر شهید شده‌اند، به این معنی که از هر ۳۳ نفر در این منطقه محصور، یک نفر جان خود را از دست داده است، در حالی که ۱۷۰۳۶۹ نفر زخمی شده‌اند، یعنی از هر ۱۴ نفر، یک نفر.

طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی، در طول دو سال نسل‌کشی، تعداد افرادی که در غزه به مراقبت‌های بهداشت روان نیاز دارند، بیش از دو برابر شده و از تقریباً ۴۸۵۰۰۰ نفر به بیش از یک میلیون نفر رسیده است.

منبع: خبرگزاری قدس

برچسب ها: جنگ غزه ، خودکشی سربازان
