باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا عارف امروز -سهشنبه ۶ مهرماه ۱۴۰۴- در دومین جلسه شورای ترویج گفتمان انقلاب اسلامی و نشر اندیشه و آثار رهبر معظم انقلاب اسلامی با بیان اینکه منطقه ما منطقهای پویا است، افزود: امروز بیش از گذشته این منطقه طالب و تشنه تفکر انقلاب اسلامی است و کشورهای منطقه همواره نسبت به مردم و تمدن ایران و انقلاب اسلامی نگاه مثبتی داشتهاند که البته پس از پیروزیهای ملت ایران در جنگ ۱۲ روزه، این نگاه نسبت به ایران متفاوتتر از گذشته شد.
معاون اول رئیسجمهور با اشاره به اینکه در روز اول جنگ تحمیلی ۱۲ روزه مدیریت جبهه نظامی فوق تصور بود، گفت: بالاترین مقامات و فرماندهان نظامی در روز اول جنگ به شهادت میرسند، اما در کمتر از ۲۴ ساعت جایگزینان آنان از چهرههایی برجسته انتخاب میشوند و عملیات نظامی موفق علیه دشمن انجام میدهند. در روز دوم جنگ نیز حماسه جدی حضور مردم و پیروزی در جبهه اقتصادی را شاهد بودیم که رفتار و حضور مردم در جبهه اقتصادی باورنکردنی بود که به خوبی به ابعاد آن نپرداختهایم.
عارف تاکید کرد: در جنگ ۱۲ روزه فروشگاه و مغازهای را پیدا نمیکردیم که کالایی در آن با کمبود مواجه باشد، اما در همین کشورهای مدعی تمدن و اقتصاد شاهد بودیم که در دوران شیوع کرونا چه اتفاقاتی در فروشگاههای آنان افتاد، اما در جمهوری اسلامی ایران طبق گزارشها خریدهای مردم کاملاً طبیعی بود و در روز اول جنگ با توجه به آغاز سفرهای تابستانی و همچنین ایام محرم و سفر تنها ۲۰ درصد افزایش یافت، اما در روز دوم به بعد این میزان به حالت پیش از جنگ بازگشت.
معاون اول رئیسجمهور با بیان اینکه دشمنانی که با تمامی امکانات به جنگ علیه ملت ایران آمده بودند، اما در ادامه و بالاجبار توقف آتش را مطرح کردند، اضافه کرد: تمامی حوادث جنگ ۱۲ روزه در حالی رخ داد که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، کشور وارد جنگ ۸ ساله تحمیلی شده بود و از طرفی نیز تحریمهای ظالمانهای علیه ایران از همان ابتدای پیروزی انقلاب اعمال میشد که یکی از این تحریمها میتوانست کمر اقتصادی یک کشور دیگر را بشکند، اما با این شرایط ما در جنگ ۱۲ روزه در مقابل آمریکا ایستادیم و مردم و ایران در برابر رفتار خشن رژیم صهیونیستی با پشتوانه منابع و امکانات فوق پیشرفته آمریکا سرافراز پیروز این میدان شدند.
وی تاکید کرد: باید جدیتر و فعالتر به ریشههای قدرت و عظمت پیروزی مردم در جنگ ۱۲ روزه بپردازیم که در این راستا تبیین اندیشههای انقلاب اسلامی، امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی مهم است.
معاون اول رئیسجمهور ادامه داد: مزیت جمهوری اسلامی ایران نسبت به سایر کشورها اختلاف بینش و تفکری است که یک جوان با نشاط و عالم اقدامات پژوهشی خود را پیگیری میکند و در کنار آن برای انقلاب اسلامی نیز عازم جبههها و شهید میشود که تبیین چنین اندیشههایی وظیفه همه دستگاههای حاکمیتی و نه صرفا تحت قانون برنامه است. البته تاریخ عظمت مردم ایران و اندیشههای انقلاب اسلامی را به آیندگان نشان خواهد داد.
عارف خاطرنشان کرد: دشمن به گونهای برنامهریزی کرده بود که در روز سوم جنگ وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران برای شکست و وادادگی در مذاکرات حاضر شود، اما در نهایت و پس از میدانداری مردم و کشور به دنبال توقف آتش با ایران بودند. امروز نیز در زمان توقف آتش هستیم، اما در چهار ماهه گذشته با عنایت پروردگار و همراهی مردم و پشتوانه رهبر معظم انقلاب بیشتر از ۴ سال گذشته در بخشهای راهبردی از جمله علمی و فناوری به ویژه فناوریهای نوظهور پیشرفت کردهایم.
وی با اشاره به اینکه مطمئن هستیم اگر دشمنان ذره عقل داشته باشند این جسارت را پیدا نمیکنند که به جمهوری اسلامی ایران حمله جدیدی را برنامهریزی کنند، گفت: البته باید آمادگی کامل را در برابر شیطنتهای دشمن داشته باشیم. البته مهمترین و با عظمتترین جبهه در برابر دشمنان جبهه مردمی است که باید انسجام و وحدت این جبهه حفظ شود و اگر چراغ راه ما، رهبری و راهبری مقام معظم رهبری است نباید از منویات ایشان برای خدمتگزاری به مردم با برخی توجیهات کوتاه بیاییم چراکه ما خدمتگزاران مردم و دنباله رو جریان انقلاب اسلامی هستیم.
معاون اول رئیسجمهور از دبیرخانه شورای ترویج گفتمان انقلاب اسلامی و نشر اندیشه و آثار رهبر معظم انقلاب اسلامی خواست تا با فعال شدن و هماهنگی با نهادها و دستگاههای مختلف، اقدامات برای تبیین اهداف انقلاب اسلامی و اندیشههای معظم ایشان را گسترش دهند.
عارف تصریح کرد: زمانی که به تمام کشورهای دنیا به ویژه کشورهای اسلامی سفر میکنیم، احساس میشود که به ترویج عقاید انقلاب اسلامی و تبیین اندیشههای امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب علاقهمند هستند.
معاون اول رئیسجمهور با تاکید بر اینکه سند چشمانداز ۲۰ ساله میثاق همه ارکان کشور است که طبق این سند در سال ۱۴۰۴ باید به جایگاه اول منطقه در همه بخشها به ویژه علم و فناوری و فناوریهای نوظهور میرسیدیم، بیان کرد: از این هدف گذاری عقب افتادیم، اما در دولت چهاردهم به گونهای برنامهریزی شده است تا این عقب افتادگی در فناوریهای پیشرفته را در سه سال آینده جبران کنیم و آن راهبرد کلان مدنظر مقام معظم رهبری در سند چشم انداز را نه تنها در علم و فناوری بلکه در سایر زمینهها از جمله اقتصادی محقق کنیم.
وی با بیان اینکه نگاه رهبر معظم انقلاب بر روی فناوریهای اولویتدار و راهبردی و همچنین گسترش مرزهای دانش است، اظهارداشت: در این مسیر روشن و ترسیم شده باید با همراهی مردم به عنوان صاحبان اصلی انقلاب حرکت کنیم چراکه هرچه داریم به دلیل حضور این مردم است و نباید کاری کنیم که از انقلاب فاصله بگیرند.
معاون اول رئیسجمهور تصریح کرد: نباید در کشور از ناامیدی سخن بگوییم چراکه دشمنان به صورت شبانه روزی به دنبال ناامید کردن مردم هستند و این مردم باید در صحنه حضور داشته باشند و وظیفه مسئولین حل مشکلات آنان به ویژه اقتصادی و معیشتی است که با کنار زدن تحریمها، آثار آنان را کاهش دهیم و یا به صفر برسانیم.
همچنین در این جلسه که دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، معاون رئیس جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور و مسئولان دستگاههای امر حضور داشتند، درخصوص عناوین کارگروههای تخصصی، دستورالعمل ضوابط تشکیل و فعالیت کارگروههای تخصصی، سیاستها و راهبردهای کلان جهت بهرهبرداری دستگاهها از ظرفیت آییننامه و برنامههای پیشنهادی توسط دستگاهها با توجه به مضامین گفتمانی فراگیر گفتمان انقلاب اسلامی و اندیشه و آثار رهبر معظم انقلاب اسلامی بحث و تصمیمگیری شد.
منبع: پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رئیسجمهور