چهارمین همایش ملی فضای سایبر با مشارکت نهاد‌های دانشگاهی و حوزوی در محل دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران از امروز آغاز به کار کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ دبیر علمی  همایش ملی فضای سایبر گفت: این همایش سه روزه با اشاره به اهمیت فضایی سایبری و کاربرد آن در موضوعات مختلف فضای سایبری، هوش مصنوعی و علوم شناختی گفت: این همایش، محلی برای ارائه آخرین یافته‌های پژوهشگران و مباحث پیرامون ایده‌های آنان در حوزه فضایی سایبری است.

کاظم فولادی با بیان اینکه ۱۴۱ مقاله در محور‌های هوش مصنوعی، بررسی علمی دفاع مقدس ۱۲ روزه و جبهه مقاومت به دبیرخانه ارسال شده است گفت: از این تعداد ۱۲۸ مقاله داوری شد که ۷۰ مقاله شفاهی و ۸ مقاله به صورت پوستر برای ارائه به همایش راه یافتند. 

وی افزود: برگزاری نشست‌های تخصصی، ارائه مقالات شفاهی در روز دوم در بستر فضای مجازی و برگزاری نمایشگاهی از مباحث مرتبط با همایش در ۷ غرفه از دیگر برنامه‌های همایش ملی فضای سایبر است.

اختتامیه این همایش روز پنج شنبه هشتم آبان ماه در محل پردیس مرکزی دانشگاه تهران در شهر تهران برگزار می‌شود.

منبع:صدا و سیما

برچسب ها: فضای سایبری ، دانشگاه تهران
تفاهم نامه همکاری بین شبکه دانشگاه مجازی جهان اسلام و پردیس فارابی امضاء شد
از ایستگاه تا وعده؛ اتوبوس‌هایی که به قم نمی‌رسند
درخشش قم در آسیا؛ نایب‌قهرمانی تیم ملی راگبی بانوان با حضور ام‌البنین محسنی
حجاب و عفاف در منطق زینبی؛ جلوه‌ کرامت و حضور اجتماعی
دادستان قم از سایت ۲۲ هکتاری پردیسان بازدید کرد
جزای نقدی، سِزای متخلفان ارزی در قم
پخت کیک ۶۰۰ متری به مناسبت میلاد حضرت زینب کبری(س)در قم
پایان مسابقات قرآنی جامعه کار و کارگری استان قم
آخرین روند رسیدگی به پرونده پر سر و صدای «گوهر ناز» در قم
درخشش جوان قمی در مسابقات «ای فوتبال» المپیک آسیایی
رزمایش همدلی در قم؛ توزیع بیش از سه هزار بسته معیشتی به مناسبت میلاد حضرت زینب (س)