لوازم برقی نامناسب و غیراستاندارد در منازل می‌توانند خطرآفرین باشند.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ حسن سیفی، معاون عملیات آتش نشانی تهران در برنامه تلویزیونی گفت: وسایل برقی نامناسب باعث ایجاد آتش سوزی در خانه می‌شوند. در انتخاب وسایل برقی مناسب برای منزل دقت کنید.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: لوازم برقی ، لوازم منزل ، حادثه خطرناک
خبرهای مرتبط
تصادف دو اتوبوس در جاده مخصوص کرج؛ ۱۶ نفر مصدوم شدند
سخنگوی آتش‌نشانی تهران خبرداد؛
تصادف مرگبار در بزرگراه حکیم/ دو جوان فوت کردند
ریزش ساختمان قدیمی در خیابان جمهوری یک کشته و چهارمصدوم برجا گذاشت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
۲ گانگستر فراری دستگیر شدند
عمویم با چاقو مرا نابینا کرد
پاساژهای شانزلیزه و آلومینیوم پلمب شدند
حمل و نقل معلولین در شهرستان‌ها؛ دغدغه‌ای که هنوز حل نشده است
تمامی دستورات عملیاتی باید پیوست پدافند غیرعامل داشته باشند
فعالیت ۴ پاتوق سالمندی در تهران/ افتتاح دو مرکز جدید؛ به‌زودی
هشدار پلیس آگاهی درباره کلاهبرداری در پوشش «لیزینگ خودرو»
ترافیک ۲ بزرگراه شهید همت و سلیمانی ترافیک پرحجم و سنگین است
حریم شهر تهران برای نخستین بار و به صورت رسمی تعیین شد/ شهرداری تهران به وظایف قانونی خود عمل کند
سرقت زیورآلات و ارز‌های خارجی از خانه یک آشنا/ متهم دستگیر شد
آخرین اخبار
تاکید پلیس در ممنوعیت استفاده موتورسیکلت از خط ویژه + فیلم
تفاوت عمده باهوش و عاقل به زبان ساده + فیلم
تشکیل پرونده قضایی برای فائزه هاشمی در ساعات اولیه انتشار مصاحبه جنجال‌برانگیزش
سرقت زیورآلات و ارز‌های خارجی از خانه یک آشنا/ متهم دستگیر شد
اجرای طرح سراسری سرشماری از گونه‌های شاخص حیات وحش آغاز شد
کشف بسته مشکوک و قرص‌های قاچاق در اداره پست ورآورد
نیاز شرکت‌های دارویی به مواداولیه با کشت کنترل شده شقایق الیفرا قابل تامین است
حتی یک مورد محکومیت منجر به حبس اصحاب رسانه نداشتیم
تمامی دستورات عملیاتی باید پیوست پدافند غیرعامل داشته باشند
هشدار پلیس آگاهی درباره کلاهبرداری در پوشش «لیزینگ خودرو»
اوحدی: آزمون جذب فرزندان شهدا و جانبازان ۷۰ درصد برگزار می‌شود
حریم شهر تهران برای نخستین بار و به صورت رسمی تعیین شد/ شهرداری تهران به وظایف قانونی خود عمل کند
عمویم با چاقو مرا نابینا کرد
بیشترین عناوین اتهامی رسانه‌ها چیست؟
فعالیت ۴ پاتوق سالمندی در تهران/ افتتاح دو مرکز جدید؛ به‌زودی
پایان مقاوم‌سازی واحد‌های آسیب‌دیده جنگ تا اردیبهشت ۱۴۰۵
۶۸ درصد پیام‌ها به بهزیستی درباره توانبخشی است
تشکیل کارگروه رفع مشکلات بخش خصوصی در حوزه‌های حقوقی و قضایی
بررسی بیمه رانندگان آنلاین در مجلس/ دولت نظرش را اعلام نکرده است
پاساژهای شانزلیزه و آلومینیوم پلمب شدند
گوشت‌های عرضه‌شده در میادین شهرداری گوشت بره نر است؛ تنظیم‌بازاری یا یارانه‌ای نیست
حمل و نقل معلولین در شهرستان‌ها؛ دغدغه‌ای که هنوز حل نشده است
توسعه مناطق کم برخوردار با استفاده از ظرفیت‌های مردمی/ بندر چابهار محور توسعه سیستان و بلوچستان می‌شود
۲ گانگستر فراری دستگیر شدند
هوای تهران برای گروه های حساس آلوده است
ترافیک ۲ بزرگراه شهید همت و سلیمانی ترافیک پرحجم و سنگین است
جزئیات شاخص‌های استطاعت جسمی در «سامانه حج من» برای پیش ثبت نام حج تمتع چیست؟
ارائه پیشنهادهای حوزه معلولان از سوی سازمان بهزیستی به شورای عالی انقلاب فرهنگی
ادعای خروج یکی از سهامداران اصلی بانک آینده از کشور کذب است
احیای موفق گور ایرانی الگویی برای حفاظت از گونه‌های در معرض خطر است