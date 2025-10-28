ایلان ماسک دانشنامه آنلاین خود را برای رقابت با ویکی‌پدیا راه‌اندازی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی ـ ایلان ماسک، میلیاردر آمریکایی، از راه‌اندازی گروکی‌پدیا، یک دایره‌المعارف آنلاین که با ویکی‌پدیای محبوب رقابت خواهد کرد، خبر داد.

تا ساعت ۵:۰۰ صبح به وقت مسکو، این دایره‌المعارف حاوی بیش از ۸۸۸۲۰۰ مقاله است. صفحه اصلی آن دارای یک نوار جست‌و‌جو است که یافتن موضوعات مورد علاقه را برای کاربران آسان‌تر می‌کند.

ماسک در پست‌های رسانه‌های اجتماعی خود تأکید کرد: "گروکی‌پدیا ۰.۱ اکنون در دسترس است و نسخه جدیدتر ۱.۰ ده برابر بهتر خواهد بود، اما به نظر من، حتی نسخه ۰.۱ هم از ویکی‌پدیا بهتر است. "

او خاطرنشان کرد که نسخه فعلی به صورت رایگان در دسترس همه است و هر کسی می‌تواند از آن برای هر هدفی که می‌خواهد استفاده کند.

ماسک پیش از این اعلام کرده بود که شرکت او، xAI، نرم‌افزار هوش مصنوعی خود، گروک، را دوباره توسعه خواهد داد و گروکی‌پدیا را ایجاد خواهد کرد که به اعتقاد او نسبت به ویکی‌پدیا به طور قابل توجهی بهبود خواهد یافت.

شایان ذکر است که این شرکت مدل هوش مصنوعی Grok خود را در نوامبر ۲۰۲۳ معرفی کرد، سپس نسخه متن‌باز آن را در مارس گذشته و پیش از انتشار دانشنامه آنلاین امروز، عرضه کرد.

منبع: Novosti

برچسب ها: ایلان ماسک ، ویکی پدیا ، دایره المعارف
