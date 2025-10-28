باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا بالاور- در عصر حاضر که هجمه‌های فرهنگی و تبلیغاتی دشمنان به شدت گسترش یافته، هنر انقلابی به‌عنوان ابزاری قدرتمند برای انتقال ارزش‌های انسانی، اسلامی و ملی بیش از پیش اهمیت یافته است. موسیقی، نماهنگ و تولیدات چندرسانه‌ای می‌توانند نه تنها به بازتاب وقایع و موضوعات اجتماعی کمک کنند، بلکه نقش مؤثری در تربیت نسل جوان و شکل‌دهی به هویت فرهنگی آن‌ها ایفا کنند.

با این حال، برای بهره‌گیری کامل از این ظرفیت‌ها، لازم است حمایت‌های سازمانی و زیرساختی تقویت شود تا استعدادهای کشف شده در جشنواره‌ها و پروژه‌های فرهنگی بتوانند مسیر حرفه‌ای خود را ادامه دهند و اثرگذاری آن‌ها در سطح ملی و حتی جهانی افزایش یابد. به همین جهت با محمد گلریز، خواننده پیشکسوت و دوار بخش نماهنگ چهاردهمین دوره از جشنواره مردمی فیلم عمار به گفت‌وگو پرداختیم.

محمد گلریز با اشاره به جایگاه ویژه موسیقی در انتقال مفاهیم گفت: «موسیقی یکی از هنرهای تأثیرگذار است؛ چه موسیقی متن باشد، چه موسیقی مستند یا نماهنگ. این هنر می‌تواند عمیقاً بر روح و ذهن مردم اثر بگذارد. امروز که تحت شدیدترین تبلیغات منفی از سوی دشمنان قرار داریم، باید کاری اساسی انجام دهیم تا ارزش‌های انسانی، اسلامی و ملی‌مان حفظ شود».

او ادامه داد: «کار هنری باید به‌روز باشد، اما نباید از معنویت و اصالتش جدا شود. در جشنواره عمار هم آثار ارزشمندی دیدیم که چنین ویژگی‌هایی داشتند؛ آثاری که هم ساده و مردمی بودند و هم از درون، رنگ ایمان داشتند.»

از دفاع مقدس تا جنگ فرهنگی امروز

این خواننده انقلابی با بیان اینکه امروز درگیر «جنگ فرهنگی» هستیم، گفت: «دوران دفاع مقدس جنگ فیزیکی بود، امروز اما جنگ فرهنگی است. دشمنان ما از مسیر رسانه و هنر وارد شده‌اند تا باورهای مردم را تغییر دهند. رهبر انقلاب بارها در جلسات مختلف تأکید کرده‌اند که ما در میدان جنگ فرهنگی هستیم و باید با هوشیاری وارد عمل شویم.»

گلریز افزود: «ما باید مثل دوران دفاع مقدس، همه با هم باشیم. آن زمان جوان و پیر و زن و مرد برای کشور تلاش می‌کردند، امروز هم باید دست‌به‌دست هم بدهیم تا در این میدان پیروز شویم.»

«سلام فرمانده»؛ نمونه موفق اثر انقلابی

گلریز در ادامه با اشاره به اثر «سلام فرمانده» به عنوان نمونه‌ای موفق گفت: «ببینید این سرود چگونه فراگیر شد؛ از تلویزیون و رادیو پخش شد، مردم تکرارش کردند و حتی بچه‌های سه‌ساله شعرش را از حفظ می‌خواندند. دلیل موفقیتش پخش مداوم و حمایت رسانه‌ای بود. وقتی اثری با نیت خالص ساخته شود و در رسانه‌ها دیده شود، تأثیرش چندبرابر می‌شود.»

او افزود: «برای گسترش چنین کارهایی باید مثل همان دوران جنگ، همه پای کار بیایند. باید به تولید و پخش آثار فرهنگی انقلابی توجه جدی شود؛ چون دشمن بیکار ننشسته است و با برگزاری ده‌ها کنسرت مبتذل، ذائقه مردم را تغییر می‌دهد. ما هم باید در مقابل، برنامه‌های جذاب، فاخر و ارزش‌محور برگزار کنیم.»

ضرورت توجه به کنسرت‌ها و تولیدات مردمی

گلریز با انتقاد از کم‌توجهی به اجراهای زنده و حمایت محدود از گروه‌های انقلابی بیان کرد: «تعداد کنسرت‌هایی که به موسیقی مبتذل اختصاص دارد، بسیار زیاد است، اما برای بچه‌های انقلابی تقریباً هیچ. جشنواره عمار باید در کنار داوری آثار، زمینه اجرای زنده، برگزاری کنسرت و نمایش آثار را هم فراهم کند. یک اختتامیه و چند تقدیر کافی نیست؛ باید کار را گسترش داد تا مردم ببینند و بشنوند.»

نماهنگ انقلابی نیازمند تداوم و حمایت

گلریز با اشاره به تجربه داوری خود در جشنواره عمار گفت: «ما آثار بسیار خوبی از نوجوانان و جوانان دیدیم که با خلاقیت و انگیزه بالا ساخته شده بودند. بعضی از این کارها چنان قوی بودند که انتخاب اثر برتر واقعاً برایمان سخت بود. اما نکته مهم این است که این جریان نباید مقطعی باشد. استعدادهایی که در جشنواره شناسایی می‌شوند باید حمایت شوند تا مسیرشان ادامه پیدا کند.»

او ادامه داد: «باید برای این جوان‌ها فضا ایجاد کرد، آثارشان پخش شود، برایشان برنامه بگذارند. وقتی تلویزیون، ارشاد و مراکز فرهنگی دست خودمان است، چرا نباید از این ظرفیت استفاده کنیم؟ ما در پخش و حمایت ضعیف عمل کرده‌ایم و این مسئله باید جدی گرفته شود.»

استعدادهای آینده هنر انقلاب

این خواننده پیشکسوت با اشاره به استعدادهای کشف‌شده در مناطق مختلف کشور گفت: «چیزی که برای من بسیار جالب بود، این بود که بعضی از آثار برگزیده را نوجوانان شهرستانی با امکانات بسیار کم ساخته بودند. با کمترین تجهیزات و بودجه، کارهایی تولید کردند که از نظر محتوا و ابتکار واقعاً در سطح بالا بود. این نشان می‌دهد چقدر جوانان ما با استعدادند و اگر حمایت شوند، می‌توانند آینده هنر انقلاب را بسازند.»

او افزود: «ما باید به این نسل ایمان داشته باشیم. این جوان‌ها فرزندان همین ملتند؛ ملتی که با صداقت و ایمان انقلاب کرد و ۲۰۰ هزار شهید تقدیم کرد. اگر این نسل مورد حمایت قرار گیرد، هنر انقلاب زنده می‌ماند و حتی جهانی می‌شود.»

محمد گلریز در پایان گفت: «ما باید باور کنیم که در جنگ فرهنگی قرار داریم. امروز دشمن از مسیر رسانه و موسیقی وارد شده تا باورها را تغییر دهد، اما ما می‌توانیم با هنر متعهد و آثار انقلابی پاسخ دهیم. اگر از جوانان حمایت شود و آثارشان از رسانه پخش شود، این نسل می‌تواند پرچم هنر انقلاب را در داخل و خارج از کشور برافرازد.»