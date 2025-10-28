وان‌پلاس از گوشی جدید خود با فناوری پیشرفته و شارژ فوق‌العاده سریع رونمایی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی ـ وان‌پلاس از گوشی جدید خود با فناوری و مشخصات پیشرفته و همچنین باتری با شارژ فوق‌العاده سریع رونمایی کرد.

وان‌پلاس Ace ۶ دارای یک باتری بزرگ ۷۸۰۰ میلی‌آمپر ساعتی است که از شارژر سیمی فوق‌العاده سریع ۱۲۰ واتی پشتیبانی می‌کند و می‌تواند در ۴۳ دقیقه تا ۱۰۰ ٪ شارژ شود.

بدنه آن با استاندارد IP۶۸/IP۶۹K در برابر آب و گرد و غبار مقاوم است و ابعاد آن ۱۶۳.۴ در ۷۷ در ۸.۳ میلی‌متر و وزن آن ۲۱۳ گرم است و توسط شیشه‌ای بسیار بادوام که در برابر ضربه و خراش مقاوم است، محافظت می‌شود.

صفحه نمایش آن ۶.۸۳ اینچی LTPO AMOLED با وضوح ۱۲۷۲ در ۲۸۰۰ پیکسل، نرخ تازه‌سازی ۱۶۵ هرتز و روشنایی ۱۸۰۰ cd/m² است. این گوشی از فناوری Dolby Vision برای مشاهده استثنایی عکس‌ها و فیلم‌ها پشتیبانی می‌کند.

این دستگاه اندروید ۱۶ با رابط کاربری ColorOS ۱۶، پردازنده Qualcomm SM۸۷۵۰-AB Snapdragon ۸ Elite توسعه یافته با فناوری ۳ نانومتری، پردازنده Adreno ۸۳۰، رم ۱۲/۱۶ گیگابایت و حافظه داخلی از ۲۵۶ گیگابایت تا ۱ ترابایت را اجرا می‌کند.

دوربین اصلی آن یک دوربین دوگانه (۵۰+۸ مگاپیکسلی) است که قادر به ضبط ویدیو‌های ۴ K با سرعت ۶۰ فریم در ثانیه است. دوربین جلوی آن ۱۶ مگاپیکسل است.

این گوشی دارای دو اسلات سیم کارت، یک پورت USB Type-C ۲.۰، تراشه NFC، اسکنر اثر انگشت درون صفحه نمایش و فناوری مادون قرمز برای کنترل از راه دور لوازم الکترونیکی است.

منبع: gsmarena

برچسب ها: وان پلاس ، گوشی جدید ، اندروید
خبرهای مرتبط
تصویر شماتیک وان‌پلاس ۱۳ فاش شد
گوشی جدید وان‌پلاس با قابلیت‌های عکاسی متمایز
وان پلاس از محصولات ۲۰۲۱ خود رونمایی کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
هنجار شکنی در مدارس غیردولتی پذیرفتنی نیست؛ برخورد قاطع با متخلفان
تحول در توسعه ارتباطات؛ از پروژه ملی فیبر نوری تا سیم‌کارت الکتریکی
اختصاص فوق‌العاده خاص به معلمان/ مجلس مشکلات تبدیل وضعیت معلمان را برطرف کند
کشف یک دریاچه آب شیرین زیرزمینی ۸۰۰۰۰۰ ساله در یونان
نتایج نهایی پذیرش رشته‌های شرایط خاص کنکور سال ۱۴۰۴ اعلام شد
ظفرقندی: تحریم‌ها در حوزه دارو اثر دارد، اما فعلا وضع از گذشته بهتر است
شناسایی سویه جدید تب برفکی در ایران پس از ۴۲ سال/ هشدار سازمان دامپزشکی
تولید دارویی با قابلیت دوگانه محافظت از قلب و دیابت
رضایت تنها ۲.۴ درصد کاربران از کیفیت اینترنت/ هشدار درباره خطرات فیلترشکن‌های رایگان و دستگاه‌های هوشمند خانگی
کفش مناسب چه کفشی است؟ + فیلم
آخرین اخبار
جزئیات هفت مصوبه حمایتی پرستاران اعلام شد
عادات غذایی که به بافت استخوان آسیب می‌رسانند
ایده‌ها و محصولات نوآورانه و فناورانه، بدون ارزیابی دانش‌بنیان می‌شوند
هاشمی: ارتقای کیفیت ارتباطات اولویت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است
آغاز نبرد برنامه‌نویس‌های ایرانی در فینال الگوریتم با حضور ۸ کشور
ثبت‌نام آزمون انتخاب حسابدار رسمی سال ۱۴۰۴ آغاز شد
موفقیت فضانوردان در پرورش کریستال‌ها در فضا برای اولین بار
ابداع جوراب‌هایی هوشمند برای فعال کردن اعصاب و بازیابی حس در پای بیماران دیابتی
شناسایی یک منبع غیرمنتظره برای درخشش‌های مرموز آسمان در دهه ۱۹۵۰
تاثیر فوق العاده شیردهی بر ایمنی بلند مدت مادر در برابر سرطان سینه
موتو ایکس ۷۰ ایر؛ گوشی جدید موتورولا چه مشخصاتی دارد؟
هنجار شکنی در مدارس غیردولتی پذیرفتنی نیست؛ برخورد قاطع با متخلفان
کشف یک دریاچه آب شیرین زیرزمینی ۸۰۰۰۰۰ ساله در یونان
اجباری شدن پیش‌‎دبستانی ۲ از بروز بسیاری از چالش‌ها پیشگیری می‌کند
تولید دارویی با قابلیت دوگانه محافظت از قلب و دیابت
ظفرقندی: تحریم‌ها در حوزه دارو اثر دارد، اما فعلا وضع از گذشته بهتر است
کفش مناسب چه کفشی است؟ + فیلم
«چت‌جی‌پی‌تی» به مامور خرید شخصی شما تبدیل می‌شود!
صدرنشینی «اسمارت‌وان» برای حل ۳ چالش اینترنت اشیاء
شرکت بیش از ۱۲ هزار نفر در آزمون دکتری تخصصی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کشور
رشد ۱۱ درصدی هنرستان‌های دخترانه عشایری
رضایت تنها ۲.۴ درصد کاربران از کیفیت اینترنت/ هشدار درباره خطرات فیلترشکن‌های رایگان و دستگاه‌های هوشمند خانگی
موشک «فالکون هوی» امسال پرتاب نمی‌شود
شناسایی سویه جدید تب برفکی در ایران پس از ۴۲ سال/ هشدار سازمان دامپزشکی
نتایج نهایی پذیرش رشته‌های شرایط خاص کنکور سال ۱۴۰۴ اعلام شد
۱۸ میلیون شاغل غیررسمی شهری، عمده جمعیت فاقد بیمه درمانی کشور هستند
تعریف ردیف بودجه فرهنگی مستقل برای دانشجویان علوم پزشکی
پایان‌نامه‌ها و رساله‌های فضای سایبر تقدیر می‌شوند
نقش بنیادی پزشکی خانواده در نظام سلامت
دارو‌های امپرازول و پنتوپرازول را خودسرانه مصرف نکنید