باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی ـ وان‌پلاس از گوشی جدید خود با فناوری و مشخصات پیشرفته و همچنین باتری با شارژ فوق‌العاده سریع رونمایی کرد.

وان‌پلاس Ace ۶ دارای یک باتری بزرگ ۷۸۰۰ میلی‌آمپر ساعتی است که از شارژر سیمی فوق‌العاده سریع ۱۲۰ واتی پشتیبانی می‌کند و می‌تواند در ۴۳ دقیقه تا ۱۰۰ ٪ شارژ شود.

بدنه آن با استاندارد IP۶۸/IP۶۹K در برابر آب و گرد و غبار مقاوم است و ابعاد آن ۱۶۳.۴ در ۷۷ در ۸.۳ میلی‌متر و وزن آن ۲۱۳ گرم است و توسط شیشه‌ای بسیار بادوام که در برابر ضربه و خراش مقاوم است، محافظت می‌شود.

صفحه نمایش آن ۶.۸۳ اینچی LTPO AMOLED با وضوح ۱۲۷۲ در ۲۸۰۰ پیکسل، نرخ تازه‌سازی ۱۶۵ هرتز و روشنایی ۱۸۰۰ cd/m² است. این گوشی از فناوری Dolby Vision برای مشاهده استثنایی عکس‌ها و فیلم‌ها پشتیبانی می‌کند.

این دستگاه اندروید ۱۶ با رابط کاربری ColorOS ۱۶، پردازنده Qualcomm SM۸۷۵۰-AB Snapdragon ۸ Elite توسعه یافته با فناوری ۳ نانومتری، پردازنده Adreno ۸۳۰، رم ۱۲/۱۶ گیگابایت و حافظه داخلی از ۲۵۶ گیگابایت تا ۱ ترابایت را اجرا می‌کند.

دوربین اصلی آن یک دوربین دوگانه (۵۰+۸ مگاپیکسلی) است که قادر به ضبط ویدیو‌های ۴ K با سرعت ۶۰ فریم در ثانیه است. دوربین جلوی آن ۱۶ مگاپیکسل است.

این گوشی دارای دو اسلات سیم کارت، یک پورت USB Type-C ۲.۰، تراشه NFC، اسکنر اثر انگشت درون صفحه نمایش و فناوری مادون قرمز برای کنترل از راه دور لوازم الکترونیکی است.

منبع: gsmarena