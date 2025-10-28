باشگاه خبرنگاران جوان - تهران به زودی میزبان پروژه‌ای فرهنگی است که تلاش دارد تاریخ و هویت ملی را به‌طور ملموس در فضای شهری بازآفرینی کند. شهرداری کمپینی با عنوان «مقابل ایرانیان زانو بزنید» راه‌اندازی کرده که محور آن نصب مجسمه‌ای از صحنه اسارت امپراتور روم، والرین، در میدان انقلاب خواهد بود. این پروژه، نه تنها بازنمایی یک رویداد تاریخی بلکه پاسداشت اراده و مقاومت ملت ایران در طول قرن‌هاست.

والرین زانو زد

در قرن سوم میلادی، والرین با ارتشی عظیم به ایران حمله کرد. امپراتوری روم در آن زمان در اوج قدرت خود بود و انتظار پیروزی آسان را داشت. اما سپاه ایران به فرماندهی شاپور اول، امپراتور ساسانی، توانست در نبردی سرنوشت‌ساز والرین و ارتشش را شکست دهد. امپراتوری که مرز‌های جهان باستان را فتح کرده بود، در برابر شجاعت و استراتژی ایرانیان تسلیم شد و والرین به اسارت درآمد. این رخداد تاریخی در نقش‌برجسته‌ها و سنگ‌نوشته‌های شاپور ساسانی ثبت شده و قرن‌ها بعد به نمادی از اقتدار، استقلال و ایستادگی ملت ایران تبدیل شد.

مجسمه‌ای که قرار است در میدان انقلاب نصب شود، تصویر بزرگی از والرین در حال زانو زدن در برابر شاپور را ارائه می‌دهد. پایه این مجسمه شامل ۱۲ پرده روایت‌گر مقاطع مهم مقاومت ایران در برابر بیگانگان است؛ از پایداری در برابر حملات اسکندر و اعراب تا مقابله با استعمار و ایستادگی در جنگ تحمیلی. هر پرده با استفاده از نورپردازی و فناوری تصویر دیجیتال تجربه‌ای زنده و تعاملی برای بازدیدکنندگان فراهم می‌کند و امکان لمس تاریخ را به شهروندان می‌دهد.

تجربه‌ای زنده از گذشته

همزمان با نصب مجسمه، شهرداری از سازه‌های دیجیتال متحرک نیز برای معرفی کمپین استفاده خواهد کرد. این سازه‌ها که بر روی خودرو‌های ۱۸ چرخ نصب شده‌اند و دارای سه وجه تمام‌ال‌سی‌دی هستند، در مسیر‌های پرتردد تهران مانند میدان انقلاب، ولی‌عصر، ونک و آزادی حرکت می‌کنند و تصاویر تاریخی و شعار‌های فرهنگی درباره وحدت، مقاومت و افتخار ملی را نمایش می‌دهند. هدف این است که پیام فرهنگی و تاریخی، فراتر از قاب‌های ثابت شهری، در جریان زندگی روزمره مردم جاری شود.

میدان انقلاب به‌عنوان محل نصب مجسمه، انتخابی نمادین است. این میدان همواره مرکز تحرک فرهنگی، اندیشه و فعالیت‌های اجتماعی تهران بوده است. حضور دانشگاه تهران، کتاب‌فروشی‌ها و مراکز فرهنگی، و همچنین تجمعات جوانان، این میدان را به نقطه‌ای مناسب برای تلفیق هنر، تاریخ و تجربه شهری تبدیل کرده است. نصب مجسمه والرین، این میدان را به محلی تبدیل می‌کند که تاریخ زنده و هویت فرهنگی شهروندان را در یک قاب قابل لمس به نمایش می‌گذارد.

تاریخ در حرکت خیابان‌های تهران

طا‌ها حکیمی، مدیر پروژه، درباره هدف اثر توضیح داد: «می‌خواهیم هر رهگذر، حتی برای چند ثانیه، با تاریخ خود روبه‌رو شود و یادآور شود که اراده ملت ایران هیچ‌گاه تسلیم نشده است.» او اضافه کرد که طراحی این پروژه تلاش دارد هم زبان هنری دوره ساسانی را بازتاب دهد و هم حس مدرن و شهری تهران را در خود جای دهد؛ تلفیقی از سنگ، نور و معماری معاصر که تجربه‌ای متفاوت برای شهروندان ایجاد می‌کند.

این پروژه در ادامه روندی است که شهرداری تهران در سال‌های اخیر برای احیای نماد‌های ملی در فضای شهری آغاز کرده است. پیش‌تر، مجسمه آرش کمانگیر در میدان ونک نصب شد؛ نمادی که فداکاری و ایستادگی ایرانیان را در برابر خطر بازتاب می‌دهد. حالا با نصب مجسمه والرین در میدان انقلاب، مفهوم پایداری و مقاومت در برابر سلطه و تحقیر، به شکلی ملموس و قابل مشاهده برای عموم ارائه می‌شود.

کمپین «مقابل ایرانیان زانو بزنید» فراتر از بازنمایی یک رویداد تاریخی است. این پروژه می‌خواهد تاریخ را به زبان امروز روایت کند؛ با هنر، نور، تصویر و فناوری شهری. رهگذران و شهروندان با مشاهده این مجسمه و سازه‌های دیجیتال، حتی اگر لحظه‌ای کوتاه باشد، با داستانی از قدرت اراده و ایستادگی ملت ایران روبه‌رو می‌شوند. پیام اصلی این کمپین واضح است: هیچ قدرتی فراتر از اراده مردم ایران نیست و اگر روزگاری امپراتوران جهان زانو زدند، امروز نیز تاریخ در برابر نام ایران احترام می‌ایستد.

شهرداری تهران اعلام کرده مراسم رسمی رونمایی از این اثر به زودی برگزار می‌شود و در کنار آن، نمایشگاهی از تصاویر و مستندات تاریخی مربوط به نبرد شاپور و والرین برپا خواهد شد. این اقدام، ترکیبی از آموزش، تجربه شهری و احترام به تاریخ است که قصد دارد نسل‌های امروز و آینده را با افتخارات ملی و فرهنگ مقاومت ایرانیان آشنا کند.

با اجرای این پروژه، میدان انقلاب نه تنها یک نقطه شهری، بلکه تبدیل به محلی می‌شود که گذشته، حال و هویت فرهنگی مردم ایران را در یک قاب زنده به نمایش می‌گذارد و پیام تاریخی مقاومت را به نسل جدید منتقل می‌کند.

